Petro’nun çalışma reformu onaylandı

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Kolombiya’da Senato, solcu Devlet Başkanı Gustavo Petro’nun çalışma reformunu halk oylamasına sunma kararı aldığı çalışma reformunu onayladı. Daha önce reformu reddeden Senato, Petro’nun referandum kararına da karşı çıkmıştı.

Senato’da oylanan çalışma reformu tasarısı, 57’ye karşı 31 oyla kabul edildi. Reformun arkasındaki başlıca isimlerden birisi olan Temsilciler Meclisi üyesi Maria Fernanda Carrascal, “Bugün Kolombiya’nın onurlu emek mücadelesinde tarihi bir adım attık” dedi.

Salı günü yapılan oylama, nisan ayından bu yana Petro iktidarı ile Senato’da çoğunluk sahibi sağ muhalefet arasında artan gerilimin ardından geldi.

REFERANDUM HALA MASADA

Reform, sekiz saat mesainin yasallaştırılması, hafta sonu ve resmi tatillerde ödenen ücretlerin artırılması, bazı sektörlerdeki işçilerin sosyal güvenlik kapsamına alınmasının zorunlu kılınması gibi birçok değişiklik içeriyor.

Çalışma Bakanı Antonio Sanguino, Temsilciler Meclisi ve Senato'nun reformun yeni ve eski versiyonlarını uzlaştırmayı amaçlayan ortak bir oturumda sürdürülmesi halinde hükümetin referandumu iptal edeceğini söyledi.

Petro, Senato’nun haziran ayı başında reddetmesinin ardından reformu halk oylamasına sunacağını duyurmuştu. Petro “siyasi gücün gerçek sahibi halktır” derken Senato Başkanı Efrain Cepeda, referandumu “yasa ihlali” olarak nitelemişti. Sol hükümet hafta başında reform tasarısını tekrar Senato’ya sunmuştu.