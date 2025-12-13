Peugeot Fiyat Listesi Aralık 2025 | Tüm Modeller ve Güncel Fiyatlar

Aralık ayıyla birlikte Peugeot fiyat listesi 2025 güncellendi. Elektrikli otomobillere olan ilginin hızla arttığı bu dönemde, Peugeot’nun elektrikli, benzinli, hibrit ve dizel tüm modelleri yeni fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Peki Aralık 2025 itibarıyla Peugeot modelleri ne kadar oldu? Kampanyalı fiyatlar hangi araçlarda geçerli?

ELEKTRİKLİ PEUGEOT MODELLERİ VE FİYATLARI (ARALIK 2025)

Peugeot E-208 Fiyatları

E-208 GT 100 kW: 1.954.000 TL

Kampanyalı fiyat: 1.922.000 TL

Peugeot E-308 Fiyatları

E-308 GT 115 kW: 2.381.000 TL

Kampanyalı fiyat: 2.341.500 TL

Peugeot E-2008 Fiyatları

E-2008 Allure 100 kW: 2.133.000 TL | Kampanyalı: 2.014.000 TL

| Kampanyalı: E-2008 Allure 115 kW: 2.158.000 TL | Kampanyalı: 2.074.000 TL

| Kampanyalı: E-2008 GT 115 kW: 2.263.000 TL | Kampanyalı: 2.214.000 TL

Peugeot E-3008 Fiyatları

E-3008 Allure 157 kW (210 hp): 3.252.500 TL | Kampanyalı: 2.464.500 TL

| Kampanyalı: E-3008 GT 157 kW (210 hp): 3.445.500 TL

Yeni Peugeot E-5008 Fiyatları

E-5008 Allure 157 kW: 3.365.500 TL

E-5008 GT 157 kW: 3.502.000 TL

BENZİNLİ PEUGEOT MODELLERİ VE FİYATLARI

Peugeot 2008 Fiyatları

2008 Allure 1.2 PureTech 130 hp EAT8: 2.138.000 TL | Kampanyalı: 1.879.000 TL

| Kampanyalı: 2008 GT 1.2 PureTech 130 hp EAT8: 2.303.000 TL

2008 Allure 1.2 Hybrid 145 hp: 2.238.000 TL

2008 GT 1.2 Hybrid 145 hp: 2.516.000 TL | Kampanyalı: 2.370.000 TL

Peugeot 408 Fiyatları

408 Allure 1.2 PureTech 130 hp: 2.132.000 TL | Kampanyalı: 1.995.000 TL

| Kampanyalı: 408 Allure Cam Tavan: 2.212.000 TL | Kampanyalı: 2.075.000 TL

| Kampanyalı: 408 GT 1.2 PureTech: 2.765.000 TL | Kampanyalı: 2.384.000 TL

| Kampanyalı: 408 Allure Hybrid: 2.290.000 TL

408 Allure Hybrid Cam Tavan: 2.370.000 TL

408 GT Hybrid: 2.765.000 TL | Kampanyalı: 2.670.000 TL

HİBRİT PEUGEOT MODELLERİ VE FİYATLARI

Peugeot 3008 Fiyatları

3008 Allure 1.2 Hybrid: 2.740.000 TL | Kampanyalı: 2.670.000 TL

| Kampanyalı: 3008 GT 1.2 Hybrid: 3.195.000 TL | Kampanyalı: 2.890.000 TL

| Kampanyalı: 3008 Allure 1.6 Plug-in Hybrid: 3.250.000 TL

Yeni Peugeot 5008 Fiyatları

5008 Allure 1.2 Hybrid: 3.155.000 TL

5008 GT 1.2 Hybrid: 3.355.000 TL

DİZEL BİNEK VE TİCARİ PEUGEOT MODELLERİ

Peugeot Rifter Fiyatları

Rifter Allure 1.5 BlueHDi MT: 1.513.000 TL | Kampanyalı: 1.442.000 TL

| Kampanyalı: Rifter Allure EAT8: 1.739.500 TL

Rifter GT EAT8: 1.986.000 TL

Peugeot Partner Van Fiyatları

Uzun Comfort 100 hp MT: 1.213.000 TL

Uzun Comfort 130 hp MT: 1.273.000 TL

Uzun Comfort 130 hp EAT8: 1.346.500 TL

Peugeot Expert Van Fiyatları

Standart / Uzun kasa: 1.385.000 TL – 1.680.000 TL

Peugeot Traveller Fiyatları

Traveller Allure L3 8+1: 2.245.500 TL – 2.315.500 TL

Peugeot Boxer Fiyatları

Boxer Van L4H2 / L4H3: 1.725.000 TL – 1.848.000 TL

Boxer Minibüs (Personel): 2.275.000 TL

Boxer Minibüs (Okul): 2.345.000 TL

Peugeot Aralık 2025 fiyat listesi güncel mi?

Evet, bu haberde yer alan tüm fiyatlar Aralık 2025 itibarıyla açıklanan güncel liste ve kampanyalı fiyatlardır.

Peugeot elektrikli modellerinde kampanya var mı?

Aralık 2025 döneminde E-208, E-308, E-2008 ve E-3008 modellerinde kampanyalı fiyatlar uygulanmaktadır.

Peugeot hybrid mi yoksa elektrikli mi tercih edilmeli?

Şehir içi kullanım ve düşük maliyet hedefleyenler elektrikli modelleri, uzun yol ve esneklik isteyenler ise hibrit seçenekleri tercih etmektedir.

Peugeot’nun Aralık 2025 fiyat listesi, markanın hem elektrikli hem de hibrit dönüşümde ne kadar geniş bir ürün gamı sunduğunu ortaya koyuyor. Kampanyalı fiyatlar özellikle elektrikli SUV ve hatchback segmentlerinde önemli avantajlar sağlarken, ticari modeller de fiyat-performans dengesiyle öne çıkıyor. Modeller hakkında detaylı bilgi için Peugeot'un resmi sitesine buraya tıklayarak erişebilirsiniz.