Peugeot 3008 Mart 2026 Sıfır Araç Kampanyası Açıklandı!

SUV segmentinde dikkat çeken modellerden biri olan Peugeot 3008, Mart 2026 dönemine özel finansman kampanyası ile otomobil severlerin gündemine geldi. Açıklanan kampanya kapsamında Peugeot 3008 Hybrid modeli için avantajlı kredi seçenekleri sunuluyor.

Yeni nesil tasarımı ve teknolojik donanımlarıyla öne çıkan Peugeot 3008 Fastback SUV, %0,49 faiz avantajı ile satışa sunulurken kampanya detayları otomobil satın almak isteyen kullanıcılar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor.

PEUGEOT 3008 ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

Peugeot’un yeni nesil SUV tasarım anlayışını yansıtan Peugeot 3008, modern tasarımı ve ileri teknoloji donanımlarıyla dikkat çekiyor.

Yeni 21 inç Panoramik i-Cockpit ekran sistemi

Fastback SUV tasarım

Hybrid ve %100 elektrikli motor seçenekleri

Bu özellikler sayesinde Peugeot 3008, hem performans hem de teknolojiyi bir araya getiren SUV modelleri arasında yer alıyor.

PEUGEOT 3008 MART 2026 KAMPANYA DETAYLARI

Peugeot tarafından açıklanan kampanya kapsamında Peugeot 3008 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 modeli için finansman desteği sunuluyor. Koç Stellantis Finansman aracılığıyla sağlanan kredi kampanyası şu şekilde:

Kredi Türü Kredi Tutarı Vade Faiz Oranı Aylık Taksit Koç Stellantis Finansman (Ticari Kullanım) 700.000 TL 6 Ay %0,49 118.776,53 TL

Kredi kullanımı sırasında bir defaya mahsus olmak üzere 8.050 TL kredi tahsis ücreti ve 1.500 TL rehin tesis ücreti uygulanıyor.

Kampanyada belirtilen maliyet oranları ise şu şekilde açıklandı:

Aylık toplam maliyet oranı: %0,93

Yıllık toplam maliyet oranı: %11,74

KAMPANYA TARİHLERİ

Peugeot 3008 Mart 2026 kampanyası 05 Mart 2026 – 31 Mart 2026 tarihleri arasında geçerli olacak şekilde duyuruldu.

Kampanya yalnızca 0 km 2026 model yılı Peugeot 3008 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 araçlar için geçerli olup tüm kampanyaların stoklarla sınırlı olduğu belirtiliyor.

Peugeot 3008 kampanyası nedir?

Peugeot 3008 Mart 2026 kampanyası kapsamında 3008 Hybrid modelinde %0,49 faiz oranlı kredi fırsatı sunuluyor.

Peugeot 3008 kredi kampanyası ne kadar?

Kampanya kapsamında 700.000 TL kredi 6 ay vade ile %0,49 faiz oranıyla kullanılabiliyor.

Peugeot 3008 aylık taksit ne kadar?

700.000 TL kredi için aylık ödeme tutarı yaklaşık 118.776,53 TL olarak açıklanmış durumda.

Peugeot 3008 kampanyası ne zamana kadar geçerli?

Kampanya 05 Mart 2026 ile 31 Mart 2026 tarihleri arasında geçerli olacak şekilde duyuruldu.

Peugeot 3008 hangi motor seçeneği ile kampanyaya dahil?

Kampanya Peugeot 3008 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 modelinde geçerli olarak sunuluyor.

Peugeot 3008 Mart 2026 sıfır araç kampanyası, SUV segmentinde araç satın almak isteyen kullanıcılar için dikkat çekici finansman fırsatları sunuyor. %0,49 faizli kredi seçeneği sayesinde Peugeot 3008 Hybrid modeli, teknoloji ve performansı bir araya getiren güçlü bir alternatif olarak öne çıkıyor.