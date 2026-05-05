Peugeot E-2008 Mayıs 2026 Sıfır Araç Kampanyası Açıklandı

Peugeot E-2008 Mayıs 2026 kampanyası, elektrikli SUV almak isteyenler için %0,99 faizli kredi ve nakit indirim seçenekleriyle duyuruldu. %100 elektrikli yapısıyla öne çıkan E-2008, 406 km menzil, 156 hp motor gücü ve 30 dakika şarj süresiyle dikkat çekiyor.

PEUGEOT E-2008 MAYIS 2026 KAMPANYASI NELER SUNUYOR?

Mayıs ayına özel Peugeot E-2008 sıfır araç kampanyasında, 225.000 TL kredi için 12 ay vade ve %0,99 faiz oranı uygulanıyor. Kampanya, versiyon ve kullanım türüne göre farklı ödeme planları içeriyor.

225.000 TL kredi imkanı

12 ay vade

%0,99 faiz oranı

20.355,29 TL’den başlayan aylık taksit

40.000 TL’ye varan nakit indirimi

PEUGEOT E-2008 ALLURE KREDİ KAMPANYASI

Peugeot E-2008 Allure kampanyası, hususi kullanım için 225.000 TL kredi, 12 ay vade ve %0,99 faiz oranıyla sunuluyor. Bu seçenekte aylık taksit tutarı 20.355,29 TL olarak açıklanıyor.

Versiyon Kredi Vade Faiz Aylık Taksit Aylık Maliyet Yıllık Maliyet E-2008 Allure 225.000 TL 12 Ay %0,99 20.355,29 TL %1,40 %18,18

Bu kredi kampanyasında 1.293,75 TL kredi tahsis ücreti ve 403,56 TL rehin tesis ücreti talep ediliyor.

PEUGEOT E-2008 GT KREDİ KAMPANYASI

Peugeot E-2008 GT kampanyası ise ticari kullanım için ayrı bir ödeme planı sunuyor. 2026 model yılı E-2008 GT versiyonunda 225.000 TL kredi, 12 ay vade ve %0,99 faiz oranı geçerli oluyor.

Versiyon Kredi Vade Faiz Aylık Taksit Aylık Maliyet Yıllık Maliyet E-2008 GT 225.000 TL 12 Ay %0,99 20.040,90 TL %1,33 %17,11

E-2008 GT kredi seçeneğinde 2.587 TL kredi tahsis ücreti ve 1.500 TL rehin tesis ücreti uygulanıyor.

PEUGEOT E-2008 NAKİT İNDİRİMİ NE KADAR?

Peugeot E-2008 Mayıs 2026 kampanyasında kredi kullanmak istemeyen müşteriler için nakit indirim avantajı da bulunuyor. E-2008 Allure tarafında kredi kullanılmadığında 40.000 TL’ye varan nakit indirimi sunulurken, E-2008 GT için 20.000 TL nakit indirimi kullanılabiliyor.

PEUGEOT E-2008’İN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

Peugeot E-2008, elektrikli SUV arayan kullanıcıların merak ettiği menzil, güç ve şarj süresi gibi başlıklarda güçlü verilerle öne çıkıyor.

406 km menzil

156 hp motor gücü

30 dakika şarj süresi

%100 elektrikli SUV deneyimi

KAMPANYA HANGİ TARİHLERDE GEÇERLİ?

Peugeot E-2008 Mayıs 2026 kampanyası 01.05.2026 – 31.05.2026 tarihleri arasında geçerli. Kampanya, belirtilen model yılı ve versiyonlar için stoklarla sınırlı olarak uygulanıyor.

KAMPANYA HANGİ MODELLERİ KAPSIYOR?

Kampanya; 0 km 2025 ve 2026 model yılı E-2008 Allure ile 2025 model yılı E-2008 GT versiyonlarında hususi kullanım için geçerli. Ayrıca 2026 model yılı E-2008 GT versiyonunda ticari kullanım kredi seçeneği de sunuluyor.

PEUGEOT E-2008 KAMPANYA ŞARTLARI

Kredi kampanyası, Marka Kasko ve Kredi Koruma Sigortası / Kredili Hayat Sigortası satın alan müşteriler için geçerli oluyor. Kampanya, Peugeot ve Koç Stellantis Finansman onayı ile geçerlilik kazanıyor.

Kampanyadan yararlanılmaması durumunda 01.05.2026 – 31.05.2026 tarihleri arasında Koç Stellantis Finansman kredi kullanımında %3,99 faiz fırsatı sunuluyor. Peugeot ve Koç Stellantis Finansman, kampanya koşullarını önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutuyor.

Peugeot E-2008 Mayıs 2026 kampanyası açıklandı mı?

Evet. Peugeot E-2008 Mayıs 2026 sıfır araç kampanyası açıklandı.

Peugeot E-2008 kredi kampanyası ne kadar?

Peugeot E-2008 için 225.000 TL kredi, 12 ay vade ve %0,99 faiz oranı sunuluyor.

Peugeot E-2008 aylık taksit ne kadar?

E-2008 Allure için aylık taksit 20.355,29 TL, E-2008 GT için aylık taksit 20.040,90 TL olarak açıklanıyor.

Peugeot E-2008 nakit indirimi var mı?

Evet. E-2008 Allure için 40.000 TL’ye varan nakit indirimi, E-2008 GT için ise 20.000 TL nakit indirimi sunuluyor.

Peugeot E-2008 menzili kaç km?

Peugeot E-2008 için menzil 406 km olarak belirtiliyor.

Peugeot E-2008 şarj süresi ne kadar?

Peugeot E-2008’in şarj süresi 30 dakika olarak açıklanıyor.

Peugeot E-2008 motor gücü kaç hp?

Peugeot E-2008’in motor gücü 156 hp olarak belirtiliyor.

Peugeot E-2008 kampanyası ne zaman bitiyor?

Kampanya 31.05.2026 tarihine kadar geçerli.

Peugeot E-2008 Mayıs 2026 sıfır araç kampanyası, elektrikli SUV almak isteyenler için düşük faizli kredi ve nakit indirim avantajını bir araya getiriyor. 225.000 TL kredi, 12 ay vade, %0,99 faiz ve 20.040,90 TL’den başlayan aylık taksit seçenekleriyle E-2008, Mayıs ayında elektrikli araç kampanyaları arasında dikkat çeken modellerden biri oluyor.