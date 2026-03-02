Petroldeki yükselişin Türkiye'ye etkisi ne olur?

Goldman Sachs, Ortadoğu'daki çatışmaların Türkiye ekonomisi üzerindeki etkisinin petrol fiyatlarındaki artışın süresi ve miktarıyla doğrudan ilişkili olduğunu belirtti.

cnbc-e'nin haberine göre, banka, olası cari açık artışının Türkiye için yönetilebilir seviyede olduğunu vurguladı.

Goldman Sachs, Brent petrolünün yıl sonuna kadar mevcut seviyelerde kalması halinde, bu durumun Türkiye'nin cari açığına 18 milyar dolarlık ek bir yük getireceğini ve bunun gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) yüzde 1'ine tekabül ettiğini ifade etti.

Petrol fiyatları İran'a yönelik ABD-İsrail saldırıları nedeniyle yeni haftanın ilk işlem gününde yüzde 10'a yakın yükseldi. Brent petrol 80 dolar sınırında hareket ediyor. Türkiye'nin cari açığı 2025'te 25,2 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.