Peugeot Fiyat Listesi Ocak 2026 Güncel: Tüm Modellerin Anahtar Teslim Fiyatları

“Peugeot fiyat listesi ocak 2026 güncel” araması yapanlar için model model haberimizde derledik: Elektrikli, benzinli, hybrid ve dizel seçeneklerde tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlar ile 2025 model yılı kampanyalı anahtar teslim fiyatları aynı sayfada.
ELEKTRİKLİ MODELLER
PEUGEOT E-208 Fiyat Listesi
|Model / Versiyon
|Yakıt
|2026 MY Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı
|2025 MY Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı
|E-208 GT 100kW
|Elektrik
|1.999.500 TL
|1.960.000 TL
E-208 Opsiyonları
|Opsiyon
|Versiyon
|%25 ÖTV’li Anahtar Teslim Fiyatı
|Metalik Boya, Özel Metalik Boya
|GT
|4.861 TL
|Özel Metalik Boya
|GT
|6.250 TL
PEUGEOT E-308 Fiyat Listesi
|Model / Versiyon
|Yakıt
|2025 MY Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı
|E-308 GT 115kW
|Elektrik
|2.381.000 TL
E-308 Opsiyonları
|Opsiyon
|Versiyon
|%25 ÖTV’li Anahtar Teslim Fiyatı
|Metalik Boya, Özel Metalik Boya
|GT
|6.597 TL
PEUGEOT E-2008 Fiyat Listesi
|Model / Versiyon
|Yakıt
|2026 MY Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı
|2025 MY Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı
|E-2008 ALLURE 100kW
|Elektrik
|2.014.000 TL
|-
|E-2008 ALLURE 115kW
|Elektrik
|2.201.500 TL
|2.074.000 TL
|E-2008 GT 115kW
|Elektrik
|2.308.500 TL
|2.214.000 TL
E-2008 Opsiyonları
|Opsiyon
|Versiyon
|%25 ÖTV’li Anahtar Teslim Fiyatı
|Metalik Boya, Özel Metalik Boya
|ALLURE, GT
|6.597 TL
|Alcantara İç Döşeme + Elektrikli 6 yön ayarlanabilir / Elektrikli Bel Destekli / Isıtmalı / Masajlı Sürücü Koltuğu ve Isıtmalı Yolcu Koltuğu
|GT
|47.222 TL
PEUGEOT E-3008 Fiyat Listesi
|Model / Versiyon
|Yakıt
|2026 MY Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı
|2025 MY Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı
|E-3008 Allure 157kW (210hp)
|Elektrik
|3.318.000 TL
|3.120.000 TL
|E-3008 GT 157kW (210hp)
|Elektrik
|3.514.500 TL
|-
E-3008 Opsiyonları
|Opsiyon
|Versiyon
|%25 ÖTV’li Anahtar Teslim
|%55 ÖTV’li Anahtar Teslim
|Metalik Boya
|ALLURE, GT
|10.417 TL
|12.917 TL
|Nappa Deri Koltuklar + 10 yönlü elektrikli ayarlanabilir / Havalandırma ve masaj / ayarlanabilir yan destekli ön koltuklar / Manuel ayarlanabilir baldır destekli ön koltuklar / Hafıza özellikli sürücü koltuğu / Isıtmalı ön ve arka koltuklar
|GT
|59.028 TL
|73.194 TL
Yeni PEUGEOT E-5008 Fiyat Listesi
|Model / Versiyon
|Yakıt
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı
|Yeni E-5008 Allure 157kW (210hp)
|Elektrik
|3.502.000 TL
|Yeni E-5008 GT 157kW (210hp)
|Elektrik
|3.644.000 TL
Yeni E-5008 Opsiyonları
|Opsiyon
|Versiyon
|%25 ÖTV’li Anahtar Teslim
|%55 ÖTV’li Anahtar Teslim
|Metalik Boya
|ALLURE, GT
|10.417 TL
|12.917 TL
|7 Koltuk
|ALLURE, GT
|56.452 TL
|70.000 TL
|Nappa Deri Koltuklar + 10 yönlü elektrikli ayarlanabilir / Havalandırma ve masaj / ayarlanabilir yan destekli ön koltuklar / Manuel ayarlanabilir baldır destekli ön koltuklar / Hafıza özellikli sürücü koltuğu / Isıtmalı ön ve arka koltuklar
|GT
|69.444 TL
|86.111 TL
BENZİN VE HYBRİD MODELLER
PEUGEOT 2008 Fiyat Listesi
Not: Hybrid versiyonlarda paylaşılan “bileşik maksimum güç” ifadesi: içten yanmalı motor (136hp) + e-motor (21hp).
