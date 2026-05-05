Peugeot E-5008 Mayıs 2026 Sıfır Araç Kampanyası Açıklandı

Peugeot E-5008 Mayıs 2026 kampanyası, elektrikli SUV segmentinde güçlü bir finansman fırsatıyla duyuruldu. %100 elektrikli yapısı, 472 km menzil ve yeni nesil Panoramik i-Cockpit ile dikkat çeken Peugeot E-5008, %0,99 faizli kredi seçeneğiyle öne çıkıyor.

PEUGEOT E-5008 MAYIS 2026 KAMPANYASI NELER SUNUYOR?

Mayıs ayına özel Peugeot E-5008 sıfır araç kampanyası, 0 km 2026 model yılı E-5008 Allure versiyonu için geçerli. Kampanya kapsamında 1.000.000 TL kredi, 6 ay vade ve %0,99 faiz oranı sunuluyor.

PEUGEOT E-5008 KREDİ KAMPANYASI DETAYLARI

Peugeot E-5008 Allure kampanyası, Koç Stellantis Finansman üzerinden ticari kullanım için uygulanıyor. 1.000.000 TL kredi kullanıldığında aylık ödeme tutarı 172.782,67 TL olarak belirleniyor.

Versiyon Kredi Tutarı Vade Faiz Oranı Aylık Taksit Tahsis Ücreti Rehin Tesis Ücreti Aylık Maliyet Yıllık Maliyet E-5008 Allure 1.000.000 TL 6 Ay %0,99 172.782,67 TL 11.500 TL 1.500 TL %1,41 %18,30

PEUGEOT E-5008 AYLIK TAKSİT NE KADAR?

Peugeot E-5008 Mayıs 2026 kampanyasında aylık taksit tutarı 172.782,67 TL olarak açıklanıyor. Bu ödeme planı, 1.000.000 TL kredi ve 6 ay vade için geçerli.

KAMPANYA ŞARTLARI NELER?

Kampanya, 01.05.2026 – 31.05.2026 tarihleri arasında geçerli. 0 km 2026 model yılı Peugeot E-5008 Allure versiyonu için sunulan kredi seçeneği, Marka Kasko ve Kredi Koruma Sigortası / Kredili Hayat Sigortası satın alan müşteriler için uygulanıyor.

Kredi kampanyasından yararlanılması halinde yasal vergiler dahil 11.500 TL kredi tahsis ücreti ve 1.500 TL rehin tesis ücreti talep ediliyor. Kampanya, Peugeot ve Koç Stellantis Finansman onayı ile geçerlilik kazanıyor.

KAMPANYADAN YARARLANILMADIĞINDA FAİZ ORANI NE OLUYOR?

Kampanyadan yararlanılmaması durumunda 01.05.2026 – 31.05.2026 tarihleri arasında Koç Stellantis Finansman kredi kullanımında %3,99 faiz fırsatı sunuluyor. Tüm kampanyalar stoklarla sınırlı olarak geçerli.

PEUGEOT E-5008’İN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

Peugeot E-5008, elektrikli SUV segmentinde menzil, tasarım ve teknolojiyi bir araya getiriyor. Yeni nesil kokpit yapısı ve Fastback SUV formu, modelin dikkat çeken özellikleri arasında yer alıyor.

Peugeot E-5008 Mayıs 2026 kampanyası açıklandı mı?

Evet. Peugeot E-5008 Mayıs 2026 sıfır araç kampanyası açıklandı.

Peugeot E-5008 kredi kampanyası ne kadar?

Peugeot E-5008 Allure için 1.000.000 TL kredi, 6 ay vade ve %0,99 faiz oranı sunuluyor.

Peugeot E-5008 aylık taksit kaç TL?

1.000.000 TL kredi seçeneğinde aylık taksit 172.782,67 TL olarak açıklanıyor.

Peugeot E-5008 menzili kaç km?

Peugeot E-5008 için elektrikli menzil 472 km olarak belirtiliyor.

Peugeot E-5008 kampanyası ne zaman bitiyor?

Kampanya 31.05.2026 tarihine kadar geçerli.

Peugeot E-5008 kampanyasında ek masraf var mı?

Evet. Kredi kullanımında 11.500 TL kredi tahsis ücreti ve 1.500 TL rehin tesis ücreti talep ediliyor.

