Peugeot E-208 Şubat 2026 Kampanyası Açıklandı!

Elektrikli otomobil pazarında rekabet her geçen gün artarken, Peugeot Şubat 2026 kampanyası dikkat çeken avantajlarla duyuruldu. Peugeot E-208 modeli için sunulan %0 faizli araba kampanyası veya 20.000 TL nakit indirimi, sıfır araç almayı düşünen tüketicilerin ilgisini çekti. Peki, Peugeot E-208 Şubat ayı kampanyası neler sunuyor ve bu fırsat kimler için avantajlı?

PEUGEOT E-208 KAMPANYASI NELER SUNUYOR?

Şubat ayı boyunca geçerli olan kampanya kapsamında Peugeot E-208, iki farklı avantajla satışa sunuluyor. Araç almak isteyenler, ister 0 faizli kredi seçeneğini isterse kredi kullanmadan 20.000 TL nakit indirimi tercih edebiliyor. Bu yönüyle kampanya, güncel otomobil kampanyaları arasında öne çıkıyor.

Peugeot E-208 Öne Çıkan Özellikleri

Elektrikli hatchback segmentinin iddialı modellerinden biri olan Peugeot E-208, sunduğu teknik özelliklerle de dikkat çekiyor. Model, şehir içi kullanımda 498 km menzil sunarken, 25 dakikalık hızlı şarj süresi ile günlük kullanımda büyük kolaylık sağlıyor. Ayrıca markanın imzası haline gelen PEUGEOT i-Cockpit® tasarımı, sürüş konforunu üst seviyeye taşıyor.

PEUGEOT ŞUBAT 2026 SIFIR ARAÇ FİYAT LİSTESİ

%0 FAİZLİ KREDİ SEÇENEĞİ DETAYLARI

0 faizli araba kampanyaları arasında yer alan bu fırsatta, Koç Stellantis Finansman aracılığıyla hususi kullanım için kredi imkânı sunuluyor. Kampanya kapsamında kredi kullanan müşteriler için ödeme planı şu şekilde uygulanıyor:

Kredi Tutarı Vade Faiz Oranı Aylık Taksit Yıllık Maliyet Oranı 350.000 TL 12 Ay %0 29.166,67 TL %1,30

Bu kredi seçeneğinden yararlanmak isteyen müşterilerden, bir defaya mahsus olmak üzere 2.012,50 TL kredi tahsis ücreti ve 403,56 TL rehin tesis ücreti talep ediliyor. Kampanya, marka kasko ve kredi koruma sigortası satın alan müşteriler için geçerli.

KREDİ KULLANILMAZSA 20.000 TL NAKİT İNDİRİM

Kredi kullanmak istemeyenler için de cazip bir alternatif sunuluyor. Peugeot E-208’i nakit almayı tercih eden müşteriler, 20.000 TL nakit indirimi avantajından yararlanabiliyor. Bu seçenek, en uygun sıfır araç kampanyaları arayışında olanlar için önemli bir avantaj sağlıyor.

KAMPANYA NE ZAMANA KADAR GEÇERLİ?

Peugeot E-208 Şubat 2026 kampanyası, 01.02.2026 – 31.02.2026 tarihleri arasında geçerli. Tüm kampanyalar stoklarla sınırlı olup, Peugeot ve Koç Stellantis Finansman onayına tabi olarak uygulanıyor. Kampanya şartlarında değişiklik yapma hakkı saklı tutuluyor.

SIFIR ARAÇ KAMPANYALARI ARASINDA PEUGEOT E-208 NEREDE DURUYOR?

Son dönemde sıfır araç kampanyaları fiyat listesi incelendiğinde, Peugeot E-208’in sunduğu faizsiz kredi seçeneği dikkat çekiyor. Toyota sıfır araç kampanyaları, Fiat ve Egea sıfır araç kampanyaları gibi alternatiflerle karşılaştırıldığında, elektrikli mobilite avantajı Peugeot E-208’i öne çıkarıyor. Devlet destekli sıfır araç kampanyalarıyla kıyaslandığında ise, faizsiz kredi seçeneği kullanıcı bütçesini rahatlatan önemli bir unsur olarak değerlendiriliyor.

Peugeot E-208 Şubat 2026 kampanyasında faiz oranı kaç?

Kampanya kapsamında 350.000 TL kredi için %0 faiz uygulanıyor.

Peugeot kampanyasında nakit indirimi var mı?

Evet, kredi kullanılmadığı takdirde 20.000 TL nakit indirimi sunuluyor.

Peugeot E-208 menzili ne kadar?

Peugeot E-208, şehir içi kullanımda 498 km menzil sunuyor.

Bu kampanya ikinci el araçlar için geçerli mi?

Hayır, kampanya yalnızca 0 km, 2026 model Peugeot E-208 araçlar için geçerlidir.

Peugeot E-208 Şubat 2026 kampanyası, %0 faizli kredi ve nakit indirim seçenekleriyle güncel otomobil kampanyaları arasında öne çıkıyor. Elektrikli araç sahibi olmak isteyenler için düşük maliyetli finansman ve güçlü teknik özellikleri bir arada sunan bu fırsat, sınırlı stoklarla geçerli olduğu için yakından takip edilmeye değer.