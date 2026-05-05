Peugeot 5008 Mayıs 2026 Sıfır Araç Kampanyası Açıklandı

Peugeot 5008 Mayıs 2026 kampanyası, 7 kişilik SUV arayanlar için %0,99 faiz avantajıyla duyuruldu. Yeni 21 inç Panoramik i-Cockpit, 7 kişilik oturma kapasitesi, hybrid ve %100 elektrikli seçenekleriyle öne çıkan Peugeot 5008 GT, 1.000.000 TL kredi fırsatıyla Mayıs ayında dikkat çekiyor.

PEUGEOT 5008 MAYIS 2026 KAMPANYASI NELER SUNUYOR?

Mayıs ayına özel Peugeot 5008 sıfır araç kampanyası, 0 km 2025 ve 2026 model yılı 5008 GT versiyonu için geçerli. Kampanya kapsamında ticari kullanımda 1.000.000 TL kredi, 6 ay vade ve %0,99 faiz oranı sunuluyor.

1.000.000 TL kredi

6 ay vade

%0,99 faiz oranı

Aylık 172.782,67 TL taksit

7 kişilik oturma kapasitesi

PEUGEOT 5008 GT KREDİ KAMPANYASI DETAYLARI

Peugeot 5008 GT kredi kampanyası, Koç Stellantis Finansman üzerinden ticari kullanım için uygulanıyor. 1.000.000 TL kredi seçeneğinde aylık ödeme 172.782,67 TL olarak açıklanıyor.

Versiyon Kredi Tutarı Vade Faiz Oranı Aylık Taksit Tahsis Ücreti Rehin Tesis Ücreti Aylık Maliyet Yıllık Maliyet 5008 GT 1.000.000 TL 6 Ay %0,99 172.782,67 TL 11.500 TL 1.500 TL %1,41 %18,30

PEUGEOT 5008 AYLIK TAKSİT NE KADAR?

Peugeot 5008 Mayıs 2026 kampanyasında aylık taksit tutarı 172.782,67 TL olarak belirtiliyor. Bu ödeme planı, 1.000.000 TL kredi ve 6 ay vade için geçerli.

KAMPANYA HANGİ TARİHLERDE GEÇERLİ?

Peugeot 5008 kampanyası, 01.05.2026 – 31.05.2026 tarihleri arasında geçerli. Kampanya, 0 km 2025 ve 2026 model yılı 5008 GT versiyonunu kapsıyor.

KAMPANYA ŞARTLARI NELER?

Kredi kampanyası, Marka Kasko ve Kredi Koruma Sigortası / Kredili Hayat Sigortası satın alan müşteriler için geçerli oluyor. Kampanya, Peugeot ve Koç Stellantis Finansman onayı ile uygulanıyor.

Kredi kullanımında yasal vergiler dahil 11.500 TL kredi tahsis ücreti ve 1.500 TL rehin tesis ücreti talep ediliyor. Kampanyadan yararlanılmaması durumunda Koç Stellantis Finansman kredi kullanımında %3,99 faiz fırsatı sunuluyor.

PEUGEOT 5008’İN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

Peugeot 5008, geniş aileler ve yüksek konfor arayan kullanıcılar için 7 kişilik oturma kapasitesiyle dikkat çekiyor. Yeni 21 inç Panoramik i-Cockpit ve SUV tasarımı, modelin teknoloji ve konfor tarafındaki güçlü yönlerini öne çıkarıyor.

Yeni 21’’ Panoramik i-Cockpit

7 kişilik oturma kapasitesi

Hybrid seçenek

%100 elektrikli seçenek

Göz alıcı SUV tasarım

STOKLARLA SINIRLI MAYIS FIRSATI

Peugeot 5008 Mayıs 2026 kampanyası stoklarla sınırlı olarak sunuluyor. Peugeot ve Koç Stellantis Finansman, kampanya koşullarını önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutuyor.

Peugeot 5008 Mayıs 2026 sıfır araç kampanyası, geniş iç hacim ve SUV konforu arayanlar için güçlü bir finansman seçeneği sunuyor. 1.000.000 TL kredi, 6 ay vade, %0,99 faiz ve aylık 172.782,67 TL ödeme planıyla Peugeot 5008 GT, Mayıs ayının öne çıkan 7 kişilik SUV kampanyalarından biri oluyor.