|Model / Versiyon
|Yakıt
|2026 MY Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı
|2025 MY Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı
|2008 ALLURE 1.2 PureTech 130 hp EAT8
|Benzin
|2.181.000 TL
|-
|2008 ALLURE 1.2 Hybrid 145hp eDCS6
|Benzin / Hybrid
|2.329.000 TL
|2.283.000 TL
|2008 GT 1.2 Hybrid 145hp eDCS6
|Benzin / Hybrid
|2.566.500 TL
|2.370.000 TL
2008 Opsiyonları
|Opsiyon
|Versiyon
|%75 ÖTV’li
|%80 ÖTV’li
|%90 ÖTV’li
|Metalik Boya, Özel Metalik Boya
|ALLURE, GT
|9.236 TL
|9.500 TL
|10.028 TL
|Alcantara İç Döşeme + Elektrikli 6 yön ayarlanabilir / Elektrikli Bel Destekli / Isıtmalı / Masajlı Sürücü Koltuğu ve Isıtmalı Yolcu Koltuğu
|GT
|66.111 TL
|68.000 TL
|71.778 TL
PEUGEOT 408 Fiyat Listesi
Not: Paylaşılan bilgiye göre “Kampanyalı anahtar teslim fiyatında kredi kampanyası geçerli değildir.”
|Model / Versiyon
|Yakıt
|2026 MY Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı
|2025 MY Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı
|408 ALLURE 1.2 PureTech 130hp EAT8
|Benzin
|2.175.000 TL
|-
|408 ALLURE 1.2 PureTech 130hp EAT8 Cam Tavan
|Benzin
|2.255.000 TL
|-
|408 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8
|Benzin
|2.670.000 TL
|-
|408 ALLURE 1.2 Hybrid 145hp eDCS6
|Hybrid
|2.376.000 TL
|2.336.000 TL
|408 ALLURE 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 Cam Tavan
|Hybrid
|2.592.000 TL
|2.545.000 TL
|408 GT 1.2 Hybrid 145hp eDCS6
|Hybrid
|2.820.500 TL
|2.710.000 TL
408 Opsiyonları
|Opsiyon
|Versiyon
|%75 ÖTV’li
|%80 ÖTV’li
|%90 ÖTV’li
|Metalik Boya, Özel Metalik Boya
|ALLURE, GT
|10.208 TL
|10.500 TL
|11.083 TL
PEUGEOT 3008 Fiyat Listesi
|Model / Versiyon
|Yakıt
|2026 MY Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı
|2025 MY Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı
|3008 Allure 1.2 Hybrid 145hp eDCS6
|Hybrid
|2.851.000 TL
|2.725.000 TL
|3008 GT 1.2 Hybrid 145hp eDCS6
|Hybrid
|3.259.000 TL
|2.950.000 TL
|3008 Allure 1.6 Plug-in Hybrid 195hp eDCS7
|Plug-in Hybrid
|3.381.500 TL
|-
3008 Opsiyonları
|Opsiyon
|Versiyon
|%45 ÖTV’li
|%75 ÖTV’li
|%80 ÖTV’li
|%90 ÖTV’li
|Metalik Boya
|ALLURE, GT
|-
|14.583 TL
|15.000 TL
|15.833 TL
|Metalik Boya
|ALLURE (Plug-in Hybrid)
|12.083 TL
|14.583 TL
|-
|-
|Nappa Deri Koltuklar + 10 yönlü elektrikli ayarlanabilir / Havalandırma ve masaj / ayarlanabilir yan destekli ön koltuklar / Manuel ayarlanabilir baldır destekli ön koltuklar / Hafıza özellikli sürücü koltuğu / Isıtmalı ön ve arka koltuklar
|GT
|-
|82.639 TL
|85.000 TL
|89.722 TL
Yeni PEUGEOT 5008 Fiyat Listesi
|Model / Versiyon
|Yakıt
|2026 MY Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı
|2025 MY Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı
|Yeni 5008 Allure 1.2 Hybrid 145hp eDCS6
|Hybrid
|3.290.000 TL
|3.218.500 TL
|Yeni 5008 GT 1.2 Hybrid 145hp eDCS6
|Hybrid
