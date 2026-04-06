PEUGEOT 3008 Nisan 2026 Sıfır Araç Kampanyası Açıklandı

Peugeot, Nisan 2026 dönemine özel olarak 3008 modeli için dikkat çeken bir kampanya duyurdu. Markanın “Göz alıcı özgürlük, göz alıcı fastback SUV” sloganıyla öne çıkardığı bu kampanya, özellikle Peugeot 3008 kampanya, Peugeot 3008 kredi kampanyası, Peugeot 3008 faiz oranı ve Peugeot 3008 Nisan 2026 sıfır araç kampanyası aramalarını yapan kullanıcıların ilgisini çekebilecek detaylar içeriyor.

Açıklanan bilgilere göre PEUGEOT 3008 için %0,49 faiz avantajı sunuluyor. Kampanya metninde ayrıca modelin öne çıkan yönleri arasında Yeni 21’’ Panoramik i-Cockpit, Fastback SUV tasarımı ve Hybrid ve %100 Elektrikli seçenekleri yer alıyor. Sıfır kilometre SUV almak isteyenler açısından kampanya, hem finansman koşulları hem de modelin öne çıkan nitelikleriyle öne çıkıyor.

PEUGEOT 3008 NİSAN 2026 KAMPANYASINDA NELER SUNULUYOR?

Peugeot 3008 Nisan 2026 kampanyası, 0 km 2026 model yılı araçlar için hazırlanmış finansman fırsatlarını kapsıyor. Kampanya kapsamında farklı kredi tutarları ve faiz oranlarıyla iki ayrı finansman seçeneği sunuluyor. Her iki seçenek de Koç Stellantis Finansman üzerinden sağlanıyor.

Bu kampanya, 01.04.2026-30.04.2026 tarihleri arasında geçerli olarak açıklandı. Kampanyanın stoklarla sınırlı olduğu da özellikle belirtiliyor.

Kampanyanın öne çıkan başlıkları

%0,49 faiz avantajı

0 km 2026 model yılı PEUGEOT 3008

Yeni 21’’ Panoramik i-Cockpit

Fastback SUV tasarımı

tasarımı Hybrid ve %100 Elektrikli seçenekleri

01 Nisan 2026 - 30 Nisan 2026 kampanya dönemi

kampanya dönemi Stoklarla sınırlı kampanya

PEUGEOT 3008’İN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ NELER?

Kampanya metninde Peugeot 3008 için öne çıkarılan başlıca özellikler, aracın tasarım ve kullanım deneyimine odaklanıyor. Özellikle yeni nesil kokpit yapısı ve farklı motor seçenekleri, modelin en dikkat çeken yönleri arasında yer alıyor.

Özellik PEUGEOT 3008 Kasa Tipi Fastback SUV Kokpit Yeni 21’’ Panoramik i-Cockpit Motor Seçenekleri Hybrid ve %100 Elektrikli Versiyon 3008 1.2 Hybrid 145hp eDCS6

PEUGEOT 3008 KREDİ KAMPANYASI DETAYLARI

Peugeot 3008 kredi kampanyası kapsamında açıklanan iki ayrı finansman paketi bulunuyor. Her iki seçenekte de vade süresi 6 ay olarak belirtilirken, kredi tutarı, faiz oranı, aylık taksit ve tahsis ücreti farklılaşıyor.

700.000 TL kredi seçeneği

Finansman Türü Kredi Tutarı Vade Faiz Oranı Aylık Taksit Tahsis Ücreti Rehin Tesis Ücreti Aylık Toplam Basit Maliyet Oranı Yıllık Toplam Basit Maliyet Oranı KOÇ STELLANTIS FİNANSMAN - Ticari Kullanım 700.000 TL 6 Ay %0,49 118.776,53 TL 8.050 TL 1.500 TL %0,91 %11,49

İlk kampanya seçeneğinde, 700.000 TL kredi, 6 ay vade ve %0,49 faiz oranı ile aylık 118.776,53 TL ödeme planı sunuluyor. Bu kredi kullanımında bir defaya mahsus olmak üzere 8.050 TL kredi tahsis ücreti ve 1.500 TL rehin tesis ücreti talep ediliyor.

Kampanya metninde, bu finansman seçeneğinin Marka Kasko ve Kredi Koruma Sigortası/Kredili Hayat Sigortası satın alan müşteriler için geçerli olduğu belirtiliyor. Ayrıca kampanyanın, Peugeot ve Koç Stellantis Finansman onayı ile geçerlilik kazandığı ifade ediliyor.

850.000 TL kredi seçeneği

Finansman Türü Kredi Tutarı Vade Faiz Oranı Aylık Taksit Tahsis Ücreti Rehin Tesis Ücreti Aylık Toplam Basit Maliyet Oranı Yıllık Toplam Basit Maliyet Oranı KOÇ STELLANTIS FİNANSMAN - Ticari Kullanım 850.000 TL 6 Ay %1,09 147.371,61 TL 9.775 TL 1.500 TL %1,53 %19,96

İkinci seçenekte ise 850.000 TL kredi, 6 ay vade ve %1,09 faiz oranı ile aylık 147.371,61 TL ödeme planı sunuluyor. Bu seçenekte müşterilerden bir defaya mahsus 9.775 TL kredi tahsis ücreti ve 1.500 TL rehin tesis ücreti alınıyor.

