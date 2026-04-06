PEUGEOT 408 Nisan 2026 Sıfır Araç Kampanyası Açıklandı

Peugeot, Nisan 2026 dönemine özel olarak 408 modeli için dikkat çeken bir kampanya duyurdu. Markanın "Her açıdan göz alıcı" sloganıyla öne çıkardığı kampanya, özellikle finansman koşulları ve donanım özellikleriyle dikkat çekiyor.

Açıklanan bilgilere göre PEUGEOT 408 için %0,49 faiz avantajı sunuluyor. Kampanya metninde ayrıca modelin öne çıkan yönleri arasında 3D PEUGEOT i-Cockpit®, i-Toggles ve Yarı Otonom Sürüş özellikleri yer alıyor. Sıfır kilometre araç almak isteyenler açısından kampanya, hem finansman koşulları hem de modelin dikkat çeken donanım özellikleriyle öne çıkıyor.

PEUGEOT 408 NİSAN 2026 KAMPANYASINDA NELER SUNULUYOR?

Peugeot 408 Nisan 2026 kampanyası, 0 km 2026 model yılı araçlar için hazırlanmış finansman fırsatlarını kapsıyor. Kampanya kapsamında farklı kredi tutarları ve faiz oranlarıyla iki ayrı finansman seçeneği sunuluyor. Her iki seçenek de Koç Stellantis Finansman üzerinden sağlanıyor.

Bu kampanya, 01.04.2026-30.04.2026 tarihleri arasında geçerli olarak açıklandı. Kampanyanın stoklarla sınırlı olduğu da ayrıca belirtildi.

Kampanyanın öne çıkan başlıkları

%0,49 faiz avantajı

0 km 2026 model yılı PEUGEOT 408

3D PEUGEOT i-Cockpit®

i-Toggles

Yarı Otonom Sürüş

408 ALLURE Hybrid versiyonu

versiyonu 01 Nisan 2026 - 30 Nisan 2026 kampanya dönemi

kampanya dönemi Stoklarla sınırlı kampanya

PEUGEOT 408’İN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ NELER?

Kampanya metninde Peugeot 408 için öne çıkarılan başlıca özellikler, sürüş deneyimi ve kokpit teknolojisine odaklanıyor. Özellikle dijital iç mekan yapısı ve yarı otonom sürüş vurgusu, modelin en dikkat çeken yönleri arasında bulunuyor.

Özellik PEUGEOT 408 Kokpit 3D PEUGEOT i-Cockpit® Kontrol Özelliği i-Toggles Sürüş Desteği Yarı Otonom Sürüş Versiyon 408 ALLURE 1.2 Hybrid 145hp eDCS6

Bu bilgiler, Peugeot 408 özellikleri, Peugeot 408 i-Cockpit, Peugeot 408 yarı otonom sürüş ve Peugeot 408 ALLURE Hybrid başlıklarına doğrudan yanıt veriyor.

PEUGEOT NİSAN 2026 TÜM SIFIR ARAÇLAR GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

PEUGEOT 408 KREDİ KAMPANYASI DETAYLARI

Peugeot 408 kredi kampanyası kapsamında açıklanan iki ayrı finansman paketi bulunuyor. Her iki seçenekte de vade süresi 6 ay olarak belirtilirken, kredi tutarı, faiz oranı, aylık taksit ve tahsis ücreti farklılaşıyor.

500.000 TL kredi seçeneği

Finansman Türü Kredi Tutarı Vade Faiz Oranı Aylık Taksit Tahsis Ücreti Rehin Tesis Ücreti Aylık Toplam Basit Maliyet Oranı Yıllık Toplam Basit Maliyet Oranı KOÇ STELLANTIS FİNANSMAN - Ticari Kullanım 500.000 TL 6 Ay %0,49 84.840,38 TL 5.750 TL 1.500 TL %0,93 %11,74

İlk kampanya seçeneğinde, 500.000 TL kredi, 6 ay vade ve %0,49 faiz oranı ile aylık 84.840,38 TL ödeme planı sunuluyor. Bu kredi kullanımında bir defaya mahsus olmak üzere 5.750 TL kredi tahsis ücreti ve 1.500 TL rehin tesis ücreti talep ediliyor.

Kampanya metninde, bu finansman seçeneğinin Marka Kasko ve Kredi Koruma Sigortası/Kredili Hayat Sigortası satın alan müşteriler için geçerli olduğu belirtiliyor. Ayrıca kampanyanın, Peugeot ve Koç Stellantis Finansman onayı ile geçerlilik kazandığı ifade ediliyor.

Peugeot 408 resmi teknik bilgi için tıklayın.

609.000 TL kredi seçeneği

Finansman Türü Kredi Tutarı Vade Faiz Oranı Aylık Taksit Tahsis Ücreti Rehin Tesis Ücreti Aylık Toplam Basit Maliyet Oranı Yıllık Toplam Basit Maliyet Oranı KOÇ STELLANTIS FİNANSMAN - Ticari Kullanım 609.000 TL 6 Ay %1,09 105.619,39 TL 7.003 TL 1.500 TL %1,56 %20,38

İkinci seçenekte ise 609.000 TL kredi, 6 ay vade ve %1,09 faiz oranı ile aylık 105.619,39 TL ödeme planı sunuluyor. Bu seçenekte müşterilerden bir defaya mahsus 7.003 TL kredi tahsis ücreti ve 1.500 TL rehin tesis ücreti alınıyor.

