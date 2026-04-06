Peugeot E-208 Nisan 2026 Sıfır Araç Kampanyası Açıklandı

Peugeot E-208 Nisan 2026 sıfır araç kampanyası otomobil almak isteyenlerin gündeminde yer almaya başladı. %100 elektrikli yapısıyla dikkat çeken Peugeot E-208, bu kampanya döneminde %0,49 faiz veya 20.000 TL nakit indirimi avantajıyla öne çıkıyor. Nisan ayı boyunca geçerli olduğu belirtilen kampanya, özellikle elektrikli otomobil arayan kullanıcılar için dikkat çekici fırsatlar sunuyor.

Peugeot E-208 kampanyası kapsamında açıklanan detaylar, hem finansman kullanmak isteyenler hem de kredi tercih etmeyip doğrudan satın alma planı yapanlar açısından önemli bilgiler içeriyor. 498 km şehir içi menzil, 25 dakika şarj süresi ve PEUGEOT i-Cockpit® gibi öne çıkan özelliklerle birlikte sunulan bu kampanya, Nisan 2026 döneminin en çok konuşulan sıfır araç fırsatları arasında yer almaya aday görünüyor.

PEUGEOT E-208 KAMPANYASI NEDİR?

E-208 kampanyası, 01.04.2026 – 30.04.2026 tarihleri arasında 0 km 2026 model yılı E-208 GT 100kw modeli için sunulan özel bir satış avantajını ifade ediyor. Kampanya kapsamında araç için iki temel seçenek öne çıkıyor. Bunlardan ilki %0,49 faizli kredi fırsatı, ikincisi ise 20.000 TL nakit indirim seçeneği.

Kampanyanın dikkat çeken yönlerinden biri, kullanıcıya finansman tercihi konusunda alternatif sunmasıdır. Kredi kullanmak isteyen müşteriler için düşük faizli ödeme planı hazırlanırken, kredi kullanmayan müşteriler için ise doğrudan nakit indirim avantajı uygulanabiliyor. Böylece hem krediyle araç almak isteyenler hem de peşin alım düşünenler açısından farklı seçenekler oluşturulmuş oluyor.

%100 ELEKTRİKLİ PEUGEOT E-208’İN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

Peugeot E-208, kampanya metninde %100 elektrikli, %100 göz alıcı ifadesiyle tanıtılıyor. Modelin öne çıkan başlıca özellikleri arasında şehir içi kullanımda dikkat çeken menzil değeri, hızlı şarj süresi ve sürücü odaklı kokpit tasarımı bulunuyor.

498 km şehir içi menzil

25 dakika şarj süresi

PEUGEOT i-Cockpit®

Bu özellikler, özellikle elektrikli otomobil kullanıcılarının en çok önem verdiği başlıklar arasında bulunuyor. Şehir içi menzil değeri günlük kullanım açısından önemli bir avantaj sunarken, kısa şarj süresi de pratik kullanım beklentisini destekliyor. PEUGEOT i-Cockpit® ise modelin iç tasarım ve sürüş deneyimi tarafında öne çıkan unsurlardan biri olarak dikkat çekiyor.

PEUGEOT E-208 %0,49 FAİZ KAMPANYASI DETAYLARI

Peugeot E-208 faiz kampanyası kapsamında Koç Stellantis Finansman üzerinden hususi kullanım için belirlenen kredi koşulları da açıklandı. Buna göre kampanya, 340.000 TL kredi, 12 ay vade ve %0,49 faiz oranı ile sunuluyor.

Aylık ödeme planına göre müşteriler, 29.520,13 TL aylık taksit ile finansman kullanabiliyor. Bunun yanında kampanyada bazı ek ücretler de yer alıyor. Kredi tahsis ücreti ve rehin tesis ücreti, toplam maliyet hesabında dikkate alınması gereken kalemler arasında bulunuyor.

E-208 kredi kampanyası ödeme tablosu

Kullanım Türü Kredi Tutarı Vade Faiz Oranı Aylık Taksit Tahsis Ücreti Rehin Tesis Ücreti Aylık Toplam Basit Maliyet Oranı Yıllık Toplam Basit Maliyet Oranı Koç Stellantis Finansman - Hususi Kullanım 340.000 TL 12 Ay %0,49 29.520,13 TL 1.955 TL 403,56 TL %0,74 %9,31

Bu tablo, Peugeot E-208 kredi kampanyası kapsamında açıklanan temel ödeme şartlarını net biçimde gösteriyor. Özellikle düşük faizli sıfır araç kampanyası arayan kullanıcılar için kredi tutarı, aylık ödeme ve toplam maliyet oranı en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor.

KAMPANYADAN KİMLER YARARLANABİLİYOR?

