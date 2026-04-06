PEUGEOT E-2008 Nisan 2026 Sıfır Araç Kampanyası Açıklandı

Peugeot'nun tamamen elektrikli SUV modeli için duyurduğu yeni kampanya otomobil almayı planlayanların dikkatini çekti. PEUGEOT E-2008 Nisan 2026 sıfır araç kampanyası kapsamında hem düşük faizli kredi hem de nakit indirim seçeneği sunuluyor.

%100 elektrikli, %100 göz alıcı sloganıyla duyurulan kampanyada, 406 km menzil, 156 hp motor gücü ve 30 dakika şarj süresi gibi öne çıkan teknik özellikler vurgulanırken; finansman tarafında ise %0,49 faiz veya 40.000 TL’ye varan nakit indirim fırsatı öne çıkıyor. Nisan ayı boyunca geçerli olduğu belirtilen kampanya, sıfır kilometre araç almak isteyenler için önemli bir seçenek olarak öne çıkıyor.

PEUGEOT E-2008 NİSAN 2026 KAMPANYASINDA HANGİ AVANTAJLAR SUNULUYOR?

Peugeot E-2008 Nisan 2026 kampanyası kapsamında müşterilere iki farklı ana avantaj sunuluyor. Bunlardan ilki kredi kullanarak aracı satın almak isteyenler için hazırlanan düşük faizli finansman seçeneği. İkincisi ise kredi kullanmayan müşterilere yönelik 40.000 TL’ye varan nakit indirim fırsatı.

Bu kampanya, 01.04.2026-30.04.2026 tarihleri arasında, 0 km 2025-2026 model yılı E-2008 için geçerli olarak duyuruldu. Kampanyanın stoklarla sınırlı olduğu da özellikle belirtildi.

Peugeot E-2008 resmi teknik broşürü için tıklayınız.

Öne çıkan kampanya detayları

%0,49 faiz oranlı kredi seçeneği

oranlı kredi seçeneği 40.000 TL’ye varan nakit indirim fırsatı

fırsatı 406 km menzil

156 hp motor gücü

30 dakika şarj süresi

0 km 2025-2026 model yılı araçlar için geçerlilik

araçlar için geçerlilik 01 Nisan 2026 - 30 Nisan 2026 kampanya dönemi

PEUGEOT E-2008 TEKNİK ÖZELLİKLERİ NELER?

Markanın duyurusunda öne çıkardığı bilgilere göre Peugeot E-2008, tamamen elektrikli yapısıyla şehir içi ve günlük kullanım odağında dikkat çeken bir model olarak konumlanıyor. Kampanya metninde öne çıkarılan teknik veriler, kullanıcıların en sık araştırdığı başlıklara da doğrudan yanıt veriyor.

Özellik PEUGEOT E-2008 Motor Tipi %100 Elektrikli Menzil 406 km Motor Gücü 156 hp Şarj Süresi 30 dakika

Bu veriler, Peugeot E-2008 menzil kaç km, Peugeot E-2008 motor gücü kaç hp ve Peugeot E-2008 şarj süresi ne kadar gibi sık aranan sorular açısından modelin öne çıkan yönlerini açık biçimde ortaya koyuyor.

PEUGEOT E-2008 KREDİ KAMPANYASI DETAYLARI

Peugeot E-2008 kredi kampanyası, Koç Stellantis Finansman aracılığıyla hem ticari kullanım hem de hususi kullanım için ayrı seçenekler sunuyor. Faiz oranı, kredi tutarı, aylık taksit ve toplam maliyet oranı gibi unsurlar kullanım türüne göre farklılaşıyor.

Ticari kullanım için kredi seçeneği

Finansman Türü Kredi Tutarı Vade Faiz Oranı Aylık Taksit Tahsis Ücreti Rehin Tesis Ücreti Aylık Toplam Basit Maliyet Oranı Yıllık Toplam Basit Maliyet Oranı KOÇ STELLANTIS FİNANSMAN - Ticari Kullanım 225.000 TL 12 Ay %0,49 19.382,95 TL 2.587 TL 1.500 TL %0,80 %10,03

Ticari kullanım için açıklanan kampanyada, 225.000 TL kredi, 12 ay vade ve %0,49 faiz oranı ile aylık 19.382,95 TL ödeme seçeneği sunuluyor. Ayrıca bu kredi seçeneğinde bir defaya mahsus olmak üzere 2.587 TL kredi tahsis ücreti ve 1.500 TL rehin tesis ücreti talep ediliyor.

