Peugeot E-2008 Mayıs 2026 Sıfır Araç Kampanyası Açıklandı
Peugeot E-2008 Mayıs 2026 kampanyasında hangi kredi fırsatları sunuluyor? Elektrikli SUV modeli için nakit indirim ve aylık taksit seçenekleri nasıl şekilleniyor? Kampanyaya dair tüm detaylar haberimizde.
Peugeot E-2008 Mayıs 2026 kampanyası, elektrikli SUV almak isteyenler için %0,99 faizli kredi ve nakit indirim seçenekleriyle duyuruldu. %100 elektrikli yapısıyla öne çıkan E-2008, 406 km menzil, 156 hp motor gücü ve 30 dakika şarj süresiyle dikkat çekiyor.
PEUGEOT E-2008 MAYIS 2026 KAMPANYASI NELER SUNUYOR?
Mayıs ayına özel Peugeot E-2008 sıfır araç kampanyasında, 225.000 TL kredi için 12 ay vade ve %0,99 faiz oranı uygulanıyor. Kampanya, versiyon ve kullanım türüne göre farklı ödeme planları içeriyor.
- 225.000 TL kredi imkanı
- 12 ay vade
- %0,99 faiz oranı
- 20.355,29 TL’den başlayan aylık taksit
- 40.000 TL’ye varan nakit indirimi
PEUGEOT E-2008 ALLURE KREDİ KAMPANYASI
Peugeot E-2008 Allure kampanyası, hususi kullanım için 225.000 TL kredi, 12 ay vade ve %0,99 faiz oranıyla sunuluyor. Bu seçenekte aylık taksit tutarı 20.355,29 TL olarak açıklanıyor.
|Versiyon
|Kredi
|Vade
|Faiz
|Aylık Taksit
|Aylık Maliyet
|Yıllık Maliyet
|E-2008 Allure
|225.000 TL
|12 Ay
|%0,99
|20.355,29 TL
|%1,40
|%18,18
Bu kredi kampanyasında 1.293,75 TL kredi tahsis ücreti ve 403,56 TL rehin tesis ücreti talep ediliyor.
PEUGEOT E-2008 GT KREDİ KAMPANYASI
Peugeot E-2008 GT kampanyası ise ticari kullanım için ayrı bir ödeme planı sunuyor. 2026 model yılı E-2008 GT versiyonunda 225.000 TL kredi, 12 ay vade ve %0,99 faiz oranı geçerli oluyor.
|Versiyon
|Kredi
|Vade
|Faiz
|Aylık Taksit
|Aylık Maliyet
|Yıllık Maliyet
|E-2008 GT
|225.000 TL
|12 Ay
|%0,99
|20.040,90 TL
|%1,33
|%17,11
E-2008 GT kredi seçeneğinde 2.587 TL kredi tahsis ücreti ve 1.500 TL rehin tesis ücreti uygulanıyor.
PEUGEOT E-2008 NAKİT İNDİRİMİ NE KADAR?
Peugeot E-2008 Mayıs 2026 kampanyasında kredi kullanmak istemeyen müşteriler için nakit indirim avantajı da bulunuyor. E-2008 Allure tarafında kredi kullanılmadığında 40.000 TL’ye varan nakit indirimi sunulurken, E-2008 GT için 20.000 TL nakit indirimi kullanılabiliyor.
PEUGEOT E-2008’İN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ
Peugeot E-2008, elektrikli SUV arayan kullanıcıların merak ettiği menzil, güç ve şarj süresi gibi başlıklarda güçlü verilerle öne çıkıyor.
- 406 km menzil
- 156 hp motor gücü
- 30 dakika şarj süresi
- %100 elektrikli SUV deneyimi
KAMPANYA HANGİ TARİHLERDE GEÇERLİ?
Peugeot E-2008 Mayıs 2026 kampanyası 01.05.2026 – 31.05.2026 tarihleri arasında geçerli. Kampanya, belirtilen model yılı ve versiyonlar için stoklarla sınırlı olarak uygulanıyor.
KAMPANYA HANGİ MODELLERİ KAPSIYOR?
Kampanya; 0 km 2025 ve 2026 model yılı E-2008 Allure ile 2025 model yılı E-2008 GT versiyonlarında hususi kullanım için geçerli. Ayrıca 2026 model yılı E-2008 GT versiyonunda ticari kullanım kredi seçeneği de sunuluyor.
PEUGEOT E-2008 KAMPANYA ŞARTLARI
Kredi kampanyası, Marka Kasko ve Kredi Koruma Sigortası / Kredili Hayat Sigortası satın alan müşteriler için geçerli oluyor. Kampanya, Peugeot ve Koç Stellantis Finansman onayı ile geçerlilik kazanıyor.
Kampanyadan yararlanılmaması durumunda 01.05.2026 – 31.05.2026 tarihleri arasında Koç Stellantis Finansman kredi kullanımında %3,99 faiz fırsatı sunuluyor. Peugeot ve Koç Stellantis Finansman, kampanya koşullarını önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutuyor.
Peugeot E-2008 Mayıs 2026 sıfır araç kampanyası, elektrikli SUV almak isteyenler için düşük faizli kredi ve nakit indirim avantajını bir araya getiriyor. 225.000 TL kredi, 12 ay vade, %0,99 faiz ve 20.040,90 TL’den başlayan aylık taksit seçenekleriyle E-2008, Mayıs ayında elektrikli araç kampanyaları arasında dikkat çeken modellerden biri oluyor.