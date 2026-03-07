Peugeot 5008 Mart 2026 Sıfır Araç Kampanyası Açıklandı! (GÜNCEL)

SUV segmentinin dikkat çeken modellerinden biri olan Peugeot 5008, Mart 2026 dönemine özel finansman kampanyasıyla otomobil severlerin gündemine geldi. Açıklanan kampanya kapsamında Peugeot 5008 GT Hybrid modeli için avantajlı kredi fırsatı sunuluyor.

Yeni nesil tasarım ve geniş iç hacmiyle dikkat çeken Peugeot 5008 SUV, %0,49 faiz oranlı kredi avantajıyla satışa sunulurken kampanya detayları otomobil satın almak isteyen kullanıcılar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor.

PEUGEOT 5008 SUV ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

Modern SUV tasarımı ve geniş yaşam alanı sunan Peugeot 5008, özellikle kalabalık aileler için sunduğu özelliklerle öne çıkıyor.

Yeni 21 inç Panoramik i-Cockpit ekran sistemi

7 kişilik oturma kapasitesi

Hybrid ve %100 elektrikli motor seçenekleri

Bu özellikler sayesinde Peugeot 5008, hem teknolojik donanımı hem de geniş iç hacmiyle SUV segmentinde dikkat çeken modeller arasında yer alıyor.

PEUGEOT 5008 MART 2026 KAMPANYA DETAYLARI

Peugeot tarafından açıklanan kampanya kapsamında Peugeot 5008 GT 1.2 Hybrid 145hp eDCS versiyonu için finansman desteği sunuluyor.

Kredi Türü Kredi Tutarı Vade Faiz Oranı Aylık Taksit Koç Stellantis Finansman (Ticari Kullanım) 1.000.000 TL 6 Ay %0,49 169.680,75 TL

Kredi kullanımı sırasında ayrıca bir defaya mahsus olmak üzere 11.500 TL kredi tahsis ücreti ve 1.500 TL rehin tesis ücreti uygulanıyor.

Kampanyada açıklanan maliyet oranları ise şu şekilde:

Aylık toplam maliyet oranı: %0,91

Yıllık toplam maliyet oranı: %11,49

KAMPANYA TARİHLERİ

Peugeot 5008 Mart 2026 kampanyası 05 Mart 2026 – 31 Mart 2026 tarihleri arasında geçerli olacak şekilde duyuruldu.

Kampanya yalnızca 0 km 2025-2026 model yılı Peugeot 5008 GT Hybrid araçlar için geçerli olup tüm kampanyaların stoklarla sınırlı olduğu belirtiliyor.

Peugeot 5008 kampanyası nedir?

Peugeot 5008 Mart 2026 kampanyası kapsamında 5008 GT Hybrid modelinde %0,49 faiz oranlı kredi fırsatı sunuluyor.

Peugeot 5008 kredi kampanyası ne kadar?

Kampanya kapsamında 1.000.000 TL kredi 6 ay vade ile %0,49 faiz oranıyla kullanılabiliyor.

Peugeot 5008 aylık taksit ne kadar?

1.000.000 TL kredi için aylık ödeme tutarı yaklaşık 169.680,75 TL olarak açıklanmış durumda.

Peugeot 5008 kampanyası ne zamana kadar geçerli?

Kampanya 05 Mart 2026 ile 31 Mart 2026 tarihleri arasında geçerli olacak şekilde duyuruldu.

Peugeot 5008 kaç kişilik bir SUV?

Peugeot 5008 modeli 7 kişilik oturma kapasitesine sahip geniş bir SUV olarak sunuluyor.

Peugeot 5008 Mart 2026 sıfır araç kampanyası, geniş ailelere hitap eden SUV segmentinde dikkat çeken finansman fırsatları sunuyor. %0,49 faizli kredi avantajı sayesinde Peugeot 5008 GT Hybrid modeli, hem geniş iç hacmi hem de teknolojik donanımıyla öne çıkan seçeneklerden biri olarak dikkat çekiyor.