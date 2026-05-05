Peugeot E-208 Mayıs 2026 Sıfır Araç Kampanyası Açıklandı

Peugeot E-208 Mayıs 2026 sıfır araç kampanyası, elektrikli otomobil almak isteyenler için dikkat çeken kredi ve nakit indirim seçenekleriyle duyuruldu. %100 elektrikli Peugeot E-208, 340.000 TL kredi için 12 ay vadeli %0,99 faiz avantajı veya kredi kullanılmadığında 20.000 TL nakit indirimi fırsatıyla öne çıkıyor.

PEUGEOT E-208 MAYIS 2026 KAMPANYASI NELER SUNUYOR?

Mayıs ayına özel Peugeot E-208 kampanyası, hem düşük faizli kredi kullanmak isteyenlere hem de nakit alımda indirim arayanlara iki farklı avantaj sunuyor. Kampanya, 01.05.2026 – 31.05.2026 tarihleri arasında 0 km 2026 model yılı E-208 için geçerli.

340.000 TL kredi

12 ay vade

%0,99 faiz oranı

Aylık 30.759,11 TL taksit

Kredi kullanılmadığında 20.000 TL nakit indirimi

PEUGEOT E-208 KREDİ KAMPANYASI DETAYLARI

Peugeot E-208 için sunulan kredi kampanyasında Koç Stellantis Finansman üzerinden hususi kullanım seçeneği yer alıyor. Kampanya kapsamında 340.000 TL kredi, 12 ay taksit ve %0,99 faiz oranıyla kullanılabiliyor.

Kredi Tutarı Vade Faiz Oranı Aylık Taksit Tahsis Ücreti Rehin Tesis Ücreti Aylık Maliyet Oranı Yıllık Maliyet Oranı 340.000 TL 12 Ay %0,99 30.759,11 TL 1.955 TL 403,56 TL %1,39 %18,04

Peugeot E-208 Aylık Taksit Tutarı Ne Kadar?

Peugeot E-208 Mayıs 2026 kampanyasında aylık taksit tutarı 30.759,11 TL olarak açıklanıyor. Bu ödeme planı, 340.000 TL kredi ve 12 ay vade için geçerli.

KREDİ KULLANMAYANLARA 20.000 TL NAKİT İNDİRİMİ

Peugeot E-208 kampanyasında kredi kullanmak istemeyen müşteriler için 20.000 TL nakit indirimi fırsatı da bulunuyor. Böylece kullanıcılar, düşük faizli kredi seçeneği ile nakit indirim avantajı arasında tercih yapabiliyor.

PEUGEOT E-208’İN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

%100 elektrikli Peugeot E-208, kampanya bilgileriyle birlikte şehir içi menzil, şarj süresi ve teknolojik donanımıyla da dikkat çekiyor.

498 km şehir içi menzil

25 dakika şarj süresi

Peugeot i-Cockpit® teknolojisi

%100 elektrikli sürüş deneyimi

KAMPANYA HANGİ TARİHLERDE GEÇERLİ?

Peugeot E-208 Mayıs 2026 kampanyası 01.05.2026 – 31.05.2026 tarihleri arasında geçerli. Kampanya yalnızca 0 km 2026 model yılı E-208 için sunuluyor.

KAMPANYA ŞARTLARI NELER?

Kredi kampanyası, Marka Kasko ve Kredi Koruma Sigortası / Kredili Hayat Sigortası satın alan müşteriler için geçerli oluyor. Kampanya, Peugeot ve Koç Stellantis Finansman onayı ile geçerlilik kazanıyor.

Bu kredi kampanyasından yararlanılması halinde bir defaya mahsus ve peşin olmak üzere yasal vergiler dahil 1.955 TL kredi tahsis ücreti ve 403,56 TL rehin tesis ücreti talep ediliyor.

KAMPANYADAN YARARLANILMADIĞINDA FAİZ ORANI NE OLUYOR?

Kampanyadan yararlanılmaması durumunda, 01.05.2026 – 31.05.2026 tarihleri arasında Koç Stellantis Finansman kredi kullanımında %3,99 faiz fırsatı sunuluyor.