|3.493.000 TL
|3.422.500 TL
Yeni 5008 Opsiyonları
|Opsiyon
|Versiyon
|%80 ÖTV’li
|%90 ÖTV’li
|Metalik Boya
|ALLURE, GT
|15.000 TL
|15.833 TL
|7 Koltuk
|ALLURE, GT
|80.526 TL
|85.000 TL
|Nappa Deri Koltuklar + 10 yönlü elektrikli ayarlanabilir / Havalandırma ve masaj / ayarlanabilir yan destekli ön koltuklar / Manuel ayarlanabilir baldır destekli ön koltuklar / Hafıza özellikli sürücü koltuğu / Isıtmalı ön ve arka koltuklar
|GT
|100.000 TL
|105.556 TL
DİZEL VE TİCARİ MODELLER
PEUGEOT RIFTER Fiyat Listesi
|Model / Versiyon
|Yakıt
|2026 MY Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı
|2025 MY Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı
|Rifter Allure 1.5 BlueHDi 130hp 6MT
|Dizel
|1.543.500 TL
|1.506.000 TL
|Rifter Allure 1.5 BlueHDi 130hp EAT8
|Dizel
|1.847.000 TL
|1.801.500 TL
|Rifter GT 1.5 BlueHDi 130hp EAT8
|Dizel
|2.077.000 TL
|2.026.000 TL
Rifter Opsiyonları
|Opsiyon
|Versiyon
|Anahtar Teslim Fiyatı
|Metalik Boya
|ALLURE, GT
|12.000 TL
|3 Parça, Bağımsız Katlanan Arka Koltuklar
|ALLURE
|20.000 TL
|Elektrikli, Karartılmış Arka Camlar
|ALLURE
|30.000 TL
PEUGEOT PARTNER VAN Fiyat Listesi
|Model / Versiyon
|Yakıt
|2026 MY Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı
|2025 MY Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı
|Partner Van UZUN COMFORT 1.5 BlueHDi 100hp 6MT
|Dizel
|1.237.500 TL
|-
|Partner Van UZUN COMFORT 1.5 BlueHDi 130hp 6MT
|Dizel
|1.330.000 TL
|1.297.500 TL
|Partner Van UZUN COMFORT 1.5 BlueHDi 130hp EAT8
|Dizel
|1.405.000 TL
|1.371.000 TL
Partner Van Opsiyonları
|Opsiyon
|Versiyon
|Anahtar Teslim Fiyatı
|Arka Kamera
|COMFORT
|16.000 TL
|Visiopark 180° Geri Görüş Kamerası + Kör Nokta Uyarı Sistemi + Dijital Dikiz Aynası
|COMFORT
|59.000 TL
|220 V Priz
|COMFORT
|6.000 TL
|Deri Direksiyon
|COMFORT
|11.000 TL
|Sağ ve Sol Sürgülü Kapı
|COMFORT
|14.000 TL
|Parlak Siyah Yan Korumalar + Gövde Rengi Kapı Rayları + Gövde Rengi Arka Tampon + Parlak Siyah Kapı Kolları + 16'' Tam Boy Kapaklı Jantlar
|COMFORT
|9.000 TL
|Metalik Boya
|COMFORT
|8.000 TL
PEUGEOT EXPERT VAN Fiyat Listesi
|Model / Versiyon
|Yakıt
|2026 MY Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı
|2025 MY Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı
|Expert Van STANDART (L2) 1.5 BlueHDi 120hp
|Dizel
|1.413.000 TL
|-
|Expert Van STANDART (L2) 2.0 BlueHDi 180hp EAT8
|Dizel
|1.515.000 TL
|-
|Expert Van UZUN (L3) 2.0 BlueHDi 145hp
|Dizel
|1.571.000 TL
|-
|Expert Van UZUN (L3) 2.0 BlueHDi 180hp EAT8
|Dizel
|1.652.500 TL
|-
|Expert Van STANDART (L2) 1.5 BlueHDi 120hp €6eBIS
|Dizel
|1.448.500 TL
|1.413.000 TL
|Expert Van STANDART (L2) 2.2 BlueHDi 180hp EAT8 €6eBIS
|Dizel
|1.608.500 TL
|1.575.000 TL
|Expert Van UZUN (L3) 2.2 BlueHDi 150hp €6eBIS
|Dizel
|1.672.000 TL
|1.631.000 TL
|Expert Van UZUN (L3) 2.2 BlueHDi 180hp EAT8 €6eBIS
