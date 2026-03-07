Peugeot 2008 Mart 2026 Sıfır Araç Kampanyası Açıklandı!

SUV segmentinde dikkat çeken modellerden biri olan Peugeot 2008, Mart 2026 dönemine özel yeni bir kampanya ile otomobil severlerin karşısına çıktı. Açıklanan kampanyaya göre Peugeot 2008 SUV, %0 faizli kredi seçeneği veya 50.000 TL’ye varan nakit indirim fırsatıyla satışa sunuluyor.

Peugeot tarafından duyurulan bu kampanya kapsamında Peugeot 2008 kampanya detayları otomobil almak isteyen kullanıcılar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. SUV segmentindeki bu model, teknoloji ve sürüş destek sistemleriyle öne çıkarken finansman avantajlarıyla da dikkat çekiyor.

PEUGEOT 2008 SUV ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

Yeni nesil tasarım ve sürüş teknolojilerini bir araya getiren Peugeot 2008, modern SUV tasarımının yanı sıra teknolojik donanımlarıyla da öne çıkıyor.

PEUGEOT i-Connect multimedya sistemi

Yarı otonom sürüş destek sistemi

3 Pençe LED ışık imzası

Bu özellikler sayesinde Peugeot 2008 hem şehir içi hem de uzun yol kullanımında kullanıcılarına konforlu ve teknolojik bir sürüş deneyimi sunmayı hedefliyor.

PEUGEOT 2008 MART 2026 KAMPANYA DETAYLARI

Peugeot tarafından açıklanan kampanya kapsamında Peugeot 2008 Hybrid modelinde finansman desteği sağlanıyor. Koç Stellantis Finansman aracılığıyla sunulan kredi kampanyası şu şekilde:

Kredi Türü Kredi Tutarı Vade Faiz Oranı Aylık Taksit Koç Stellantis Finansman (Ticari Kullanım) 200.000 TL 12 Ay %0 16.666,67 TL

Kredi kullanımı sırasında ayrıca bir defaya mahsus olmak üzere 2.300 TL kredi tahsis ücreti ve 1.500 TL rehin tesis ücreti uygulanıyor.

Kampanyada açıklanan maliyet oranları ise şu şekilde:

Aylık toplam maliyet oranı: %0,30

Yıllık toplam maliyet oranı: %3,64

KREDİ KULLANILMADIĞINDA 50.000 TL’YE VARAN NAKİT İNDİRİM

Peugeot 2008 kampanyasında kredi kullanmak istemeyen müşteriler için de önemli bir avantaj sunuluyor. Finansman tercih edilmediğinde 50.000 TL’ye varan nakit indirim fırsatı uygulanabiliyor.

Bu sayede kullanıcılar ödeme planına göre iki farklı avantajdan yararlanabiliyor.

KAMPANYA TARİHLERİ VE GEÇERLİLİK

Peugeot 2008 Mart 2026 kampanyası 05 Mart 2026 – 31 Mart 2026 tarihleri arasında geçerli olacak şekilde duyuruldu.

Kampanya yalnızca 0 km 2026 model yılı Peugeot 2008 SUV araçlar için geçerli olup tüm kampanyaların stoklarla sınırlı olduğu belirtiliyor.

SIK SORULAN SORULAR

Peugeot 2008 kampanyası nedir?

Peugeot 2008 Mart 2026 kampanyası kapsamında araç için %0 faizli kredi veya 50.000 TL’ye varan nakit indirim fırsatı sunuluyor.

Peugeot 2008 kredi kampanyası ne kadar?

Kampanya kapsamında 200.000 TL kredi 12 ay vade ile %0 faiz oranıyla kullanılabiliyor.

Peugeot 2008 aylık taksit ne kadar?

200.000 TL kredi için aylık ödeme tutarı 16.666,67 TL olarak açıklanmış durumda.

Peugeot 2008 kampanyası ne zamana kadar geçerli?

Kampanya 05 Mart 2026 ile 31 Mart 2026 tarihleri arasında geçerli olacak şekilde duyuruldu.

Peugeot 2008 SUV kampanyasında nakit indirim var mı?

Evet. Kredi kullanılmadığında Peugeot 2008 modelinde 50.000 TL’ye varan nakit indirim fırsatı sunuluyor.

SONUÇ

Peugeot 2008 Mart 2026 sıfır araç kampanyası, SUV segmentinde araç satın almak isteyen kullanıcılar için dikkat çekici fırsatlar sunuyor. %0 faizli kredi seçeneği ve 50.000 TL’ye varan nakit indirim avantajı sayesinde Peugeot 2008, teknoloji ve finansman avantajını bir araya getiren alternatiflerden biri olarak öne çıkıyor.