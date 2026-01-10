Giriş / Abone Ol
Peugeot Fiyat Listesi Ocak 2026 Güncel: Tüm Modellerin Anahtar Teslim Fiyatları

Peugeot fiyat listesi Ocak 2026 güncel tabloyla yayımlandı: Elektrikli, hybrid, benzinli ve dizel tüm modellerin anahtar teslim fiyatları haberimizde.

BirBilgi
  • 10.01.2026 12:21
  • Giriş: 10.01.2026 12:21
  • Güncelleme: 10.01.2026 12:24
Kaynak: Haber Merkezi
Foto: Peugeot Resmi Sitesi

“Peugeot fiyat listesi ocak 2026 güncel” araması yapanlar için model model haberimizde derledik: Elektrikli, benzinli, hybrid ve dizel seçeneklerde tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlar ile 2025 model yılı kampanyalı anahtar teslim fiyatları aynı sayfada.

ELEKTRİKLİ MODELLER

PEUGEOT E-208 Fiyat Listesi

Model / VersiyonYakıt2026 MY Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı2025 MY Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı
E-208 GT 100kWElektrik1.999.500 TL1.960.000 TL

E-208 Opsiyonları

OpsiyonVersiyon%25 ÖTV’li Anahtar Teslim Fiyatı
Metalik Boya, Özel Metalik BoyaGT4.861 TL
Özel Metalik BoyaGT6.250 TL

PEUGEOT E-308 Fiyat Listesi

Model / VersiyonYakıt2025 MY Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı
E-308 GT 115kWElektrik2.381.000 TL

E-308 Opsiyonları

OpsiyonVersiyon%25 ÖTV’li Anahtar Teslim Fiyatı
Metalik Boya, Özel Metalik BoyaGT6.597 TL

PEUGEOT E-2008 Fiyat Listesi

Model / VersiyonYakıt2026 MY Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı2025 MY Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı
E-2008 ALLURE 100kWElektrik2.014.000 TL-
E-2008 ALLURE 115kWElektrik2.201.500 TL2.074.000 TL
E-2008 GT 115kWElektrik2.308.500 TL2.214.000 TL

E-2008 Opsiyonları

OpsiyonVersiyon%25 ÖTV’li Anahtar Teslim Fiyatı
Metalik Boya, Özel Metalik BoyaALLURE, GT6.597 TL
Alcantara İç Döşeme + Elektrikli 6 yön ayarlanabilir / Elektrikli Bel Destekli / Isıtmalı / Masajlı Sürücü Koltuğu ve Isıtmalı Yolcu KoltuğuGT47.222 TL

PEUGEOT E-3008 Fiyat Listesi

Model / VersiyonYakıt2026 MY Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı2025 MY Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı
E-3008 Allure 157kW (210hp)Elektrik3.318.000 TL3.120.000 TL
E-3008 GT 157kW (210hp)Elektrik3.514.500 TL-

E-3008 Opsiyonları

OpsiyonVersiyon%25 ÖTV’li Anahtar Teslim%55 ÖTV’li Anahtar Teslim
Metalik BoyaALLURE, GT10.417 TL12.917 TL
Nappa Deri Koltuklar + 10 yönlü elektrikli ayarlanabilir / Havalandırma ve masaj / ayarlanabilir yan destekli ön koltuklar / Manuel ayarlanabilir baldır destekli ön koltuklar / Hafıza özellikli sürücü koltuğu / Isıtmalı ön ve arka koltuklarGT59.028 TL73.194 TL

Yeni PEUGEOT E-5008 Fiyat Listesi

Model / VersiyonYakıtTavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı
Yeni E-5008 Allure 157kW (210hp)Elektrik3.502.000 TL
Yeni E-5008 GT 157kW (210hp)Elektrik3.644.000 TL