|Dizel
|1.752.000 TL
|1.712.500 TL
Expert Van Opsiyonları
|Opsiyon
|Versiyon
|Anahtar Teslim Fiyatı
|Visiopark 180 Derece
|STANDART, UZUN
|30.000 TL
|Dinamik Görünüm Paketi
|STANDART, UZUN
|16.000 TL
|Metalik Boya
|STANDART, UZUN
|11.000 TL
PEUGEOT EXPERT TRAVELLER Fiyat Listesi
|Model / Versiyon
|Yakıt
|2026 MY Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı
|2025 MY Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı
|Traveller ALLURE L3 8+1 2.0 BlueHDi 180hp EAT8
|Dizel
|2.290.500 TL
|-
|Traveller ALLURE L3 8+1 2.2 BlueHDi 180hp EAT8 €6eBIS
|Dizel
|2.420.000 TL
|2.360.500 TL
Expert Traveller Opsiyonları
|Opsiyon
|Versiyon
|Anahtar Teslim Fiyatı
|Panoramik Cam Tavan
|ALLURE
|52.000 TL
|Visiopark 180 Derece Kamera
|ALLURE
|17.000 TL
|Visiopark 180 Derece Kamera + Ön Park Sensörü + Kör Nokta Uyarı Sistemi
|ALLURE
|20.000 TL
|Elektrikli Sağ, Sol Kayar Kapı ve Eller Serbest Giriş
|ALLURE
|58.000 TL
PEUGEOT BOXER VAN Fiyat Listesi
|Model / Versiyon
|Yakıt
|2026 MY Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı
|2025 MY Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı
|BOXER VAN L4H2 2.2 BlueHDi 180hp MT6 S&S (15 m3)
|Dizel
|1.795.000 TL
|1.759.500 TL
|BOXER VAN L4H3 2.2 BlueHDi 180hp MT6 S&S (17 m3)
|Dizel
|1.830.000 TL
|1.793.500 TL
|BOXER VAN L4H2 2.2 BlueHDi 140hp MT6 S&S (15 m3) 4,2Ton
|Dizel
|1.801.500 TL
|1.766.000 TL
|BOXER VAN L4H2 2.2 BlueHDi 180hp EAT8 S&S (15 m3)
|Dizel
|1.885.000 TL
|1.849.500 TL
|BOXER VAN L4H3 2.2 BlueHDi 180hp EAT8 S&S (17 m3)
|Dizel
|1.920.000 TL
|1.883.500 TL
Boxer Van Opsiyonları
|Opsiyon
|Versiyon
|Anahtar Teslim Fiyatı
|Full LED Farlar
|L4H2, L4H3
|17.000 TL
|Adaptif Cruise Control
|L4H2, L4H3
|13.000 TL
|Kör Nokta Uyarı Sistemi
|L4H2, L4H3
|25.000 TL
|Klima Hazırlık
|L4H2, L4H3
|10.000 TL
|Grip Control
|L4H2, L4H3
|12.000 TL
|360 Park Destek Sistemi
|L4H2, L4H3
|20.000 TL
|Süspansiyonlu Sürücü Koltuğu
|L4H2, L4H3
|25.000 TL
|Alüminyum Jantlar
|L4H2
|7.000 TL
|Metalik Boya
|L4H2, L4H3
|30.000 TL
|Özel Metalik Boya
|L4H2, L4H3
|46.000 TL
|Eat & Work (Yolcu Koltuğuna Entegre Çalışma Masası)
|3,5T
|20.000 TL
Yeni PEUGEOT BOXER Minibüs Fiyat Listesi
|Model / Versiyon
|Yakıt
|2026 MY Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı
|2025 MY Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı
|Yeni BOXER Minibüs Personel (16+1) 2.2 BlueHDi 140hp MT6 S&S
|Dizel
|2.367.000 TL
|2.320.500 TL
|Yeni BOXER Minibüs Okul (16+1) 2.2 BlueHDi 140hp MT6 S&S
|Dizel
|2.438.500 TL
|2.390.500 TL
Boxer Minibüs Opsiyonları
|Opsiyon
|Versiyon
|Anahtar Teslim Fiyatı
|Metalik Boya
|Personel, Okul
|30.000 TL
|Özel Metalik Boya
|Personel, Okul
|46.000 TL
|Full LED Farlar
|Personel, Okul
|17.000 TL
FİYAT NOTLARI VE ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
Anahtar teslim fiyatlar neyi kapsıyor?
