Peugeot E-2008 Şubat 2026 Sıfır Araç Kampanyası Açıklandı!

Elektrikli otomobil pazarında rekabet Şubat ayında hız kazanırken, Peugeot cephesinden dikkat çeken bir hamle geldi. Peugeot E-2008 Şubat 2026 sıfır araç kampanyası açıklandı ve hem düşük faizli kredi seçeneği hem de nakit indirimi avantajıyla öne çıktı. Güncel otomobil kampanyaları arasında yer alan bu fırsat, elektrikli SUV almak isteyen kullanıcıların ilgisini çekmiş durumda.

PEUGEOT E-2008 KAMPANYASI NELER SUNUYOR?

%100 elektrikli yapısıyla öne çıkan yeni Peugeot E-2008, modern tasarımı ve şehir içi kullanım avantajlarıyla dikkat çekiyor. Kampanya kapsamında araç, %0,49 faizli kredi veya 40.000 TL’ye varan nakit indirimi seçenekleriyle sunuluyor. Bu yönüyle Peugeot E-2008, en uygun sıfır araç kampanyaları arasında güçlü bir alternatif oluşturuyor.

Öne Çıkan Teknik Özellikler

406 km menzil

156 hp motor gücü

Yaklaşık 30 dakikada hızlı şarj

Bu özellikler sayesinde Peugeot E-2008, hem günlük şehir içi kullanımda hem de uzun yol planlamalarında kullanıcıya esneklik sağlıyor.

PEUGEOT E-2008 KREDİ SEÇENEKLERİ (ŞUBAT 2026)

Sıfır araç kampanyaları fiyat listesi incelendiğinde, Peugeot E-2008 için Koç Stellantis Finansman destekli iki farklı kredi seçeneği sunuluyor. Hususi ve ticari kullanım için belirlenen koşullar, farklı ihtiyaçlara göre şekillendirilmiş durumda.

Kullanım Türü Kredi Tutarı Vade Faiz Oranı Aylık Taksit Aylık Maliyet Oranı Yıllık Maliyet Oranı Hususi Kullanım 250.000 TL 12 Ay %0,49 21.705,98 TL %0,76 %9,49 Ticari Kullanım 250.000 TL 12 Ay %0,49 21.536,61 TL %0,80 %9,99

Kredi kullanımında tahsis ve rehin tesis ücretleri bulunuyor. Bu bedeller, kredi türüne göre değişiklik gösterirken, kampanya Peugeot ve Koç Stellantis Finansman onayı ile geçerlilik kazanıyor.

KREDİ KULLANILMAZSA NAKİT İNDİRİM VAR MI?

Sıkça merak edilen konulardan biri de kredi kullanmayanlar için sunulan avantajlar. Peugeot E-2008 kampanyasında kredi tercih edilmediği takdirde, 40.000 TL’ye varan nakit indirimi uygulanabiliyor. Bu yönüyle kampanya, 0 faizli araba kampanyaları ve alternatif ödeme seçenekleri arayan kullanıcılar için esnek bir yapı sunuyor.

KAMPANYA NE ZAMANA KADAR GEÇERLİ?

Peugeot kampanya detaylarına göre E-2008 için sunulan bu avantajlar, 01.02.2026 – 31.02.2026 tarihleri arasında geçerli. Kampanyanın stoklarla sınırlı olması nedeniyle, ilgilenen kullanıcıların yetkili bayilerle erken iletişime geçmesi öneriliyor.

PEUGEOT SIFIR ARAÇ FİYAT LİSTESİ ŞUBAT 2026 GÜNCEL

Peugeot E-2008 Şubat 2026 kampanyası nedir?

Peugeot E-2008 için Şubat 2026 boyunca geçerli olmak üzere %0,49 faizli kredi veya 40.000 TL’ye varan nakit indirim seçeneği sunulmaktadır.

Peugeot E-2008 kredi faizi ne kadar?

Kampanya kapsamında 12 ay vadeli 250.000 TL kredi için faiz oranı %0,49 olarak uygulanmaktadır.

Peugeot E-2008 menzili ne kadar?

Peugeot E-2008, tam dolu batarya ile yaklaşık 406 kilometreye kadar menzil sunmaktadır.

Kredi kullanmadan Peugeot E-2008 alınabilir mi?

Evet, kredi kullanılmadığı takdirde kampanya kapsamında 40.000 TL’ye varan nakit indiriminden yararlanılabilmektedir.

Bu kampanya tüm bayilerde geçerli mi?

Kampanya, Peugeot ve Koç Stellantis Finansman onayına bağlı olup stoklarla sınırlı olarak yetkili bayilerde geçerlidir.

Peugeot E-2008 Şubat 2026 sıfır araç kampanyası, elektrikli otomobil sahibi olmak isteyenler için dikkat çekici avantajlar sunuyor. Güncel otomobil kampanyaları arasında öne çıkan bu fırsat; menzil, faiz oranı ve nakit indirim seçenekleriyle dengeli bir tercih oluşturuyor. Sıfır araç kampanyaları Fiat, diğer markalar ve Peugeot modelleriyle karşılaştırıldığında, E-2008 elektrikli SUV segmentinde güçlü konumunu koruyor.