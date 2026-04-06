Peugeot 2008 Nisan 2026 Sıfır Araç Kampanyası Açıklandı

Peugeot 2008 kampanyası, Nisan 2026 döneminde sıfır araç almak isteyenler için dikkat çeken fırsatlarla duyuruldu. Göz alıcı tasarımı ve öne çıkan teknolojik özellikleriyle öne çıkan Peugeot 2008, bu kampanya kapsamında %0,49 faiz veya 10.000 TL’ye varan nakit indirimi avantajıyla kullanıcıların karşısına çıkıyor.

Peugeot 2008 Hybrid kampanyası özellikle ticari kredi kullanmayı planlayan müşteriler için iki farklı finansman seçeneği sunuyor. Bunun yanında kredi kullanmayanlar için nakit indirim fırsatının bulunması, kampanyayı daha da dikkat çekici hale getiriyor. Nisan ayı boyunca geçerli olduğu belirtilen kampanya, 0 km 2026 model yılı 2008 Hybrid modellerini kapsıyor.

PEUGEOT 2008 KAMPANYASI NEDİR?

Peugeot 2008 Nisan 2026 kampanyası, 01.04.2026-30.04.2026 tarihleri arasında 0 km 2026 model yılı 2008 Hybrid modelleri için sunulan özel satış ve finansman fırsatını ifade ediyor. Kampanyada iki ana avantaj öne çıkıyor. Bunlardan ilki düşük faizli kredi seçeneği, ikincisi ise kredi kullanılmadığında geçerli olan 10.000 TL’ye varan nakit indirim fırsatı.

Bu kampanya, araç alımında finansman kullanmayı düşünenler için farklı kredi tutarları ve faiz oranlarıyla alternatif sunuyor. Aynı zamanda peşin alım tercih edenler için de indirim imkânı sağlanıyor. Böylece farklı bütçe ve ödeme planlarına hitap eden bir yapı oluşturuluyor.

PEUGEOT NİSAN 2026 SIFIR ARAÇ FİYATLARI (TÜM MODELLER)

PEUGEOT 2008’İN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

Kampanya metninde Peugeot 2008 için öne çıkarılan başlıklar, modelin tasarım ve teknoloji yönünü destekleyen unsurlardan oluşuyor. Araçta özellikle bağlantı teknolojisi, sürüş destek sistemleri ve ışık tasarımı dikkat çekiyor.

PEUGEOT i-Connect

Yarı Otonom Sürüş

3 Pençe Işık İmzası

Bu detaylar, Peugeot 2008’in yalnızca bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda modern sürüş deneyimi sunan bir model olarak konumlandırıldığını gösteriyor. Özellikle bağlantı çözümleri ve sürüş destek sistemleri, yeni nesil araç arayan kullanıcılar açısından önemli başlıklar arasında yer alıyor.

PEUGEOT 2008 %0,49 FAİZ KAMPANYASI DETAYLARI

Peugeot 2008 faiz kampanyası kapsamında Koç Stellantis Finansman üzerinden ticari kullanım için sunulan ilk seçenek, 150.000 TL kredi, 12 ay vade ve %0,49 faiz oranı ile dikkat çekiyor. Bu plan kapsamında aylık ödeme tutarı 12.921,96 TL olarak belirtiliyor.

Bu seçenekte kredi tahsis ücreti ve rehin tesis ücreti de kampanya koşulları arasında yer alıyor. Aylık toplam basit maliyet oranı %0,85, yıllık toplam basit maliyet oranı ise %10,74 olarak açıklanmış durumda.

2008 Hybrid %0,49 faizli kredi tablosu

Kullanım Türü Kredi Tutarı Vade Faiz Oranı Aylık Taksit Tahsis Ücreti Rehin Tesis Ücreti Aylık Toplam Basit Maliyet Oranı Yıllık Toplam Basit Maliyet Oranı Koç Stellantis Finansman - Ticari Kullanım 150.000 TL 12 Ay %0,49 12.921,96 TL 1.725 TL 1.500 TL %0,85 %10,74

PEUGEOT 2008 %1,09 FAİZLİ KREDİ SEÇENEĞİ

Kampanya kapsamında sunulan ikinci finansman seçeneğinde ise 181.500 TL kredi, 12 ay vade ve %1,09 faiz oranı yer alıyor. Bu ödeme planında aylık taksit tutarı 16.274,26 TL olarak belirtilmiş durumda.

İkinci kredi planında kredi tahsis ücreti 2.087 TL, rehin tesis ücreti ise 1.500 TL olarak açıklanıyor. Aylık toplam basit maliyet oranı %1,46, yıllık toplam basit maliyet oranı ise %19 seviyesinde bulunuyor.