Paylaşılan fiyat listesinde belirtilen anahtar teslim fiyatları, standart donanımlı versiyonlar için geçerlidir. İlave opsiyon talep edilmesi durumunda opsiyon bedeli, standart donanımlı araç fiyatının üzerine eklenir.
ÖTV ve opsiyon etkisi
Araçların Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranları, araç ve opsiyon bedeli toplamı üzerinden hesaplanır. Araçlara eklenecek ilave opsiyonların fiyatları, ÖTV oranına göre değişiklik gösterebilir; güncel ÖTV mevzuatından kaynaklanan değişiklikler tavsiye edilen anahtar teslim fiyatına yansıtılabilir.
Noter/tescil harcı ve masraflar
Paylaşılan bilgiye göre, aracın ilk tescil işlemlerinin tamamlanabilmesi için fatura bedeli üzerinden binde 2 oranında alınması gereken harç ve sair masraflar anahtar teslim fiyatlara eklenmemiştir. Noter tarafından belirlenecek harç ve buna bağlı masraflar yetkili bayi tarafından alıcıya bildirilecek; ilgili tutarın ödenmesini takiben tescil işlemleri başlatılacaktır.
Peugeot fiyat listesi Ocak 2026 güncel mi?
Bu sayfada, paylaşılan “Peugeot Fiyat Listesi” verileri yer alır ve “Peugeot fiyat listesi ocak 2026 güncel” araması için modeller ile anahtar teslim fiyatlar tablo halinde sunulmuştur.
2025 MY “kampanyalı anahtar teslim fiyatı” ne demek?
Listede bazı modellerde 2025 model yılı için “tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyatı” ayrıca gösterilmiştir. Bu alan, ilgili versiyonun kampanyalı fiyat bilgisini ifade eder.
Opsiyon eklenirse fiyat değişir mi?
Evet. Standart donanımlı versiyon fiyatının üzerine opsiyon bedeli eklenir. Ayrıca ÖTV oranı araç+opsiyon toplamı üzerinden hesaplandığı için opsiyonlar, nihai fiyatı etkileyebilir.
Noter harcı ve binde 2 tescil harcı fiyatlara dahil mi?
Hayır. Paylaşılan metne göre binde 2 oranında alınması gereken harç ve sair masraflar anahtar teslim fiyata eklenmemiştir; tescil için noter tarafından belirlenecek tutarlar ayrıca ödenir.
Peugeot E-208 fiyatı ve kampanyalı fiyatı kaç TL?
E-208 GT 100kW için 2026 MY tavsiye edilen anahtar teslim fiyat 1.999.500 TL; 2025 MY tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyat 1.960.000 TL olarak listelenmiştir.
Peugeot 2008 hybrid fiyatları listede nasıl geçiyor?
2008 ALLURE 1.2 Hybrid 145hp eDCS6: 2026 MY 2.329.000 TL, 2025 MY kampanyalı 2.283.000 TL. 2008 GT 1.2 Hybrid 145hp eDCS6: 2026 MY 2.566.500 TL, 2025 MY kampanyalı 2.370.000 TL.