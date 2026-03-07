Peugeot 408 Mart 2026 Sıfır Araç Kampanyası Açıklandı! (GÜNCEL)

Otomobil dünyasında dikkat çeken modellerden biri olan Peugeot 408, Mart 2026 dönemine özel hazırlanan yeni finansman kampanyasıyla satışa sunuldu. Açıklanan kampanyaya göre Peugeot 408 Allure Hybrid modeli için avantajlı kredi fırsatları sunuluyor.

Peugeot tarafından duyurulan kampanyada %0,49 faiz oranlı kredi avantajı ile Peugeot 408 satın almak isteyen kullanıcılar için finansman desteği sağlanıyor. Modern tasarım, ileri teknoloji ve sürüş destek sistemleriyle öne çıkan model, kampanya detaylarıyla otomobil severlerin ilgisini çekiyor.

PEUGEOT 408 ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

Yeni nesil tasarım anlayışıyla geliştirilen Peugeot 408, teknolojik donanımı ve modern SUV-coupe tasarımıyla dikkat çekiyor.

3D PEUGEOT i-Cockpit® sürüş deneyimi

i-Toggles kontrol sistemi

Yarı otonom sürüş destek teknolojileri

Bu özellikler sayesinde Peugeot 408, sürüş konforu ve teknolojiyi bir araya getiren modeller arasında yer alıyor.

PEUGEOT 408 MART 2026 KAMPANYA DETAYLARI

Peugeot tarafından açıklanan kampanya kapsamında Peugeot 408 ALLURE 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 versiyonu için finansman desteği sunuluyor.

Kredi Türü Kredi Tutarı Vade Faiz Oranı Aylık Taksit Koç Stellantis Finansman (Ticari Kullanım) 500.000 TL 6 Ay %0,49 84.840,38 TL

Kredi kullanımı sırasında ayrıca bir defaya mahsus olmak üzere 5.750 TL kredi tahsis ücreti ve 1.500 TL rehin tesis ücreti uygulanıyor.

Kampanyada açıklanan maliyet oranları ise şu şekilde:

Aylık toplam maliyet oranı: %0,93

Yıllık toplam maliyet oranı: %11,76

KAMPANYA TARİHLERİ

Peugeot 408 Mart 2026 kampanyası 05 Mart 2026 – 31 Mart 2026 tarihleri arasında geçerli olacak şekilde duyuruldu.

Kampanya yalnızca 0 km 2026 model yılı Peugeot 408 ALLURE 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 araçlar için geçerli olup kampanyaların stoklarla sınırlı olduğu belirtiliyor.

Peugeot 408 kampanyası nedir?

Peugeot 408 Mart 2026 kampanyası kapsamında 408 Allure Hybrid modelinde %0,49 faiz oranlı kredi fırsatı sunuluyor.

Peugeot 408 kredi kampanyası ne kadar?

Kampanya kapsamında 500.000 TL kredi 6 ay vade ile %0,49 faiz oranıyla kullanılabiliyor.

Peugeot 408 aylık taksit ne kadar?

500.000 TL kredi için aylık ödeme tutarı yaklaşık 84.840,38 TL olarak açıklanmış durumda.

Peugeot 408 kampanyası ne zamana kadar geçerli?

Kampanya 05 Mart 2026 ile 31 Mart 2026 tarihleri arasında geçerli olacak şekilde duyuruldu.

Peugeot 408 hangi motor seçeneği ile kampanyaya dahil?

Kampanya Peugeot 408 ALLURE 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 versiyonu için geçerli olarak sunuluyor.

Peugeot 408 Mart 2026 sıfır araç kampanyası, modern tasarıma sahip bir otomobil satın almak isteyen kullanıcılar için dikkat çekici finansman fırsatları sunuyor. %0,49 faizli kredi avantajı sayesinde Peugeot 408 Allure Hybrid modeli, teknolojik donanımı ve sürüş destek sistemleriyle öne çıkan alternatiflerden biri olarak dikkat çekiyor.