2008 Hybrid %1,09 faizli kredi tablosu

Kullanım Türü Kredi Tutarı Vade Faiz Oranı Aylık Taksit Tahsis Ücreti Rehin Tesis Ücreti Aylık Toplam Basit Maliyet Oranı Yıllık Toplam Basit Maliyet Oranı Koç Stellantis Finansman - Ticari Kullanım 181.500 TL 12 Ay %1,09 16.274,26 TL 2.087 TL 1.500 TL %1,46 %19

KAMPANYADAN KİMLER YARARLANABİLİYOR?

Açıklanan bilgilere göre kampanya, 01.04.2026-30.04.2026 tarihleri arasında 0 km 2026 model yılı 2008 Hybrid modelleri için geçerli. Kampanyadaki kredi seçenekleri ticari kullanım için sunuluyor.

Ayrıca kampanyadan yararlanabilmek için Marka Kasko ve Kredi Koruma Sigortası/Kredili Hayat Sigortası satın alınması gerekiyor. Bunun yanında kampanyanın geçerlilik kazanması için Peugeot ve Koç Stellantis Finansman onayı şartı bulunuyor.

Bu nedenle kullanıcıların yalnızca kredi tutarı ve faiz oranına değil, kampanyaya eşlik eden ek koşullara da dikkat etmesi gerekiyor.

KREDİ KULLANILMADIĞINDA NE KADAR İNDİRİM VAR?

Kampanya metninde yer alan önemli ayrıntılardan biri de kredi kullanılmadığında 10.000 TL’ye varan nakit indirimi uygulanabilmesidir. Bu seçenek, finansman yerine doğrudan ödeme yapmayı planlayan kullanıcılar açısından dikkat çekici bir avantaj sunuyor.

Özellikle Peugeot 2008 nakit indirim, 2008 Hybrid kampanyası ve sıfır araç nakit indirim fırsatı gibi başlıklarda araştırma yapan kullanıcılar için bu bilgi öne çıkıyor.

KAMPANYADAN YARARLANILMAZSA FAİZ ORANI NE OLUYOR?

Kampanya metnine göre, bu özel finansman fırsatından yararlanılmaması durumunda 01.04.2026-30.04.2026 tarihleri arasında Koç Stellantis Finansman kredi kullanımında %3,99 faiz fırsatı sunuluyor.

Bu ayrıntı, kampanyalı faiz oranı ile standart kredi seçeneği arasındaki farkı göstermesi bakımından önemli kabul ediliyor. Özellikle düşük faizli ticari araç kampanyası arayan kullanıcılar için %0,49 ve %1,09 oranlı seçenekler daha öne çıkıyor.

PEUGEOT 2008 KAMPANYASINDA EK ÜCRETLER VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

İlk kredi seçeneğinde kampanyadan yararlanılması halinde bir defaya mahsus ve peşin olmak üzere yasal vergiler dahil 1.725 TL kredi tahsis ücreti ve 1.500 TL rehin tesis ücreti talep ediliyor. İkinci kredi seçeneğinde ise bu tutarlar sırasıyla 2.087 TL ve 1.500 TL olarak belirtiliyor.

Bununla birlikte kredi kullanımında oluşacak yasal vergiler ve kredi tahsis ücretinin müşterinin hususi ya da ticari kullanımına göre farklılık gösterebileceği de açıkça ifade ediliyor. Dolayısıyla nihai maliyet, başvuru şartlarına ve kullanım türüne göre değişiklik gösterebilir.

Ayrıca Peugeot ve Koç Stellantis Finansman’ın önceden haber vermeksizin kampanya koşullarını değiştirme hakkını saklı tuttuğu bilgisi de kampanya detayları arasında yer alıyor.

KAMPANYA NE ZAMANA KADAR GEÇERLİ?

Peugeot 2008 Nisan 2026 kampanyası, 01.04.2026-30.04.2026 tarihleri arasında geçerli olarak duyuruldu. Bu tarih aralığında 0 km 2026 model yılı 2008 Hybrid modelleri için açıklanan finansman ve nakit indirim fırsatlarından yararlanılabiliyor.

Ancak metinde açık biçimde belirtildiği üzere tüm kampanyalar stoklarla sınırlıdır. Bu nedenle kampanya süresi devam etse bile stok durumunun belirleyici olabileceği anlaşılıyor.

Peugeot 2008 kampanyası ne zaman geçerli?

Kampanya 01.04.2026-30.04.2026 tarihleri arasında geçerlidir.

Peugeot 2008 için en düşük faiz oranı kaç?

Kampanya kapsamında 12 ay vadede %0,49 faiz oranı sunulmaktadır.

Peugeot 2008 kredi taksiti ne kadar?

150.000 TL kredi için aylık taksit 12.921,96 TL, 181.500 TL kredi için aylık taksit 16.274,26 TL olarak açıklanmıştır.

Kredi kullanılmazsa indirim var mı?

Evet. Kredi kullanılmadığında 10.000 TL’ye varan nakit indirimi kullanılabilir.

Peugeot 2008 kampanyası hangi model için geçerli?

Kampanya, 0 km 2026 model yılı 2008 Hybrid modelleri için geçerlidir.