Peugeot 2008 Ocak 2026 Sıfır Araç Kampanyası Açıklandı

SUV segmentinde iddiasını her geçen yıl artıran Peugeot, Ocak 2026 itibarıyla 2008 modeli için dikkat çeken bir satış kampanyasını duyurdu. Yeni Peugeot 2008, %0 faizli kredi seçeneği veya 50.000 TL’ye varan nakit indirim avantajı ile hem bireysel hem de ticari kullanıcılar için cazip bir alternatif haline geldi. Modern tasarımı, yarı otonom sürüş destekleri ve güçlü donanım özellikleriyle Peugeot 2008, yeni yılın öne çıkan SUV kampanyalarından biri olarak öne çıkıyor.

PEUGEOT 2008 KAMPANYASI OCAK 2026’DA NELER SUNUYOR?

Ocak 2026 Peugeot 2008 kampanyası, 0 km ve 2026 model yılı araçları kapsıyor. Kampanya kapsamında tüketicilere iki farklı avantaj sunuluyor: faizsiz kredi veya yüksek tutarlı nakit indirim. Her iki seçenek de stoklarla sınırlı olarak uygulanıyor.

%0 faizli kredi avantajı

Peugeot 2008 Hybrid versiyonları için sunulan faizsiz kredi paketi, özellikle ticari kullanıcıları hedefliyor. Koç Stellantis Finansman ve PSA Finans aracılığıyla sunulan bu kredi seçeneği, kısa vadede düşük maliyetle araç sahibi olmayı mümkün kılıyor.

Kredi Tutarı Vade Faiz Oranı Aylık Taksit 200.000 TL 12 Ay %0 16.666,67 TL

Faizsiz kredi seçeneğinde kredi tahsis ve rehin tesis ücretleri ayrıca uygulanırken, ödeme planı seçilen finansman kuruluşuna göre değişiklik gösterebiliyor.

50.000 TL’ye varan nakit indirim seçeneği

Kredi kullanmak istemeyen kullanıcılar için Peugeot 2008 kampanyasında ikinci alternatif, 50.000 TL’ye varan nakit indirim. Bu indirim, kredi kullanılmadığı durumlarda geçerli oluyor ve araç anahtar teslim fiyatını önemli ölçüde aşağı çekiyor. Özellikle peşin alım düşünenler için bu seçenek ciddi bir avantaj sunuyor.

YENİ PEUGEOT 2008’İN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

Peugeot 2008, yalnızca kampanya avantajlarıyla değil, teknolojik ve tasarımsal özellikleriyle de dikkat çekiyor. SUV segmentinde konfor ve sürüş güvenliğini bir arada sunan model, günlük kullanımda pratik çözümler vadediyor.

PEUGEOT i-Connect multimedya sistemi

Yarı otonom sürüş destekleri

3 pençe LED ışık imzası

Elektrikli, Hybrid ve Benzinli motor seçenekleri

Bu donanımlar, Peugeot 2008’i hem şehir içi hem de uzun yol kullanımı için dengeli bir SUV haline getiriyor.

PEUGEOT 2008 KAMPANYASI KİMLER İÇİN UYGUN?

Ocak 2026 Peugeot 2008 kampanyası; SUV segmentinde yeni bir araç almak isteyen bireysel kullanıcılar, ticari kullanım için faizsiz kredi arayan işletmeler ve peşin alımda yüksek indirim avantajı isteyenler için oldukça cazip. Özellikle hibrit motor seçeneği, yakıt ekonomisi ve düşük işletme maliyetleri arayan kullanıcıların ilgisini çekiyor.

Peugeot 2008 kampanyası hangi tarihler arasında geçerli?

Kampanya, 05 Ocak 2026 – 31 Ocak 2026 tarihleri arasında geçerli olup stoklarla sınırlıdır.

%0 faizli kredi kimler için geçerli?

Faizsiz kredi seçeneği, belirli finansman koşullarını sağlayan ve ilgili sigorta ürünlerini tercih eden ticari ve tüzel kullanıcılar için geçerlidir.

Nakit indirim krediyle birlikte kullanılabilir mi?

Hayır. 50.000 TL’ye varan nakit indirim yalnızca kredi kullanılmadığı durumlarda uygulanmaktadır.

Peugeot 2008 hangi motor seçenekleriyle sunuluyor?

Peugeot 2008; elektrikli, hybrid ve benzinli motor seçenekleriyle satışa sunulmaktadır.

Peugeot 2008 Ocak 2026 kampanyası, %0 faizli kredi ve yüksek tutarlı nakit indirim seçenekleriyle SUV almak isteyenler için önemli bir avantaj sunuyor. Modern tasarımı, teknolojik donanımı ve farklı motor seçenekleriyle birleşen bu kampanya, yılın ilk ayında öne çıkan otomobil fırsatları arasında yer alıyor. Stokların sınırlı olması nedeniyle ilgilenen kullanıcıların yetkili Peugeot satıcılarıyla iletişime geçmesi öneriliyor.