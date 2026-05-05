Peugeot 2008 Mayıs 2026 Sıfır Araç Kampanyası Açıklandı

Peugeot 2008 Mayıs 2026 kampanyası, SUV segmentinde araç almak isteyenler için dikkat çeken finansman ve indirim fırsatlarıyla duyuruldu. Göz alıcı tasarımı ve teknolojik donanımlarıyla öne çıkan Peugeot 2008, bu ay %0,99 faizli kredi veya 55.000 TL’ye varan nakit indirimi avantajıyla sunuluyor. Peki Peugeot 2008 kredi kampanyası detayları neler, aylık taksit ne kadar?

PEUGEOT 2008 KAMPANYASI MAYIS 2026 DETAYLARI

Mayıs ayına özel olarak sunulan Peugeot 2008 sıfır araç kampanyası, 0 km 2026 model yılı araçları kapsıyor. Kampanya kapsamında kullanıcılar, ister düşük faizli kredi seçeneğini tercih edebiliyor isterlerse nakit alımda indirim avantajından yararlanabiliyor.

150.000 TL kredi imkanı

12 ay vade

%0,99 faiz oranı

55.000 TL’ye varan nakit indirimi

PEUGEOT 2008 KREDİ KAMPANYASI VE AYLIK TAKSİT TUTARI

Peugeot 2008 Hybrid kampanyası kapsamında sunulan kredi seçeneğinde, Koç Stellantis Finansman aracılığıyla ticari kullanım için finansman sağlanıyor. 150.000 TL kredi için aylık ödeme planı sabit taksitli olarak belirlenmiş durumda.

Kredi Tutarı Vade Faiz Aylık Taksit Aylık Maliyet Yıllık Maliyet 150.000 TL 12 Ay %0,99 13.360,60 TL %1,38 %17,87

Bu ödeme planına göre Peugeot 2008 aylık taksit tutarı 13.360,60 TL olarak uygulanıyor. Kredi kullanımında ayrıca 1.725 TL tahsis ücreti ve 1.500 TL rehin tesis ücreti talep ediliyor.

PEUGEOT 2008 NAKİT İNDİRİMİ NE KADAR?

Kredi kullanmak istemeyenler için Peugeot 2008 nakit indirimi seçeneği de sunuluyor. Kampanya kapsamında 55.000 TL’ye varan indirim uygulanabiliyor. Bu durum, finansman kullanmadan araç almak isteyenler için önemli bir avantaj oluşturuyor.

PEUGEOT 2008 ÖZELLİKLERİ İLE DİKKAT ÇEKİYOR

Peugeot 2008 sadece kampanyasıyla değil, sunduğu teknolojilerle de öne çıkıyor. Özellikle yeni nesil sürüş destek sistemleri ve tasarım detayları, aracı segmentinde güçlü bir konuma taşıyor.

Peugeot i-Connect sistemi

Yarı otonom sürüş desteği

3 pençe LED ışık imzası

Modern SUV tasarım

KAMPANYA ŞARTLARI VE GEÇERLİLİK TARİHİ

Peugeot 2008 Mayıs 2026 kampanyası, 01.05.2026 ile 31.05.2026 tarihleri arasında geçerli. Kampanya, marka kasko ve kredi koruma sigortası satın alan müşteriler için uygulanıyor ve Peugeot ile Koç Stellantis Finansman onayına bağlı olarak sunuluyor.

Kampanyadan yararlanılmadığında kredi faiz oranı %3,99 olarak uygulanabiliyor. Ayrıca tüm kampanyaların stoklarla sınırlı olduğu belirtiliyor.

Peugeot 2008 Mayıs 2026 kampanyası nedir?

Peugeot 2008 için sunulan kampanya, %0,99 faizli kredi veya 55.000 TL’ye varan nakit indirim avantajı içerir.

Peugeot 2008 kredi kampanyası nasıl?

150.000 TL kredi, 12 ay vade ve %0,99 faiz oranıyla sunulmaktadır.

Peugeot 2008 aylık taksit ne kadar?

Aylık taksit tutarı 13.360,60 TL olarak belirlenmiştir.

Peugeot 2008 nakit indirimi var mı?

Evet, kredi kullanılmadığında 55.000 TL’ye varan indirim uygulanmaktadır.

Peugeot 2008 kampanyası ne zaman bitiyor?

Kampanya 31 Mayıs 2026 tarihine kadar geçerlidir.

Peugeot 2008 Mayıs 2026 kampanyası, SUV segmentinde araç arayanlar için hem düşük faizli kredi hem de güçlü nakit indirim seçeneği sunuyor. %0,99 faizli finansman, 150.000 TL kredi ve 55.000 TL’ye varan indirim avantajı ile Peugeot 2008, Mayıs ayında öne çıkan kampanyalardan biri olarak dikkat çekiyor.