Yeni E-5008 Opsiyonları

OpsiyonVersiyon%25 ÖTV’li Anahtar Teslim%55 ÖTV’li Anahtar Teslim
Metalik BoyaALLURE, GT10.417 TL12.917 TL
7 KoltukALLURE, GT56.452 TL70.000 TL
Nappa Deri Koltuklar + 10 yönlü elektrikli ayarlanabilir / Havalandırma ve masaj / ayarlanabilir yan destekli ön koltuklar / Manuel ayarlanabilir baldır destekli ön koltuklar / Hafıza özellikli sürücü koltuğu / Isıtmalı ön ve arka koltuklarGT69.444 TL86.111 TL

BENZİN VE HYBRİD MODELLER

PEUGEOT 2008 Fiyat Listesi

Not: Hybrid versiyonlarda paylaşılan “bileşik maksimum güç” ifadesi: içten yanmalı motor (136hp) + e-motor (21hp).

Model / VersiyonYakıt2026 MY Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı2025 MY Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı
2008 ALLURE 1.2 PureTech 130 hp EAT8Benzin2.181.000 TL-
2008 ALLURE 1.2 Hybrid 145hp eDCS6Benzin / Hybrid2.329.000 TL2.283.000 TL
2008 GT 1.2 Hybrid 145hp eDCS6Benzin / Hybrid2.566.500 TL2.370.000 TL

2008 Opsiyonları

OpsiyonVersiyon%75 ÖTV’li%80 ÖTV’li%90 ÖTV’li
Metalik Boya, Özel Metalik BoyaALLURE, GT9.236 TL9.500 TL10.028 TL
Alcantara İç Döşeme + Elektrikli 6 yön ayarlanabilir / Elektrikli Bel Destekli / Isıtmalı / Masajlı Sürücü Koltuğu ve Isıtmalı Yolcu KoltuğuGT66.111 TL68.000 TL71.778 TL

PEUGEOT 408 Fiyat Listesi

Not: Paylaşılan bilgiye göre “Kampanyalı anahtar teslim fiyatında kredi kampanyası geçerli değildir.”

Model / VersiyonYakıt2026 MY Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı2025 MY Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı
408 ALLURE 1.2 PureTech 130hp EAT8Benzin2.175.000 TL-
408 ALLURE 1.2 PureTech 130hp EAT8 Cam TavanBenzin2.255.000 TL-
408 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8Benzin2.670.000 TL-
408 ALLURE 1.2 Hybrid 145hp eDCS6Hybrid2.376.000 TL2.336.000 TL
408 ALLURE 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 Cam TavanHybrid2.592.000 TL2.545.000 TL
408 GT 1.2 Hybrid 145hp eDCS6Hybrid2.820.500 TL2.710.000 TL

408 Opsiyonları

OpsiyonVersiyon%75 ÖTV’li%80 ÖTV’li%90 ÖTV’li
Metalik Boya, Özel Metalik BoyaALLURE, GT10.208 TL10.500 TL11.083 TL

PEUGEOT 3008 Fiyat Listesi

Model / VersiyonYakıt2026 MY Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı2025 MY Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı
3008 Allure 1.2 Hybrid 145hp eDCS6Hybrid2.851.000 TL2.725.000 TL
3008 GT 1.2 Hybrid 145hp eDCS6Hybrid3.259.000 TL2.950.000 TL
3008 Allure 1.6 Plug-in Hybrid 195hp eDCS7Plug-in Hybrid3.381.500 TL-

3008 Opsiyonları

OpsiyonVersiyon%45 ÖTV’li%75 ÖTV’li%80 ÖTV’li%90 ÖTV’li
Metalik BoyaALLURE, GT-14.583 TL15.000 TL15.833 TL
Metalik BoyaALLURE (Plug-in Hybrid)12.083 TL14.583 TL--
Nappa Deri Koltuklar + 10 yönlü elektrikli ayarlanabilir / Havalandırma ve masaj / ayarlanabilir yan destekli ön koltuklar / Manuel ayarlanabilir baldır destekli ön koltuklar / Hafıza özellikli sürücü koltuğu / Isıtmalı ön ve arka koltuklarGT-82.639 TL85.000 TL89.722 TL