Bu pakette de yine Marka Kasko ile Kredi Koruma Sigortası/Kredili Hayat Sigortası şartı bulunuyor. Kampanyanın yürürlüğe girmesi için finansman onayı gerekiyor.

PEUGEOT 408 KAMPANYASINDA SİGORTA VE ONAY ŞARTI VAR MI?

Evet. Açıklanan kampanya koşullarına göre, kredi kampanyasından yararlanmak isteyen müşterilerin Marka Kasko ile Kredi Koruma Sigortası/Kredili Hayat Sigortası satın alması gerekiyor. Bu şart, her iki finansman seçeneği için de açık şekilde belirtilmiş durumda.

Buna ek olarak kampanyanın geçerlilik kazanması, Peugeot ve Koç Stellantis Finansman onayına bağlı. Dolayısıyla yalnızca kampanya ilanının bulunması değil, başvurunun onay sürecinden geçmesi de gerekiyor.

KAMPANYADAN YARARLANILMAZSA FAİZ ORANI KAÇ OLUYOR?

Kampanya metninde yer alan bilgiye göre, kampanyadan yararlanılmaması durumunda 01.04.2026-30.04.2026 tarihleri arasında Koç Stellantis Finansman kredi kullanımında %3,99 faiz fırsatı sunuluyor. Bu detay, kampanyalı faiz oranları ile standart finansman koşulları arasındaki farkı göstermesi açısından dikkat çekiyor.

Kampanyalı faiz oranları ile standart finansman koşulları arasındaki fark, araç kredisi değerlendiren kullanıcılar için önemli bir avantaj olarak öne çıkıyor.

PEUGEOT 408 KAMPANYA KOŞULLARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

PEUGEOT 408 Nisan 2026 sıfır araç kampanyası incelenirken, yalnızca faiz oranına değil, ek masraflara ve kampanyanın bağlı olduğu şartlara da dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü tahsis ücreti, rehin tesis ücreti ve sigorta koşulları toplam maliyet üzerinde etkili oluyor.

Kampanya tarihleri

Kampanya, 01.04.2026 ile 30.04.2026 tarihleri arasında geçerli. Bu tarih aralığı dışında aynı koşulların sürüp sürmeyeceğine dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Stoklarla sınırlı kampanya

Açıklamaya göre tüm kampanyalar stoklarla sınırlıdır. Bu nedenle kampanyadan yararlanmak isteyen kullanıcıların araç bulunabilirliğini dikkate alması önem taşıyor.

Şartların değiştirilebilme ihtimali

Peugeot ve Koç Stellantis Finansman’ın, önceden haber vermeksizin kampanya koşullarını değiştirme hakkını saklı tuttuğu belirtiliyor. Bu nedenle başvuru öncesinde güncel şartların yeniden kontrol edilmesi önem taşıyor.

PEUGEOT 408 KAMPANYASI KİMLER İÇİN ÖNE ÇIKIYOR?

Bu kampanya, özellikle sıfır kilometre araç almak isteyen, kısa vadeli finansman planı arayan ve Peugeot 408 ALLURE Hybrid versiyonunu değerlendiren kullanıcılar açısından dikkat çekici olabilir. Hem kokpit teknolojileri hem de sürüş destek özellikleri kampanyayı daha cazip hale getiriyor.

Özellikle şu kullanıcılar için kampanya öne çıkabilir:

Peugeot 408 sıfır araç kampanyası arayanlar

arayanlar Kısa vadeli kredi planı ile araç almak isteyenler

%0,49 faizli araç kredisi avantajını değerlendirmek isteyenler

avantajını değerlendirmek isteyenler 3D PEUGEOT i-Cockpit® ve i-Toggles gibi özelliklere önem verenler

ve gibi özelliklere önem verenler Yarı Otonom Sürüş desteklerini öne çıkaran bir model arayanlar

Peugeot 408 Nisan 2026 kampanyası ne zaman geçerli?

Kampanya, 01.04.2026-30.04.2026 tarihleri arasında geçerli olarak açıklandı.

Peugeot 408 kampanyasında faiz oranı kaç?

İlk finansman seçeneğinde faiz oranı %0,49, ikinci seçenekte ise %1,09 olarak duyuruldu.

Peugeot 408 için kredi tutarı ne kadar?

Kampanya kapsamında 500.000 TL ve 609.000 TL olmak üzere iki ayrı kredi seçeneği bulunuyor.

Peugeot 408 aylık taksitleri ne kadar?

500.000 TL kredi seçeneğinde aylık taksit 84.840,38 TL, 609.000 TL kredi seçeneğinde ise 105.619,39 TL olarak açıklandı.

Peugeot 408 vade süresi kaç ay?

Her iki kampanya seçeneğinde de vade süresi 6 ay olarak belirtiliyor.

Peugeot 408 hangi özelliklerle öne çıkıyor?

Kampanya metnine göre model; 3D PEUGEOT i-Cockpit®, i-Toggles ve Yarı Otonom Sürüş özellikleriyle öne çıkıyor.

Peugeot 408 kampanyasında sigorta şartı var mı?

Kampanyadan yararlanmak için Marka Kasko ve Kredi Koruma Sigortası/Kredili Hayat Sigortası satın alınması gerekiyor.

Kampanyadan yararlanılmazsa faiz oranı kaç oluyor?

Kampanyadan yararlanılmaması durumunda, belirtilen tarih aralığında Koç Stellantis Finansman kredi kullanımında %3,99 faiz fırsatı sunuluyor.

Peugeot 408 kampanyası stoklarla sınırlı mı?

Tüm kampanyalar stoklarla sınırlı.