Peugeot E-208 Mart 2026 Sıfır Araç Kampanyası Açıklandı!

Elektrikli otomobil pazarında dikkat çeken modellerden biri olan Peugeot E-208, Mart 2026 için yeni bir kampanya ile otomobil severlerin karşısına çıktı. Açıklanan kampanyaya göre %100 elektrikli Peugeot E-208, %0 faizli kredi veya nakit indirim avantajı ile satışa sunuluyor.

Peugeot tarafından duyurulan kampanya kapsamında Peugeot E-208 kampanya fırsatı ile tüketicilere %0 faizli kredi seçeneği ya da 20.000 TL nakit indirim sunuluyor. Elektrikli otomobil almak isteyen kullanıcılar için bu fırsat özellikle dikkat çekiyor.

PEUGEOT E-208 ELEKTRİKLİ OTOMOBİL ÖZELLİKLERİ

Yeni nesil elektrikli otomobil teknolojisini temsil eden Peugeot E-208, performans ve tasarımı bir araya getiren özellikleriyle öne çıkıyor.

498 km şehir içi menzil

25 dakika hızlı şarj süresi

PEUGEOT i-Cockpit® sürüş deneyimi

Bu özellikler sayesinde Peugeot E-208, hem şehir içi kullanım hem de günlük ulaşım ihtiyaçları için dikkat çeken elektrikli otomobiller arasında yer alıyor.

PEUGEOT E-208 MART 2026 KAMPANYA DETAYLARI

Peugeot E-208 için hazırlanan Mart 2026 kampanyasında kredi kullanmak isteyen müşteriler için özel finansman seçeneği sunuluyor.

Kredi Türü Kredi Tutarı Vade Faiz Oranı Aylık Taksit Koç Stellantis Finansman (Hususi Kullanım) 350.000 TL 12 Ay %0 29.166,67 TL

Kredi kullanımında ayrıca bir defaya mahsus olmak üzere 2.012,50 TL kredi tahsis ücreti ve 403,56 TL rehin tesis ücreti uygulanıyor.

Kredi kampanyasında aylık toplam maliyet oranı %0,11, yıllık toplam maliyet oranı ise %1,30 olarak açıklanmış durumda.

KREDİ KULLANILMADIĞINDA 20.000 TL NAKİT İNDİRİM

Peugeot E-208 kampanyasında kredi kullanmak istemeyen müşteriler için de bir avantaj bulunuyor. Kredi seçeneği tercih edilmediğinde 20.000 TL nakit indirim uygulanabiliyor.

Bu sayede kullanıcılar Peugeot E-208 satın alırken ödeme planına göre iki farklı avantajdan yararlanabiliyor.

KAMPANYA TARİHLERİ

Peugeot tarafından duyurulan kampanya 05 Mart 2026 – 31 Mart 2026 tarihleri arasında geçerli olacak. Kampanya yalnızca 0 km 2026 model yılı Peugeot E-208 araçlar için uygulanıyor.

Yetkililer kampanyanın stoklarla sınırlı olduğunu belirtiyor.

Peugeot E-208 kampanyası nedir?

Peugeot E-208 Mart 2026 kampanyası kapsamında araç için %0 faizli kredi veya 20.000 TL nakit indirim fırsatı sunuluyor.

Peugeot E-208 kredi kampanyası ne kadar?

Kampanya kapsamında 350.000 TL kredi 12 ay vade ile %0 faiz oranıyla kullanılabiliyor.

Peugeot E-208 aylık taksit ne kadar?

350.000 TL kredi için aylık ödeme tutarı 29.166,67 TL olarak belirlenmiş durumda.

Peugeot E-208 menzil kaç kilometre?

Peugeot E-208 elektrikli model şehir içinde yaklaşık 498 km menzil sunabiliyor.

Peugeot E-208 şarj süresi ne kadar?

Hızlı şarj ile yaklaşık 25 dakika içinde şarj edilebiliyor.

Peugeot E-208 Mart 2026 sıfır araç kampanyası, elektrikli otomobil almak isteyen kullanıcılar için dikkat çeken fırsatlar sunuyor. %0 faizli kredi seçeneği ve 20.000 TL nakit indirim avantajı sayesinde Peugeot E-208 modeli elektrikli otomobil pazarında rekabetçi bir alternatif olarak öne çıkıyor.