Bu seçeneğin, Marka Kasko ve Kredi Koruma Sigortası/Kredili Hayat Sigortası satın alan müşteriler için geçerli olduğu belirtiliyor. Kampanyanın geçerlilik kazanması ise Peugeot ve Koç Stellantis Finansman onayına bağlı.

Hususi kullanım için kredi seçeneği

Finansman Türü Kredi Tutarı Vade Faiz Oranı Aylık Taksit Tahsis Ücreti Rehin Tesis Ücreti Aylık Toplam Basit Maliyet Oranı Yıllık Toplam Basit Maliyet Oranı KOÇ STELLANTIS FİNANSMAN - Hususi Kullanım 272.000 TL 12 Ay %1,09 24.384,84 TL 3.128 TL 1.500 TL %1,41 %18,34

Hususi kullanım tarafında ise 272.000 TL kredi, 12 ay vade ve %1,09 faiz oranı ile aylık 24.384,84 TL ödeme planı açıklandı. Bu pakette müşterilerden bir defaya mahsus 3.128 TL kredi tahsis ücreti ve 1.500 TL rehin tesis ücreti talep ediliyor.

Bu kampanya seçeneği için de yine Marka Kasko ve Kredi Koruma Sigortası/Kredili Hayat Sigortası satın alma şartı bulunuyor. Finansman onayı olmadan kampanyanın yürürlüğe girmediği ayrıca belirtiliyor.

PEUGEOT E-2008 İÇİN KREDİ KULLANILMAZSA NE OLUYOR?

Kampanya metninde yer alan bilgiye göre, kredi kullanılmadığında 40.000 TL’ye varan nakit indirim seçeneği devreye giriyor. Bu detay, özellikle araç satın alımında finansman yerine peşin ödeme ya da kredi dışı ödeme yöntemlerini tercih eden kullanıcılar açısından önemli bir avantaj oluşturuyor.

KAMPANYA KOŞULLARI VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

PEUGEOT E-2008 Nisan 2026 sıfır araç kampanyası ile ilgili en önemli detaylardan biri, kampanyanın belirli şartlara bağlı olmasıdır. Finansmanlı satın alımlarda sigorta ürünleri ve onay süreçleri öne çıkarken, tüm kampanyalarda stok sınırı bulunduğu özellikle belirtiliyor.

Kampanyanın geçerli olduğu tarih aralığı

Kampanya, 01.04.2026 ile 30.04.2026 tarihleri arasında geçerli. Bu tarih aralığı dışında aynı koşulların devam edip etmeyeceğine ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.

Stoklarla sınırlı kampanya detayı

Peugeot tarafından duyurulan tüm kampanyaların stoklarla sınırlı olduğu açıkça ifade edildi. Bu nedenle kampanyadan yararlanmak isteyen kullanıcıların güncel stok durumunu dikkate alması gerekiyor.

Kampanya şartlarında değişiklik hakkı

Açıklamaya göre Peugeot ve Koç Stellantis Finansman, önceden haber vermeksizin kampanya koşullarını değiştirme hakkını saklı tutuyor. Bu nedenle kampanyaya başvurmadan önce güncel şartların tekrar kontrol edilmesi önem taşıyor.

KAMPANYADAN YARARLANILMADIĞINDA FAİZ ORANI KAÇ OLUYOR?

Kampanya metninde yer alan bilgiye göre, kampanyadan yararlanılmaması durumunda 01.04.2026-30.04.2026 tarihleri arasında Koç Stellantis Finansman kredi kullanımında %3,99 faiz fırsatı sunuluyor. Bu da kampanyalı faiz oranları ile standart finansman oranı arasında belirgin bir fark olduğunu gösteriyor.

