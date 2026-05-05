Peugeot 3008 Mayıs 2026 Sıfır Araç Kampanyası Açıklandı

Peugeot 3008 Mayıs 2026 kampanyası, Fastback SUV tasarımı ve %0,99 faiz avantajıyla sıfır araç almak isteyenlerin gündemine girdi. Yeni 21 inç Panoramik i-Cockpit, hybrid ve %100 elektrikli seçenekleriyle öne çıkan Peugeot 3008 için 1.000.000 TL kredi imkanı sunuluyor.

PEUGEOT 3008 MAYIS 2026 KAMPANYASI NELER SUNUYOR?

Mayıs ayına özel Peugeot 3008 sıfır araç kampanyası, 0 km 2026 model yılı 3008 için geçerli. Kampanya kapsamında ticari kullanımda 1.000.000 TL kredi, 6 ay vade ve %0,99 faiz oranı uygulanıyor.

PEUGEOT 3008 KREDİ KAMPANYASI DETAYLARI

Peugeot 3008 kredi kampanyası, Koç Stellantis Finansman üzerinden ticari kullanım için sunuluyor. 1.000.000 TL kredi kullanıldığında aylık ödeme 172.782,67 TL olarak belirleniyor.

Kredi Tutarı Vade Faiz Oranı Aylık Taksit Tahsis Ücreti Rehin Tesis Ücreti Aylık Maliyet Yıllık Maliyet 1.000.000 TL 6 Ay %0,99 172.782,67 TL 11.500 TL 1.500 TL %1,41 %18,30

PEUGEOT 3008 AYLIK TAKSİT NE KADAR?

Peugeot 3008 Mayıs 2026 kampanyasında aylık taksit tutarı 172.782,67 TL olarak açıklandı. Bu ödeme planı, 1.000.000 TL kredi ve 6 ay vade için geçerli.

KAMPANYA ŞARTLARI NELER?

Kampanya, 01.05.2026 – 31.05.2026 tarihleri arasında geçerli. 0 km 2026 model yılı Peugeot 3008 için sunulan finansman seçeneği, Marka Kasko ve Kredi Koruma Sigortası / Kredili Hayat Sigortası satın alan müşteriler için uygulanıyor.

Kredi kampanyasından yararlanılması halinde yasal vergiler dahil 11.500 TL kredi tahsis ücreti ve 1.500 TL rehin tesis ücreti talep ediliyor. Kampanya, Peugeot ve Koç Stellantis Finansman onayı ile geçerlilik kazanıyor.

KAMPANYADAN YARARLANILMADIĞINDA FAİZ ORANI NE OLUYOR?

Peugeot 3008 kampanyasından yararlanılmaması durumunda, 01.05.2026 – 31.05.2026 tarihleri arasında Koç Stellantis Finansman kredi kullanımında %3,99 faiz fırsatı sunuluyor. Tüm kampanyalar stoklarla sınırlı olarak geçerli.

PEUGEOT 3008’İN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

Peugeot 3008, yalnızca kampanya avantajıyla değil, tasarım ve teknoloji detaylarıyla da dikkat çekiyor. Fastback SUV gövde yapısı ve yeni 21 inç Panoramik i-Cockpit, modelin en çok merak edilen özellikleri arasında yer alıyor.

Peugeot 3008 Mayıs 2026 kampanyası açıklandı mı?

Evet. Peugeot 3008 Mayıs 2026 sıfır araç kampanyası açıklandı.

Peugeot 3008 kredi kampanyası ne kadar?

Peugeot 3008 için 1.000.000 TL kredi, 6 ay vade ve %0,99 faiz oranı sunuluyor.

Peugeot 3008 aylık taksit kaç TL?

1.000.000 TL kredi seçeneğinde aylık taksit 172.782,67 TL olarak açıklanıyor.

Peugeot 3008 kampanyası hangi modeller için geçerli?

Kampanya, 0 km 2026 model yılı Peugeot 3008 için geçerli.

Peugeot 3008 kampanyası ne zaman bitiyor?

Kampanya 31.05.2026 tarihine kadar geçerli.

Peugeot 3008’de hangi seçenekler var?

Peugeot 3008, hybrid ve %100 elektrikli seçenekleriyle sunuluyor.

Peugeot 3008 kampanyasında ek masraf var mı?

Evet. Kredi kullanımında 11.500 TL tahsis ücreti ve 1.500 TL rehin tesis ücreti talep ediliyor.