Yeni PEUGEOT 5008 Fiyat Listesi

Model / VersiyonYakıt2026 MY Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı2025 MY Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı
Yeni 5008 Allure 1.2 Hybrid 145hp eDCS6Hybrid3.290.000 TL3.218.500 TL
Yeni 5008 GT 1.2 Hybrid 145hp eDCS6Hybrid3.493.000 TL3.422.500 TL

Yeni 5008 Opsiyonları

OpsiyonVersiyon%80 ÖTV’li%90 ÖTV’li
Metalik BoyaALLURE, GT15.000 TL15.833 TL
7 KoltukALLURE, GT80.526 TL85.000 TL
Nappa Deri Koltuklar + 10 yönlü elektrikli ayarlanabilir / Havalandırma ve masaj / ayarlanabilir yan destekli ön koltuklar / Manuel ayarlanabilir baldır destekli ön koltuklar / Hafıza özellikli sürücü koltuğu / Isıtmalı ön ve arka koltuklarGT100.000 TL105.556 TL

DİZEL VE TİCARİ MODELLER

PEUGEOT RIFTER Fiyat Listesi

Model / VersiyonYakıt2026 MY Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı2025 MY Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı
Rifter Allure 1.5 BlueHDi 130hp 6MTDizel1.543.500 TL1.506.000 TL
Rifter Allure 1.5 BlueHDi 130hp EAT8Dizel1.847.000 TL1.801.500 TL
Rifter GT 1.5 BlueHDi 130hp EAT8Dizel2.077.000 TL2.026.000 TL

Rifter Opsiyonları

OpsiyonVersiyonAnahtar Teslim Fiyatı
Metalik BoyaALLURE, GT12.000 TL
3 Parça, Bağımsız Katlanan Arka KoltuklarALLURE20.000 TL
Elektrikli, Karartılmış Arka CamlarALLURE30.000 TL

PEUGEOT PARTNER VAN Fiyat Listesi

Model / VersiyonYakıt2026 MY Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı2025 MY Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı
Partner Van UZUN COMFORT 1.5 BlueHDi 100hp 6MTDizel1.237.500 TL-
Partner Van UZUN COMFORT 1.5 BlueHDi 130hp 6MTDizel1.330.000 TL1.297.500 TL
Partner Van UZUN COMFORT 1.5 BlueHDi 130hp EAT8Dizel1.405.000 TL1.371.000 TL

Partner Van Opsiyonları

OpsiyonVersiyonAnahtar Teslim Fiyatı
Arka KameraCOMFORT16.000 TL
Visiopark 180° Geri Görüş Kamerası + Kör Nokta Uyarı Sistemi + Dijital Dikiz AynasıCOMFORT59.000 TL
220 V PrizCOMFORT6.000 TL
Deri DireksiyonCOMFORT11.000 TL
Sağ ve Sol Sürgülü KapıCOMFORT14.000 TL
Parlak Siyah Yan Korumalar + Gövde Rengi Kapı Rayları + Gövde Rengi Arka Tampon + Parlak Siyah Kapı Kolları + 16'' Tam Boy Kapaklı JantlarCOMFORT9.000 TL
Metalik BoyaCOMFORT8.000 TL