PEUGEOT E-2008 NİSAN 2026 KAMPANYASI KİMLER İÇİN CAZİP?

Bu kampanya, tamamen elektrikli SUV sahibi olmak isteyen ve ödeme planını kendi bütçesine göre şekillendirmek isteyen kullanıcılar için öne çıkıyor. Düşük faizli kredi isteyenler için ayrı, kredi kullanmadan alım yapmak isteyenler için ayrı avantaj sunulması kampanyayı daha esnek hale getiriyor.

Özellikle aşağıdaki kullanıcı profilleri için kampanya dikkat çekici olabilir:

Elektrikli SUV segmentinde yeni araç arayanlar

%0,49 faizli araç kredisi fırsatını değerlendirmek isteyenler

fırsatını değerlendirmek isteyenler Peşin alım yaparak 40.000 TL’ye varan nakit indirim elde etmeyi hedefleyenler

elde etmeyi hedefleyenler Peugeot E-2008 2025-2026 model yılı araçlarla ilgilenenler

araçlarla ilgilenenler Menzil, motor gücü ve hızlı şarj özelliklerine önem verenler

SIKÇA SORULAN SORULAR

Peugeot E-2008 Nisan 2026 kampanyası ne zaman geçerli?

Kampanya, 01.04.2026-30.04.2026 tarihleri arasında geçerli olarak açıklandı.

Peugeot E-2008 kampanyasında faiz oranı kaç?

Ticari kullanım için açıklanan kampanyada faiz oranı %0,49. Hususi kullanım seçeneğinde ise faiz oranı %1,09 olarak duyuruldu.

Peugeot E-2008 kredi tutarı ne kadar?

Ticari kullanım için 225.000 TL, hususi kullanım için ise 272.000 TL kredi imkanı sunuluyor.

Peugeot E-2008 aylık taksit tutarı ne kadar?

Ticari kullanımda aylık taksit tutarı 19.382,95 TL, hususi kullanımda ise 24.384,84 TL olarak açıklandı.

Peugeot E-2008 kredi kullanılmadan alınırsa indirim var mı?

Evet. Kredi kullanılmadığında 40.000 TL’ye varan nakit indirim kullanılabiliyor.

Peugeot E-2008 menzil kaç kilometre?

Peugeot E-2008 için açıklanan menzil değeri 406 km.

Peugeot E-2008 motor gücü kaç hp?

Modelin motor gücü 156 hp olarak belirtiliyor.

Peugeot E-2008 şarj süresi ne kadar?

Kampanya metninde 30 dakika şarj süresi bilgisi yer alıyor.

Kampanyadan yararlanmak için hangi şartlar var?

Finansman kampanyasından yararlanmak için Marka Kasko ve Kredi Koruma Sigortası/Kredili Hayat Sigortası satın alınması gerekiyor. Ayrıca kampanya, Peugeot ve Koç Stellantis Finansman onayı ile geçerlilik kazanıyor.

Peugeot E-2008 kampanyası stoklarla sınırlı mı?

Evet. Açıklamaya göre tüm kampanyalar stoklarla sınırlı.

SONUÇ

PEUGEOT E-2008 Nisan 2026 sıfır araç kampanyası, tamamen elektrikli SUV almak isteyenler için dikkat çekici fırsatlar sunuyor. %0,49 faizli kredi, 12 ay vade, 40.000 TL’ye varan nakit indirim, 406 km menzil, 156 hp motor gücü ve 30 dakika şarj süresi gibi detaylar kampanyayı öne çıkaran başlıca unsurlar arasında yer alıyor.

Özetle, Peugeot E-2008 kampanya detayları incelendiğinde Nisan 2026 döneminde hem finansman avantajı hem de nakit indirim seçeneğiyle güçlü bir satın alma fırsatı sunulduğu görülüyor. Ancak kampanyanın stoklarla sınırlı olması, belirli şartlara bağlı bulunması ve koşulların değiştirilebilme ihtimali nedeniyle kullanıcıların karar vermeden önce tüm detayları dikkatle değerlendirmesi önem taşıyor.