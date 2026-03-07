Peugeot E-208 Mart 2026 Sıfır Araç Kampanyası Açıklandı!
Peugeot E-208 kampanyası ne zaman başladı ve hangi tarihe kadar geçerli? %0 faizli kredi kampanyasının detayları neler? Peugeot E-208 elektrikli modelin menzil ve şarj süresi kaç dakika? Tüm yanıtlar haberimizde.
Elektrikli otomobil pazarında dikkat çeken modellerden biri olan Peugeot E-208, Mart 2026 için yeni bir kampanya ile otomobil severlerin karşısına çıktı. Açıklanan kampanyaya göre %100 elektrikli Peugeot E-208, %0 faizli kredi veya nakit indirim avantajı ile satışa sunuluyor.
Peugeot tarafından duyurulan kampanya kapsamında Peugeot E-208 kampanya fırsatı ile tüketicilere %0 faizli kredi seçeneği ya da 20.000 TL nakit indirim sunuluyor. Elektrikli otomobil almak isteyen kullanıcılar için bu fırsat özellikle dikkat çekiyor.
PEUGEOT E-208 ELEKTRİKLİ OTOMOBİL ÖZELLİKLERİ
Yeni nesil elektrikli otomobil teknolojisini temsil eden Peugeot E-208, performans ve tasarımı bir araya getiren özellikleriyle öne çıkıyor.
- 498 km şehir içi menzil
- 25 dakika hızlı şarj süresi
- PEUGEOT i-Cockpit® sürüş deneyimi
Bu özellikler sayesinde Peugeot E-208, hem şehir içi kullanım hem de günlük ulaşım ihtiyaçları için dikkat çeken elektrikli otomobiller arasında yer alıyor.
PEUGEOT E-208 MART 2026 KAMPANYA DETAYLARI
Peugeot E-208 için hazırlanan Mart 2026 kampanyasında kredi kullanmak isteyen müşteriler için özel finansman seçeneği sunuluyor.
|Kredi Türü
|Kredi Tutarı
|Vade
|Faiz Oranı
|Aylık Taksit
|Koç Stellantis Finansman (Hususi Kullanım)
|350.000 TL
|12 Ay
|%0
|29.166,67 TL
Kredi kullanımında ayrıca bir defaya mahsus olmak üzere 2.012,50 TL kredi tahsis ücreti ve 403,56 TL rehin tesis ücreti uygulanıyor.
Kredi kampanyasında aylık toplam maliyet oranı %0,11, yıllık toplam maliyet oranı ise %1,30 olarak açıklanmış durumda.
KREDİ KULLANILMADIĞINDA 20.000 TL NAKİT İNDİRİM
Peugeot E-208 kampanyasında kredi kullanmak istemeyen müşteriler için de bir avantaj bulunuyor. Kredi seçeneği tercih edilmediğinde 20.000 TL nakit indirim uygulanabiliyor.
Bu sayede kullanıcılar Peugeot E-208 satın alırken ödeme planına göre iki farklı avantajdan yararlanabiliyor.
KAMPANYA TARİHLERİ
Peugeot tarafından duyurulan kampanya 05 Mart 2026 – 31 Mart 2026 tarihleri arasında geçerli olacak. Kampanya yalnızca 0 km 2026 model yılı Peugeot E-208 araçlar için uygulanıyor.
Yetkililer kampanyanın stoklarla sınırlı olduğunu belirtiyor.
Peugeot E-208 kampanyası nedir?
Peugeot E-208 Mart 2026 kampanyası kapsamında araç için %0 faizli kredi veya 20.000 TL nakit indirim fırsatı sunuluyor.
Peugeot E-208 kredi kampanyası ne kadar?
Kampanya kapsamında 350.000 TL kredi 12 ay vade ile %0 faiz oranıyla kullanılabiliyor.
Peugeot E-208 aylık taksit ne kadar?
350.000 TL kredi için aylık ödeme tutarı 29.166,67 TL olarak belirlenmiş durumda.
Peugeot E-208 menzil kaç kilometre?
Peugeot E-208 elektrikli model şehir içinde yaklaşık 498 km menzil sunabiliyor.
Peugeot E-208 şarj süresi ne kadar?
Hızlı şarj ile yaklaşık 25 dakika içinde şarj edilebiliyor.
Peugeot E-208 Mart 2026 sıfır araç kampanyası, elektrikli otomobil almak isteyen kullanıcılar için dikkat çeken fırsatlar sunuyor. %0 faizli kredi seçeneği ve 20.000 TL nakit indirim avantajı sayesinde Peugeot E-208 modeli elektrikli otomobil pazarında rekabetçi bir alternatif olarak öne çıkıyor.