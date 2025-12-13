Peugeot Fiyat Listesi Aralık 2025 | Tüm Modeller ve Güncel Fiyatlar
Peugeot’nun Aralık 2025 fiyat listesinde hangi modeller kampanyalı olarak öne çıkıyor? Elektrikli, hibrit ve benzinli Peugeot modelleri arasında tercih yaparken hangi kriterler belirleyici oluyor? Peugeot’nun güncel fiyatları, otomobil almayı düşünenler için nasıl bir tablo ortaya koyuyor? Tüm detaylar haberimizde.
Aralık ayıyla birlikte Peugeot fiyat listesi 2025 güncellendi. Elektrikli otomobillere olan ilginin hızla arttığı bu dönemde, Peugeot’nun elektrikli, benzinli, hibrit ve dizel tüm modelleri yeni fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Peki Aralık 2025 itibarıyla Peugeot modelleri ne kadar oldu? Kampanyalı fiyatlar hangi araçlarda geçerli?
ELEKTRİKLİ PEUGEOT MODELLERİ VE FİYATLARI (ARALIK 2025)
Peugeot E-208 Fiyatları
- E-208 GT 100 kW: 1.954.000 TL
- Kampanyalı fiyat: 1.922.000 TL
Peugeot E-308 Fiyatları
- E-308 GT 115 kW: 2.381.000 TL
- Kampanyalı fiyat: 2.341.500 TL
Peugeot E-2008 Fiyatları
- E-2008 Allure 100 kW: 2.133.000 TL | Kampanyalı: 2.014.000 TL
- E-2008 Allure 115 kW: 2.158.000 TL | Kampanyalı: 2.074.000 TL
- E-2008 GT 115 kW: 2.263.000 TL | Kampanyalı: 2.214.000 TL
Peugeot E-3008 Fiyatları
- E-3008 Allure 157 kW (210 hp): 3.252.500 TL | Kampanyalı: 2.464.500 TL
- E-3008 GT 157 kW (210 hp): 3.445.500 TL
Yeni Peugeot E-5008 Fiyatları
- E-5008 Allure 157 kW: 3.365.500 TL
- E-5008 GT 157 kW: 3.502.000 TL
BENZİNLİ PEUGEOT MODELLERİ VE FİYATLARI
Peugeot 2008 Fiyatları
- 2008 Allure 1.2 PureTech 130 hp EAT8: 2.138.000 TL | Kampanyalı: 1.879.000 TL
- 2008 GT 1.2 PureTech 130 hp EAT8: 2.303.000 TL
- 2008 Allure 1.2 Hybrid 145 hp: 2.238.000 TL
- 2008 GT 1.2 Hybrid 145 hp: 2.516.000 TL | Kampanyalı: 2.370.000 TL
Peugeot 408 Fiyatları
- 408 Allure 1.2 PureTech 130 hp: 2.132.000 TL | Kampanyalı: 1.995.000 TL
- 408 Allure Cam Tavan: 2.212.000 TL | Kampanyalı: 2.075.000 TL
- 408 GT 1.2 PureTech: 2.765.000 TL | Kampanyalı: 2.384.000 TL
- 408 Allure Hybrid: 2.290.000 TL
- 408 Allure Hybrid Cam Tavan: 2.370.000 TL
- 408 GT Hybrid: 2.765.000 TL | Kampanyalı: 2.670.000 TL
HİBRİT PEUGEOT MODELLERİ VE FİYATLARI
Peugeot 3008 Fiyatları
- 3008 Allure 1.2 Hybrid: 2.740.000 TL | Kampanyalı: 2.670.000 TL
- 3008 GT 1.2 Hybrid: 3.195.000 TL | Kampanyalı: 2.890.000 TL
- 3008 Allure 1.6 Plug-in Hybrid: 3.250.000 TL
Yeni Peugeot 5008 Fiyatları
- 5008 Allure 1.2 Hybrid: 3.155.000 TL
- 5008 GT 1.2 Hybrid: 3.355.000 TL
DİZEL BİNEK VE TİCARİ PEUGEOT MODELLERİ
Peugeot Rifter Fiyatları
- Rifter Allure 1.5 BlueHDi MT: 1.513.000 TL | Kampanyalı: 1.442.000 TL
- Rifter Allure EAT8: 1.739.500 TL
- Rifter GT EAT8: 1.986.000 TL
Peugeot Partner Van Fiyatları
- Uzun Comfort 100 hp MT: 1.213.000 TL
- Uzun Comfort 130 hp MT: 1.273.000 TL
- Uzun Comfort 130 hp EAT8: 1.346.500 TL
Peugeot Expert Van Fiyatları
- Standart / Uzun kasa: 1.385.000 TL – 1.680.000 TL
Peugeot Traveller Fiyatları
- Traveller Allure L3 8+1: 2.245.500 TL – 2.315.500 TL
Peugeot Boxer Fiyatları
- Boxer Van L4H2 / L4H3: 1.725.000 TL – 1.848.000 TL
- Boxer Minibüs (Personel): 2.275.000 TL
- Boxer Minibüs (Okul): 2.345.000 TL
Peugeot Aralık 2025 fiyat listesi güncel mi?
Evet, bu haberde yer alan tüm fiyatlar Aralık 2025 itibarıyla açıklanan güncel liste ve kampanyalı fiyatlardır.
Peugeot elektrikli modellerinde kampanya var mı?
Aralık 2025 döneminde E-208, E-308, E-2008 ve E-3008 modellerinde kampanyalı fiyatlar uygulanmaktadır.
Peugeot hybrid mi yoksa elektrikli mi tercih edilmeli?
Şehir içi kullanım ve düşük maliyet hedefleyenler elektrikli modelleri, uzun yol ve esneklik isteyenler ise hibrit seçenekleri tercih etmektedir.
Peugeot’nun Aralık 2025 fiyat listesi, markanın hem elektrikli hem de hibrit dönüşümde ne kadar geniş bir ürün gamı sunduğunu ortaya koyuyor. Kampanyalı fiyatlar özellikle elektrikli SUV ve hatchback segmentlerinde önemli avantajlar sağlarken, ticari modeller de fiyat-performans dengesiyle öne çıkıyor. Modeller hakkında detaylı bilgi için Peugeot'un resmi sitesine buraya tıklayarak erişebilirsiniz.