PEUGEOT EXPERT VAN Fiyat Listesi

Model / VersiyonYakıt2026 MY Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı2025 MY Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı
Expert Van STANDART (L2) 1.5 BlueHDi 120hpDizel1.413.000 TL-
Expert Van STANDART (L2) 2.0 BlueHDi 180hp EAT8Dizel1.515.000 TL-
Expert Van UZUN (L3) 2.0 BlueHDi 145hpDizel1.571.000 TL-
Expert Van UZUN (L3) 2.0 BlueHDi 180hp EAT8Dizel1.652.500 TL-
Expert Van STANDART (L2) 1.5 BlueHDi 120hp €6eBISDizel1.448.500 TL1.413.000 TL
Expert Van STANDART (L2) 2.2 BlueHDi 180hp EAT8 €6eBISDizel1.608.500 TL1.575.000 TL
Expert Van UZUN (L3) 2.2 BlueHDi 150hp €6eBISDizel1.672.000 TL1.631.000 TL
Expert Van UZUN (L3) 2.2 BlueHDi 180hp EAT8 €6eBISDizel1.752.000 TL1.712.500 TL

Expert Van Opsiyonları

OpsiyonVersiyonAnahtar Teslim Fiyatı
Visiopark 180 DereceSTANDART, UZUN30.000 TL
Dinamik Görünüm PaketiSTANDART, UZUN16.000 TL
Metalik BoyaSTANDART, UZUN11.000 TL

PEUGEOT EXPERT TRAVELLER Fiyat Listesi

Model / VersiyonYakıt2026 MY Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı2025 MY Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı
Traveller ALLURE L3 8+1 2.0 BlueHDi 180hp EAT8Dizel2.290.500 TL-
Traveller ALLURE L3 8+1 2.2 BlueHDi 180hp EAT8 €6eBISDizel2.420.000 TL2.360.500 TL

Expert Traveller Opsiyonları

OpsiyonVersiyonAnahtar Teslim Fiyatı
Panoramik Cam TavanALLURE52.000 TL
Visiopark 180 Derece KameraALLURE17.000 TL
Visiopark 180 Derece Kamera + Ön Park Sensörü + Kör Nokta Uyarı SistemiALLURE20.000 TL
Elektrikli Sağ, Sol Kayar Kapı ve Eller Serbest GirişALLURE58.000 TL

PEUGEOT BOXER VAN Fiyat Listesi

Model / VersiyonYakıt2026 MY Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı2025 MY Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı
BOXER VAN L4H2 2.2 BlueHDi 180hp MT6 S&S (15 m3)Dizel1.795.000 TL1.759.500 TL
BOXER VAN L4H3 2.2 BlueHDi 180hp MT6 S&S (17 m3)Dizel1.830.000 TL1.793.500 TL
BOXER VAN L4H2 2.2 BlueHDi 140hp MT6 S&S (15 m3) 4,2TonDizel1.801.500 TL1.766.000 TL
BOXER VAN L4H2 2.2 BlueHDi 180hp EAT8 S&S (15 m3)Dizel1.885.000 TL1.849.500 TL
BOXER VAN L4H3 2.2 BlueHDi 180hp EAT8 S&S (17 m3)Dizel1.920.000 TL1.883.500 TL

Boxer Van Opsiyonları

OpsiyonVersiyonAnahtar Teslim Fiyatı
Full LED FarlarL4H2, L4H317.000 TL
Adaptif Cruise ControlL4H2, L4H313.000 TL
Kör Nokta Uyarı SistemiL4H2, L4H325.000 TL
Klima HazırlıkL4H2, L4H310.000 TL
Grip ControlL4H2, L4H312.000 TL
360 Park Destek SistemiL4H2, L4H320.000 TL
Süspansiyonlu Sürücü KoltuğuL4H2, L4H325.000 TL
Alüminyum JantlarL4H27.000 TL
Metalik BoyaL4H2, L4H330.000 TL
Özel Metalik BoyaL4H2, L4H346.000 TL
Eat & Work (Yolcu Koltuğuna Entegre Çalışma Masası)3,5T20.000 TL

Yeni PEUGEOT BOXER Minibüs Fiyat Listesi

Model / VersiyonYakıt2026 MY Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı2025 MY Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı
Yeni BOXER Minibüs Personel (16+1) 2.2 BlueHDi 140hp MT6 S&SDizel2.367.000 TL2.320.500 TL
Yeni BOXER Minibüs Okul (16+1) 2.2 BlueHDi 140hp MT6 S&SDizel2.438.500 TL2.390.500 TL

Boxer Minibüs Opsiyonları

OpsiyonVersiyonAnahtar Teslim Fiyatı
Metalik BoyaPersonel, Okul30.000 TL
Özel Metalik BoyaPersonel, Okul46.000 TL
Full LED FarlarPersonel, Okul17.000 TL

FİYAT NOTLARI VE ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME

Anahtar teslim fiyatlar neyi kapsıyor?

