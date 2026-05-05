Peugeot E-3008 Mayıs 2026 Sıfır Araç Kampanyası Açıklandı

Peugeot E-3008 Mayıs 2026 kampanyası, elektrikli Fastback SUV almak isteyenler için %0,99 faiz avantajıyla duyuruldu. 500 km elektrikli menzil, yeni 21 inç Panoramik i-Cockpit ve dikkat çekici SUV tasarımıyla öne çıkan Peugeot E-3008 Allure, 1.000.000 TL kredi seçeneğiyle Mayıs ayında satış kampanyasında yer alıyor.

PEUGEOT E-3008 MAYIS 2026 KAMPANYASI NELER SUNUYOR?

Mayıs ayına özel Peugeot E-3008 sıfır araç kampanyası, 0 km 2026 model yılı E-3008 Allure versiyonu için geçerli. Kampanya kapsamında ticari kullanımda 1.000.000 TL kredi, 6 ay vade ve %0,99 faiz oranı sunuluyor.

PEUGEOT E-3008 KREDİ KAMPANYASI DETAYLARI

Peugeot E-3008 Allure kampanyası, Koç Stellantis Finansman üzerinden ticari kullanım kredisi olarak sunuluyor. 1.000.000 TL kredi için aylık taksit tutarı 172.782,67 TL olarak açıklanıyor.

Versiyon Kredi Tutarı Vade Faiz Oranı Aylık Taksit Tahsis Ücreti Rehin Tesis Ücreti Aylık Maliyet Yıllık Maliyet E-3008 Allure 1.000.000 TL 6 Ay %0,99 172.782,67 TL 11.500 TL 1.500 TL %1,41 %18,30

PEUGEOT E-3008 AYLIK TAKSİT NE KADAR?

Peugeot E-3008 Mayıs 2026 kampanyasında aylık taksit 172.782,67 TL olarak belirtiliyor. Bu ödeme planı, 1.000.000 TL kredi ve 6 ay vade için geçerli.

KAMPANYA ŞARTLARI NELER?

Kampanya, 01.05.2026 – 31.05.2026 tarihleri arasında geçerli. 0 km 2026 model yılı Peugeot E-3008 Allure versiyonu için sunulan kredi seçeneği, Marka Kasko ve Kredi Koruma Sigortası / Kredili Hayat Sigortası satın alan müşteriler için uygulanıyor.

Kredi kampanyasından yararlanılması halinde yasal vergiler dahil 11.500 TL kredi tahsis ücreti ve 1.500 TL rehin tesis ücreti talep ediliyor. Kampanya, Peugeot ve Koç Stellantis Finansman onayı ile geçerlilik kazanıyor.

KAMPANYADAN YARARLANILMADIĞINDA FAİZ ORANI NE OLUYOR?

Kampanyadan yararlanılmaması durumunda 01.05.2026 – 31.05.2026 tarihleri arasında Koç Stellantis Finansman kredi kullanımında %3,99 faiz fırsatı sunuluyor. Tüm kampanyalar stoklarla sınırlı olarak geçerli.

PEUGEOT E-3008’İN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

Peugeot E-3008, elektrikli SUV arayan kullanıcıların dikkatini çeken menzil, tasarım ve iç mekân teknolojileriyle öne çıkıyor. Fastback SUV formu ve yeni nesil kokpit yapısı, modelin en güçlü yönleri arasında yer alıyor.

Peugeot E-3008 Mayıs 2026 kampanyası açıklandı mı?

Peugeot E-3008 Mayıs 2026 sıfır araç kampanyası açıklandı.

Peugeot E-3008 kredi kampanyası ne kadar?

Peugeot E-3008 Allure için 1.000.000 TL kredi, 6 ay vade ve %0,99 faiz oranı sunuluyor.

Peugeot E-3008 aylık taksit kaç TL?

1.000.000 TL kredi seçeneğinde aylık taksit 172.782,67 TL olarak açıklanıyor.

Peugeot E-3008 kampanyası hangi model için geçerli?

Kampanya, 0 km 2026 model yılı Peugeot E-3008 Allure versiyonu için geçerli.

Peugeot E-3008 menzili kaç km?

Peugeot E-3008 için elektrikli menzil 500 km olarak belirtiliyor.

Peugeot E-3008 kampanyası ne zaman bitiyor?

Kampanya 31.05.2026 tarihine kadar geçerli.

Peugeot E-3008 kampanyasında ek masraf var mı?

Kredi kullanımında 11.500 TL kredi tahsis ücreti ve 1.500 TL rehin tesis ücreti talep ediliyor.

