PEUGEOT 5008 Nisan 2026 Sıfır Araç Kampanyası Açıklandı

Peugeot, Nisan 2026 dönemine özel olarak 5008 modeli için dikkat çeken bir kampanya duyurdu. Markanın "Hayallerin ötesi göz alıcı SUV" sloganıyla öne çıkardığı kampanya, özellikle finansman koşulları ve modelin sunduğu kullanım avantajlarıyla öne çıkıyor.

PEUGEOT 5008 için %0,49 faiz avantajı sunuluyor. Kampanya metninde ayrıca modelin öne çıkan yönleri arasında Yeni 21" Panoramik i-Cockpit, 7 kişilik oturma kapasitesi ve Hybrid ile %100 Elektrikli seçenekleri yer alıyor. Geniş aile SUV’si arayanlar için kampanya, hem finansman koşulları hem de modelin sunduğu kullanım avantajlarıyla öne çıkıyor.

PEUGEOT 5008 NİSAN 2026 KAMPANYASINDA NELER SUNULUYOR?

Peugeot 5008 Nisan 2026 kampanyası, 0 km 2025-2026 model yılı araçlar için hazırlanmış finansman fırsatlarını kapsıyor. Kampanya kapsamında farklı kredi tutarları ve faiz oranlarıyla iki ayrı finansman seçeneği sunuluyor. Her iki seçenek de Koç Stellantis Finansman üzerinden sağlanıyor.

Bu kampanya, 01.04.2026-30.04.2026 tarihleri arasında geçerli olarak açıklandı. Kampanyanın stoklarla sınırlı olduğu da ayrıca belirtildi.

Kampanyanın öne çıkan başlıkları

%0,49 faiz avantajı

0 km 2025-2026 model yılı PEUGEOT 5008

Yeni 21" Panoramik i-Cockpit

7 kişilik oturma kapasitesi

Hybrid ve %100 Elektrikli seçenekleri

5008 GT Hybrid versiyonu

versiyonu 01 Nisan 2026 - 30 Nisan 2026 kampanya dönemi

kampanya dönemi Stoklarla sınırlı kampanya

PEUGEOT 5008’İN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ NELER?

Kampanya metninde Peugeot 5008 için öne çıkarılan başlıca özellikler, geniş iç hacim, yeni nesil kokpit tasarımı ve farklı motor seçeneklerine odaklanıyor. Özellikle kalabalık aileler ve büyük SUV arayan kullanıcılar açısından modelin sunduğu 7 kişilik oturma kapasitesi dikkat çekiyor.

Özellik PEUGEOT 5008 Kokpit Yeni 21" Panoramik i-Cockpit Oturma Kapasitesi 7 Kişilik Motor Seçenekleri Hybrid ve %100 Elektrikli Versiyon 5008 GT 1.2 Hybrid 145hp eDCS6

Bu bilgiler, Peugeot 5008 özellikleri, Peugeot 5008 kaç kişilik, Peugeot 5008 hybrid mi, Peugeot 5008 elektrikli mi ve Peugeot 5008 i-Cockpit özellikleri gibi sık merak edilen konulara doğrudan yanıt veriyor.

PEUGEOT 5008 KREDİ KAMPANYASI DETAYLARI

Peugeot 5008 kredi kampanyası kapsamında açıklanan iki ayrı finansman paketi bulunuyor. Her iki seçenekte de vade süresi 6 ay olarak belirtilirken, kredi tutarı, faiz oranı, aylık taksit ve tahsis ücreti farklılaşıyor.

1.000.000 TL kredi seçeneği

Finansman Türü Kredi Tutarı Vade Faiz Oranı Aylık Taksit Tahsis Ücreti Rehin Tesis Ücreti Aylık Toplam Basit Maliyet Oranı Yıllık Toplam Basit Maliyet Oranı KOÇ STELLANTIS FİNANSMAN - Ticari Kullanım 1.000.000 TL 6 Ay %0,49 169.680,75 TL 11.500 TL 1.500 TL %0,89 %11,24

İlk kampanya seçeneğinde, 1.000.000 TL kredi, 6 ay vade ve %0,49 faiz oranı ile aylık 169.680,75 TL ödeme planı sunuluyor. Bu kredi kullanımında bir defaya mahsus olmak üzere 11.500 TL kredi tahsis ücreti ve 1.500 TL rehin tesis ücreti talep ediliyor.

Kampanya metninde, bu finansman seçeneğinin Marka Kasko ve Kredi Koruma Sigortası/Kredili Hayat Sigortası satın alan müşteriler için geçerli olduğu belirtiliyor. Ayrıca kampanyanın, Peugeot ve Koç Stellantis Finansman onayı ile geçerlilik kazandığı ifade ediliyor.

1.215.000 TL kredi seçeneği

Finansman Türü Kredi Tutarı Vade Faiz Oranı Aylık Taksit Tahsis Ücreti Rehin Tesis Ücreti Aylık Toplam Basit Maliyet Oranı Yıllık Toplam Basit Maliyet Oranı KOÇ STELLANTIS FİNANSMAN - Ticari Kullanım 1.215.000 TL 6 Ay %1,09 210.667,07 TL 13.972 TL 1.500 TL %1,51 %19,76

İkinci seçenekte ise 1.215.000 TL kredi, 6 ay vade ve %1,09 faiz oranı ile aylık 210.667,07 TL ödeme planı sunuluyor. Bu seçenekte müşterilerden bir defaya mahsus 13.972 TL kredi tahsis ücreti ve 1.500 TL rehin tesis ücreti alınıyor.

Bu pakette de yine Marka Kasko ile Kredi Koruma Sigortası/Kredili Hayat Sigortası şartı bulunuyor. Kampanyanın yürürlüğe girmesi için finansman onayı gerekiyor.