Bu pakette de yine Marka Kasko ile Kredi Koruma Sigortası/Kredili Hayat Sigortası şartı bulunuyor. Kampanyanın yürürlüğe girmesi için finansman onayı gerekiyor.

PEUGEOT 3008 KAMPANYASINDA SİGORTA VE ONAY ŞARTI VAR MI?

Evet. Açıklanan kampanya koşullarına göre, kredi kampanyasından yararlanmak isteyen müşterilerin Marka Kasko ile Kredi Koruma Sigortası/Kredili Hayat Sigortası satın alması gerekiyor. Bu şart, her iki finansman seçeneği için de açık şekilde belirtilmiş durumda.

Buna ek olarak kampanyanın geçerlilik kazanması, Peugeot ve Koç Stellantis Finansman onayına bağlı. Dolayısıyla yalnızca kampanya ilanının bulunması değil, başvurunun onay sürecinden geçmesi de gerekiyor.

KAMPANYADAN YARARLANILMAZSA FAİZ ORANI KAÇ OLUYOR?

Kampanya metninde yer alan bilgiye göre, kampanyadan yararlanılmaması durumunda 01.04.2026-30.04.2026 tarihleri arasında Koç Stellantis Finansman kredi kullanımında %3,99 faiz fırsatı sunuluyor. Bu detay, kampanyalı faiz oranları ile standart finansman koşulları arasındaki farkı göstermesi açısından dikkat çekiyor.

PEUGEOT 3008 KAMPANYA KOŞULLARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

PEUGEOT 3008 Nisan 2026 sıfır araç kampanyası incelenirken, yalnızca faiz oranına değil, ek masraflara ve kampanyanın bağlı olduğu şartlara da dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü tahsis ücreti, rehin tesis ücreti ve sigorta koşulları toplam maliyet üzerinde etkili oluyor.

Kampanya tarihleri

Kampanya, 01.04.2026 ile 30.04.2026 tarihleri arasında geçerli. Bu tarih aralığı dışında aynı koşulların sürüp sürmeyeceğine dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Stoklarla sınırlı kampanya

Açıklamaya göre tüm kampanyalar stoklarla sınırlıdır. Bu nedenle kampanyadan yararlanmak isteyen kullanıcıların araç bulunabilirliğini dikkate alması önem taşıyor.

Şartların değiştirilebilme ihtimali

Peugeot ve Koç Stellantis Finansman’ın, önceden haber vermeksizin kampanya koşullarını değiştirme hakkını saklı tuttuğu belirtiliyor. Bu nedenle başvuru öncesinde güncel şartların yeniden kontrol edilmesi önem taşıyor.

PEUGEOT 3008 KAMPANYASI KİMLER İÇİN ÖNE ÇIKIYOR?

Bu kampanya, özellikle sıfır kilometre SUV almak isteyen, kısa vadeli finansman planı arayan ve yeni nesil Peugeot 3008’i değerlendiren kullanıcılar açısından dikkat çekici olabilir. Hem Fastback SUV tasarımı hem de Hybrid ve %100 Elektrikli seçenekleri kampanyayı daha ilgi çekici hale getiriyor.

Özellikle şu kullanıcılar için kampanya öne çıkabilir:

Peugeot 3008 sıfır araç kampanyası arayanlar

arayanlar Kısa vadeli kredi planı ile araç almak isteyenler

%0,49 faizli araç kredisi avantajını değerlendirmek isteyenler

avantajını değerlendirmek isteyenler Yeni nesil kokpit ve SUV tasarımına önem verenler

Hybrid ve %100 elektrikli seçenekleriyle ilgilenenler

Peugeot 3008 Nisan 2026 kampanyası ne zaman geçerli?

Kampanya, 01.04.2026-30.04.2026 tarihleri arasında geçerli olarak açıklandı.

Peugeot 3008 kampanyasında faiz oranı kaç?

İlk finansman seçeneğinde faiz oranı %0,49, ikinci seçenekte ise %1,09 olarak duyuruldu.

Peugeot 3008 için kredi tutarı ne kadar?

Kampanya kapsamında 700.000 TL ve 850.000 TL olmak üzere iki ayrı kredi seçeneği bulunuyor.

Peugeot 3008 aylık taksitleri ne kadar?

700.000 TL kredi seçeneğinde aylık taksit 118.776,53 TL, 850.000 TL kredi seçeneğinde ise 147.371,61 TL olarak açıklandı.

Peugeot 3008 vade süresi kaç ay?

Her iki kampanya seçeneğinde de vade süresi 6 ay olarak belirtiliyor.

Peugeot 3008 hangi özelliklerle öne çıkıyor?

Kampanya metnine göre model; Yeni 21’’ Panoramik i-Cockpit, Fastback SUV tasarımı ve Hybrid ve %100 Elektrikli seçenekleri ile öne çıkıyor.

Peugeot 3008 kampanyasında sigorta şartı var mı?

Kampanyadan yararlanmak için Marka Kasko ve Kredi Koruma Sigortası/Kredili Hayat Sigortası satın alınması gerekiyor.

Kampanyadan yararlanılmazsa faiz oranı kaç oluyor?

Kampanyadan yararlanılmaması durumunda, belirtilen tarih aralığında Koç Stellantis Finansman kredi kullanımında %3,99 faiz fırsatı sunuluyor.

Peugeot 3008 kampanyası stoklarla sınırlı mı?

Tüm kampanyalar stoklarla sınırlı.