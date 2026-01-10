Peugeot Fiyat Listesi Ocak 2026 Güncel: Tüm Modellerin Anahtar Teslim Fiyatları

“Peugeot fiyat listesi ocak 2026 güncel” araması yapanlar için model model haberimizde derledik: Elektrikli, benzinli, hybrid ve dizel seçeneklerde tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlar ile 2025 model yılı kampanyalı anahtar teslim fiyatları aynı sayfada.

Paylaşılan bilgiye göre, aracın ilk tescil işlemlerinin tamamlanabilmesi için fatura bedeli üzerinden binde 2 oranında alınması gereken harç ve sair masraflar anahtar teslim fiyatlara eklenmemiştir. Noter tarafından belirlenecek harç ve buna bağlı masraflar yetkili bayi tarafından alıcıya bildirilecek; ilgili tutarın ödenmesini takiben tescil işlemleri başlatılacaktır.

Araçların Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranları, araç ve opsiyon bedeli toplamı üzerinden hesaplanır. Araçlara eklenecek ilave opsiyonların fiyatları, ÖTV oranına göre değişiklik gösterebilir; güncel ÖTV mevzuatından kaynaklanan değişiklikler tavsiye edilen anahtar teslim fiyatına yansıtılabilir.

Paylaşılan fiyat listesinde belirtilen anahtar teslim fiyatları, standart donanımlı versiyonlar için geçerlidir. İlave opsiyon talep edilmesi durumunda opsiyon bedeli, standart donanımlı araç fiyatının üzerine eklenir.

Peugeot fiyat listesi Ocak 2026 güncel mi?

Bu sayfada, paylaşılan “Peugeot Fiyat Listesi” verileri yer alır ve “Peugeot fiyat listesi ocak 2026 güncel” araması için modeller ile anahtar teslim fiyatlar tablo halinde sunulmuştur.

2025 MY “kampanyalı anahtar teslim fiyatı” ne demek?

Listede bazı modellerde 2025 model yılı için “tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyatı” ayrıca gösterilmiştir. Bu alan, ilgili versiyonun kampanyalı fiyat bilgisini ifade eder.

Opsiyon eklenirse fiyat değişir mi?

Evet. Standart donanımlı versiyon fiyatının üzerine opsiyon bedeli eklenir. Ayrıca ÖTV oranı araç+opsiyon toplamı üzerinden hesaplandığı için opsiyonlar, nihai fiyatı etkileyebilir.

Noter harcı ve binde 2 tescil harcı fiyatlara dahil mi?

Hayır. Paylaşılan metne göre binde 2 oranında alınması gereken harç ve sair masraflar anahtar teslim fiyata eklenmemiştir; tescil için noter tarafından belirlenecek tutarlar ayrıca ödenir.

Peugeot E-208 fiyatı ve kampanyalı fiyatı kaç TL?

E-208 GT 100kW için 2026 MY tavsiye edilen anahtar teslim fiyat 1.999.500 TL; 2025 MY tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyat 1.960.000 TL olarak listelenmiştir.

Peugeot 2008 hybrid fiyatları listede nasıl geçiyor?

2008 ALLURE 1.2 Hybrid 145hp eDCS6: 2026 MY 2.329.000 TL, 2025 MY kampanyalı 2.283.000 TL. 2008 GT 1.2 Hybrid 145hp eDCS6: 2026 MY 2.566.500 TL, 2025 MY kampanyalı 2.370.000 TL.