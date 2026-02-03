Peugeot 2008 Sıfır Araç Kampanyası Şubat 2026 Açıklandı!

SUV segmentinde şıklık ve teknolojiyi bir araya getiren Peugeot, Şubat ayına iddialı bir giriş yaptı. Peugeot 2008 kampanyası, %0 faizli kredi seçeneği ve 50.000 TL’ye varan nakit indirim avantajıyla duyuruldu. Güncel otomobil kampanyaları arasında dikkat çeken bu fırsat, sıfır araç almak isteyen kullanıcılar için önemli avantajlar sunuyor.

YENİ PEUGEOT 2008: GÖZ ALICI TASARIM, YÜKSEK TEKNOLOJİ

Yeni Peugeot 2008, “göz alıcı özgüven” tasarım anlayışıyla öne çıkarken, donanım tarafında da iddiasını sürdürüyor. PEUGEOT i-Connect bilgi-eğlence sistemi, yarı otonom sürüş destekleri ve markaya özgü 3 pençe ışık imzası, modelin modern karakterini güçlendiriyor. Bu özellikler, Peugeot 2008’i en uygun sıfır araç kampanyaları arasında öne çıkaran unsurlar arasında yer alıyor.

%0 FAİZLİ PEUGEOT 2008 HYBRİD KREDİ KAMPANYASI

Şubat 2026 boyunca geçerli olan kampanya kapsamında, Peugeot 2008 Hybrid versiyonları için Koç Stellantis Finansman aracılığıyla %0 faizli araba kampanyası sunuluyor. Ticari kullanım için geçerli olan bu kredi seçeneği, bütçesini zorlamadan sıfır araç sahibi olmak isteyenler için dikkat çekici bir alternatif oluşturuyor.

Kredi Tutarı Vade Faiz Oranı Aylık Taksit Yıllık Maliyet Oranı 200.000 TL 12 Ay %0 16.666,67 TL %3,64

Kredi kullanımında bir defaya mahsus olmak üzere 2.300 TL kredi tahsis ücreti ve 1.500 TL rehin tesis ücreti talep ediliyor. Kampanya, marka kasko ve kredi koruma sigortası satın alan müşteriler için geçerli.

KREDİ KULLANILMADIĞINDA 50.000 TL’YE VARAN NAKİT İNDİRİM

Kredi kullanmak istemeyen müşteriler için de cazip bir seçenek sunuluyor. Peugeot 2008’i peşin almayı tercih edenler, 50.000 TL’ye varan nakit indirim avantajından yararlanabiliyor. Bu fırsat, sıfır araç kampanyaları fiyat listesi incelendiğinde Peugeot’yu güçlü bir konuma taşıyor.

KAMPANYA TARİHLERİ VE GEÇERLİLİK KOŞULLARI

Peugeot 2008 Şubat 2026 kampanyası, 01.02.2026 – 31.02.2026 tarihleri arasında geçerli. Kampanya yalnızca 0 km, 2026 model yılı Peugeot 2008 Hybrid araçları kapsıyor ve tüm avantajlar stoklarla sınırlı olarak sunuluyor.

PEUGEOT SIFIR ARAÇ FİYATLARI ŞUBAT 2026

SIFIR ARAÇ KAMPANYALARI ARASINDA PEUGEOT 2008’İN YERİ

Son dönemde sıfır araç kampanyaları Fiat ve diğer markalarla karşılaştırıldığında, Peugeot 2008’in sunduğu faizsiz kredi ve yüksek nakit indirim avantajı dikkat çekiyor. Güncel otomobil kampanyaları arasında özellikle SUV segmentinde güçlü bir alternatif olarak öne çıkıyor.

Peugeot 2008 kampanyasında faiz oranı kaç?

Peugeot 2008 Hybrid için sunulan kredi kampanyasında faiz oranı %0 olarak uygulanıyor.

Peugeot 2008’te nakit indirimi var mı?

Evet, kredi kullanılmadığında 50.000 TL’ye varan nakit indirim imkânı sunuluyor.

Bu kampanya bireysel kullanıcılar için geçerli mi?

%0 faizli kredi seçeneği ticari kullanım için geçerlidir; ancak nakit indirim seçeneği kredi kullanılmadan bireysel alımlarda da değerlendirilebilir.

Peugeot 2008 kampanyası Şubat 2026, %0 faizli kredi ve yüksek nakit indirim seçenekleriyle sıfır araç almak isteyenler için güçlü bir fırsat sunuyor. Modern tasarımı, teknolojik donanımları ve avantajlı finansman seçenekleriyle Peugeot 2008, bu ayın öne çıkan otomobil kampanyaları arasında yer alıyor.