PEUGEOT 5008 KAMPANYASINDA SİGORTA VE ONAY ŞARTI VAR MI?

Evet. Açıklanan kampanya koşullarına göre, kredi kampanyasından yararlanmak isteyen müşterilerin Marka Kasko ile Kredi Koruma Sigortası/Kredili Hayat Sigortası satın alması gerekiyor. Bu şart, her iki finansman seçeneği için de açık şekilde belirtilmiş durumda.

Buna ek olarak kampanyanın geçerlilik kazanması, Peugeot ve Koç Stellantis Finansman onayına bağlı. Dolayısıyla yalnızca kampanya ilanının bulunması değil, başvurunun onay sürecinden geçmesi de gerekiyor.

KAMPANYADAN YARARLANILMAZSA FAİZ ORANI KAÇ OLUYOR?

Kampanya metninde yer alan bilgiye göre, kampanyadan yararlanılmaması durumunda 01.04.2026-30.04.2026 tarihleri arasında Koç Stellantis Finansman kredi kullanımında %3,99 faiz fırsatı sunuluyor. Bu detay, kampanyalı faiz oranları ile standart finansman koşulları arasındaki farkı göstermesi açısından dikkat çekiyor.

Bu nedenle Peugeot 5008 faiz oranı kaç, Peugeot 5008 kampanyalı kredi faizi ve Peugeot 5008 sıfır araç kredisi gibi sorgular yapan kullanıcılar için kampanya oranları önemli bir avantaj olarak öne çıkıyor.

PEUGEOT 5008 KAMPANYA KOŞULLARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

PEUGEOT 5008 Nisan 2026 sıfır araç kampanyası incelenirken, yalnızca faiz oranına değil, ek masraflara ve kampanyanın bağlı olduğu şartlara da dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü tahsis ücreti, rehin tesis ücreti ve sigorta koşulları toplam maliyet üzerinde etkili oluyor.

Kampanya tarihleri

Kampanya, 01.04.2026 ile 30.04.2026 tarihleri arasında geçerli. Bu tarih aralığı dışında aynı koşulların sürüp sürmeyeceğine dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Stoklarla sınırlı kampanya

Açıklamaya göre tüm kampanyalar stoklarla sınırlıdır. Bu nedenle kampanyadan yararlanmak isteyen kullanıcıların araç bulunabilirliğini dikkate alması önem taşıyor.

Şartların değiştirilebilme ihtimali

Peugeot ve Koç Stellantis Finansman’ın, önceden haber vermeksizin kampanya koşullarını değiştirme hakkını saklı tuttuğu belirtiliyor. Bu nedenle başvuru öncesinde güncel şartların yeniden kontrol edilmesi önem taşıyor.

PEUGEOT 5008 KAMPANYASI KİMLER İÇİN ÖNE ÇIKIYOR?

Bu kampanya, özellikle geniş iç hacimli SUV almak isteyen, kısa vadeli finansman planı arayan ve 7 kişilik oturma kapasitesine sahip bir model değerlendiren kullanıcılar açısından dikkat çekici olabilir. Hem yeni nesil kokpit yapısı hem de farklı motor seçenekleri kampanyayı daha cazip hale getiriyor.

Özellikle şu kullanıcılar için kampanya öne çıkabilir:

Peugeot 5008 sıfır araç kampanyası arayanlar

arayanlar Kısa vadeli kredi planı ile araç almak isteyenler

%0,49 faizli araç kredisi avantajını değerlendirmek isteyenler

avantajını değerlendirmek isteyenler 7 kişilik SUV arayan aileler

arayan aileler Hybrid ve %100 elektrikli seçenekleriyle ilgilenenler

Peugeot 5008 Nisan 2026 kampanyası ne zaman geçerli?

Kampanya, 01.04.2026-30.04.2026 tarihleri arasında geçerli olarak açıklandı.

Peugeot 5008 kampanyasında faiz oranı kaç?

İlk finansman seçeneğinde faiz oranı %0,49, ikinci seçenekte ise %1,09 olarak duyuruldu.

Peugeot 5008 için kredi tutarı ne kadar?

Kampanya kapsamında 1.000.000 TL ve 1.215.000 TL olmak üzere iki ayrı kredi seçeneği bulunuyor.

Peugeot 5008 aylık taksitleri ne kadar?

1.000.000 TL kredi seçeneğinde aylık taksit 169.680,75 TL, 1.215.000 TL kredi seçeneğinde ise 210.667,07 TL olarak açıklandı.

Peugeot 5008 vade süresi kaç ay?

Her iki kampanya seçeneğinde de vade süresi 6 ay olarak belirtiliyor.

Peugeot 5008 kaç kişilik?

Kampanya metnine göre Peugeot 5008, 7 kişilik oturma kapasitesi sunuyor.

Peugeot 5008 hangi özelliklerle öne çıkıyor?

Kampanya metnine göre model; Yeni 21" Panoramik i-Cockpit, 7 kişilik oturma kapasitesi ve Hybrid ile %100 Elektrikli seçenekleri ile öne çıkıyor.

Peugeot 5008 kampanyasında sigorta şartı var mı?

Evet. Kampanyadan yararlanmak için Marka Kasko ve Kredi Koruma Sigortası/Kredili Hayat Sigortası satın alınması gerekiyor.

Kampanyadan yararlanılmazsa faiz oranı kaç oluyor?

Kampanyadan yararlanılmaması durumunda, belirtilen tarih aralığında Koç Stellantis Finansman kredi kullanımında %3,99 faiz fırsatı sunuluyor.

Peugeot 5008 kampanyası stoklarla sınırlı mı?

Açıklamaya göre tüm kampanyalar stoklarla sınırlı.