Petrolün kârıyla iklim fonu başlatıyorlar

Haber Merkezi

Bu yıl kasım ayında yapılacak iklim zirvesi COP29‘un ev sahibi olan Azerbaycan, zirve öncesi iklim finansmanı harekete geçirmek için sembolik bir adım attı. Buna göre, devlete ait petrol şirketi SOCAR’ın katkısıyla, “yeşil projeler” için 500 milyon dolarlık bir iklim fonu başlatacak.

Bakü’nün, “gelecek için iklim yatırım fonu” adını koyduğu fon toplama çalışmasıyla diğer fosil yakıt üreticilerinden daha fazla sermaye toplanması hedefleniyor.

Ancak söz konusu miktar, geçen yıl Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentinde düzenlenen COP28’de duyurduğu ve 2030 yılına kadar iklim eylemleri için 250 milyar dolarlık özel sektör yatırımı sağlamayı amaçlayan ilk 30 milyar dolarlık fonla karşılaştırıldığında oldukça düşük kalıyor.

COP29 yetkilileri ise Azeri fonunun fosil yakıt şirketlerinin toplu paraları veya gelirlerinin bir kısmını bağışlayabilecekleri bir mekanizma kurarak katkıda bulunmaları için bir başlangıç ​​noktası oluşturacağını söylüyor.