Paylaşılan fiyat listesinde belirtilen anahtar teslim fiyatları, standart donanımlı versiyonlar için geçerlidir. İlave opsiyon talep edilmesi durumunda opsiyon bedeli, standart donanımlı araç fiyatının üzerine eklenir.

ÖTV ve opsiyon etkisi

Araçların Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranları, araç ve opsiyon bedeli toplamı üzerinden hesaplanır. Araçlara eklenecek ilave opsiyonların fiyatları, ÖTV oranına göre değişiklik gösterebilir; güncel ÖTV mevzuatından kaynaklanan değişiklikler tavsiye edilen anahtar teslim fiyatına yansıtılabilir.

Noter/tescil harcı ve masraflar

Paylaşılan bilgiye göre, aracın ilk tescil işlemlerinin tamamlanabilmesi için fatura bedeli üzerinden binde 2 oranında alınması gereken harç ve sair masraflar anahtar teslim fiyatlara eklenmemiştir. Noter tarafından belirlenecek harç ve buna bağlı masraflar yetkili bayi tarafından alıcıya bildirilecek; ilgili tutarın ödenmesini takiben tescil işlemleri başlatılacaktır.

Peugeot fiyat listesi Ocak 2026 güncel mi?

Bu sayfada, paylaşılan “Peugeot Fiyat Listesi” verileri yer alır ve “Peugeot fiyat listesi ocak 2026 güncel” araması için modeller ile anahtar teslim fiyatlar tablo halinde sunulmuştur.

2025 MY “kampanyalı anahtar teslim fiyatı” ne demek?

Listede bazı modellerde 2025 model yılı için “tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyatı” ayrıca gösterilmiştir. Bu alan, ilgili versiyonun kampanyalı fiyat bilgisini ifade eder.

Opsiyon eklenirse fiyat değişir mi?

Evet. Standart donanımlı versiyon fiyatının üzerine opsiyon bedeli eklenir. Ayrıca ÖTV oranı araç+opsiyon toplamı üzerinden hesaplandığı için opsiyonlar, nihai fiyatı etkileyebilir.

Noter harcı ve binde 2 tescil harcı fiyatlara dahil mi?

Hayır. Paylaşılan metne göre binde 2 oranında alınması gereken harç ve sair masraflar anahtar teslim fiyata eklenmemiştir; tescil için noter tarafından belirlenecek tutarlar ayrıca ödenir.

Peugeot E-208 fiyatı ve kampanyalı fiyatı kaç TL?

E-208 GT 100kW için 2026 MY tavsiye edilen anahtar teslim fiyat 1.999.500 TL; 2025 MY tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyat 1.960.000 TL olarak listelenmiştir.

Peugeot 2008 hybrid fiyatları listede nasıl geçiyor?

2008 ALLURE 1.2 Hybrid 145hp eDCS6: 2026 MY 2.329.000 TL, 2025 MY kampanyalı 2.283.000 TL. 2008 GT 1.2 Hybrid 145hp eDCS6: 2026 MY 2.566.500 TL, 2025 MY kampanyalı 2.370.000 TL.

“Güncel Peugeot fiyatları” arayanlar için Peugeot fiyat listesi Ocak 2026 güncel tablolarını tek sayfada topladık. Model/versiyon bazında anahtar teslim fiyatları ve varsa 2025 MY kampanyalı fiyatları doğrudan listeden aktarılmıştır.