Kampanya, 01.04.2026 – 30.04.2026 tarihleri arasında 0 km 2026 model yılı E-208 GT 100kw modelinde geçerli. Ancak kampanyanın kullanılabilmesi için bazı koşullar da bulunuyor.

%0,49 faizli kredi kampanyası, hususi kredilerde Marka Kasko ve Kredi Koruma Sigortası/Kredili Hayat Sigortası satın alan müşteriler için geçerli olarak belirtiliyor. Ayrıca kampanyanın geçerlilik kazanması için Peugeot ve Koç Stellantis Finansman onayı gerekiyor.

Bu nedenle kampanyadan yararlanmak isteyen kullanıcıların yalnızca faiz oranına değil, kampanyaya eşlik eden ürün ve onay şartlarına da dikkat etmesi gerekiyor.

KREDİ KULLANMADAN PEUGEOT E-208 ALINIRSA NE OLUYOR?

Kampanya kapsamındaki önemli detaylardan biri de kredi kullanmayan müşteriler için sunulan avantajdır. Açıklanan bilgiye göre kredi kullanılmadığında 20.000 TL nakit indirimi uygulanabiliyor.

Bu durum, finansman yerine peşin ödeme ya da farklı bir ödeme planı tercih eden kullanıcılar açısından dikkat çekici bir seçenek oluşturuyor. Özellikle “Peugeot E-208 nakit indirim”, “E-208 peşin alım indirimi” ve “sıfır araç nakit indirim kampanyası” gibi aramalara yanıt arayan kullanıcılar için bu ayrıntı öne çıkıyor.

KAMPANYADAN YARARLANILMAZSA FAİZ ORANI NE OLUYOR?

Kampanya metninde yer alan bilgiye göre, söz konusu özel kredi kampanyasından yararlanılmaması durumunda 01.04.2026 – 30.04.2026 tarihleri arasında Koç Stellantis Finansman kredi kullanımında %3,99 faiz fırsatı sunuluyor.

Bu ayrıntı, kampanyalı faiz oranı ile standart finansman seçeneği arasındaki farkı göstermesi bakımından önemli. Dolayısıyla sıfır araç almayı planlayan kullanıcılar açısından %0,49 faiz oranı, kampanyanın en dikkat çekici unsurlarından biri olarak öne çıkıyor.

PEUGEOT E-208 KAMPANYASINDA EK ÜCRETLER VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Kredi kampanyasından yararlanılması halinde bir defaya mahsus ve peşin olmak üzere, yasal vergiler dahil 1.955 TL kredi tahsis ücreti ve 403,56 TL rehin tesis ücreti talep ediliyor. Bu nedenle aylık taksit tutarının yanı sıra başlangıçta ödenecek bu masrafların da dikkate alınması gerekiyor.

Bununla birlikte kampanya metninde, kredi kullanımında oluşacak yasal vergiler ve kredi tahsis ücretinin müşterinin hususi ya da ticari kullanımına göre farklılık gösterebileceği de belirtiliyor. Bu ifade, nihai maliyetin başvuru türüne göre değişebileceğini gösteriyor.

Ayrıca Peugeot ve Koç Stellantis Finansman’ın önceden haber vermeksizin kampanya koşullarını değiştirme hakkını saklı tuttuğu bilgisi de kampanya detayları arasında yer alıyor.

KAMPANYA NE ZAMANA KADAR GEÇERLİ?

Peugeot E-208 Nisan 2026 kampanyası, 01.04.2026 – 30.04.2026 tarihleri arasında geçerli olarak duyuruldu. Kampanya dönemi boyunca 0 km 2026 model yılı E-208 GT 100kw modeli için belirtilen avantajlardan yararlanılabiliyor.

Ancak metinde açık şekilde belirtildiği üzere tüm kampanyalar stoklarla sınırlıdır. Bu nedenle kampanya süresi devam ediyor olsa bile stok durumunun belirleyici olabileceği anlaşılıyor.

Peugeot E-208 kampanyası ne zaman geçerli?

Kampanya 01.04.2026 – 30.04.2026 tarihleri arasında geçerlidir.

Peugeot E-208 için faiz oranı kaç?

Kampanya kapsamında 12 ay vadede %0,49 faiz oranı sunulmaktadır.

Peugeot E-208 kredi taksiti ne kadar?

340.000 TL kredi ve 12 ay vadede aylık taksit tutarı 29.520,13 TL olarak açıklanmıştır.

Kredi kullanılmazsa indirim var mı?

Evet. Kredi kullanılmadığında 20.000 TL nakit indirimi uygulanabilir.

Peugeot E-208 kampanyası hangi model için geçerli?

Kampanya, 0 km 2026 model yılı E-208 GT 100kw modeli için geçerlidir.