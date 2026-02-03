Peugeot Fiyat Listesi Şubat 2026 Güncel: Tüm Modellerin Anahtar Teslim Fiyatları

Şubat ayına girerken araç almak isteyenlerin en çok merak ettiği konulardan biri, Peugeot güncel binek araç fiyat listesi ve anahtar teslim fiyatlar oldu. 2026 Şubat tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları ile 2025 MY tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyatları tek yerde derlendi. “Peugeot fiyat listesi” arayanlar için; elektrik, benzin, hybrid ve ticari taraftaki modelleri de eksiksiz şekilde aşağıda bulabilirsiniz.

PEUGEOT ANAHTAR TESLİM FİYATLARI HAKKINDA ÖNEMLİ NOTLAR

Buradaki anahtar teslim fiyatlar, standart donanımlı versiyonlar için belirtilmiştir. İlave opsiyon talep edilmesi halinde, opsiyon bedeli standart donanım fiyatının üzerine eklenir. ÖTV oranları, araç ve opsiyon bedeli toplamı üzerinden hesaplanır; opsiyonların fiyatları ÖTV oranına göre değişebileceği için güncel mevzuattan kaynaklanan değişiklikler tavsiye edilen anahtar teslim fiyatına yansıyabilir.

Ayrıca belirtilen anahtar teslim fiyatlara, ilk tescil işlemleri için fatura bedeli üzerinden binde 2 oranında alınması gereken harç ve noter tarafından belirlenecek harçlara bağlı sair masraflar eklenmemiştir. Tescil için gerekli harç ve masraflar yetkili bayi tarafından alıcıya bildirilir; ilgili tutar ödenmeden tescil işlemleri başlatılamaz.

ELEKTRİK MODELLERİ FİYAT LİSTESİ

PEUGEOT E-208

Model 2026 MY Tavsiye Edilen Anahtar Teslim 2025 MY Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim E-208 GT 100kW 1.999.500 TL 1.960.000 TL

PEUGEOT E-308

Model 2025 MY Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim E-308 GT 115kW 2.381.000 TL

PEUGEOT E-2008

Model 2026 MY Tavsiye Edilen Anahtar Teslim 2025 MY Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim E-2008 ALLURE 100kW 2.014.000 TL - E-2008 ALLURE 115kW 2.201.500 TL 2.074.000 TL E-2008 GT 115kW 2.308.500 TL 2.214.000 TL

PEUGEOT E-3008

Model 2026 MY Tavsiye Edilen Anahtar Teslim 2025 MY Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim E-3008 Allure 157kW (210hp) 3.318.000 TL 3.199.000 TL E-3008 GT 157kW (210hp) 3.514.500 TL -

Yeni PEUGEOT E-5008

Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Yeni E-5008 Allure 157kW (210hp) 3.502.000 TL Yeni E-5008 GT 157kW (210hp) 3.644.000 TL

BENZİN VE HYBRİD MODELLERİ FİYAT LİSTESİ

PEUGEOT 2008 (Benzin / Hybrid)

Model 2026 MY Tavsiye Edilen Anahtar Teslim 2025 MY Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim 2008 ALLURE 1.2 PureTech 130 hp EAT8 2.181.000 TL - 2008 ALLURE 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 2.329.000 TL 2.283.000 TL 2008 GT 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 2.566.500 TL 2.370.000 TL

*İçten yanmalı motor (136hp) ve e-motor (21hp) bileşik maksimum gücü.

PEUGEOT 408 (Benzin / Hybrid)

Model 2026 MY Tavsiye Edilen Anahtar Teslim 2025 MY Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim 408 ALLURE 1.2 PureTech 130hp EAT8 2.175.000 TL - 408 ALLURE 1.2 PureTech 130hp EAT8 Cam Tavan 2.255.000 TL - 408 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8 2.670.000 TL - 408 ALLURE 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 2.374.500 TL 2.336.000 TL 408 ALLURE 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 Cam Tavan 2.592.000 TL 2.545.000 TL 408 GT 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 2.820.500 TL 2.710.000 TL

Kampanyalı anahtar teslim fiyatında kredi kampanyası geçerli değildir.

*İçten yanmalı motor (136hp) ve e-motor (21hp) bileşik maksimum gücü.

PEUGEOT 3008 (Hybrid)

Model 2026 MY Tavsiye Edilen Anahtar Teslim 2025 MY Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim 3008 Allure 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 2.851.000 TL 2.725.000 TL 3008 GT 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 3.259.000 TL 2.950.000 TL

*İçten yanmalı motor (136hp) ve e-motor (21hp) bileşik maksimum gücü. Ruhsatta yalnızca içten yanmalı motor gücü belirtilmektedir.

Yeni PEUGEOT 5008 (Hybrid)

Model 2026 MY Tavsiye Edilen Anahtar Teslim 2025 MY Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Yeni 5008 Allure 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 3.290.000 TL 3.218.500 TL Yeni 5008 GT 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 3.493.000 TL 3.422.500 TL

*İçten yanmalı motor (136hp) ve e-motor (21hp) bileşik maksimum gücü. Ruhsatta yalnızca içten yanmalı motor gücü belirtilmektedir.

TİCARİ VE ÇOK AMAÇLI MODELLER FİYAT LİSTESİ

PEUGEOT RIFTER (Dizel)

Model 2026 MY Tavsiye Edilen Anahtar Teslim 2025 MY Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Rifter Allure 1.5 BlueHDi 130hp 6MT 1.573.500 TL 1.536.000 TL Rifter Allure 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 1.877.000 TL 1.831.500 TL Rifter GT 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 2.077.000 TL 2.026.000 TL

PEUGEOT PARTNER VAN (Dizel)

Model 2026 MY Tavsiye Edilen Anahtar Teslim 2025 MY Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Partner Van UZUN COMFORT 1.5 BlueHDi 100hp 6MT 1.273.500 TL - Partner Van UZUN COMFORT 1.5 BlueHDi 130hp 6MT 1.366.000 TL 1.333.500 TL Partner Van UZUN COMFORT 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 1.441.000 TL 1.407.000 TL

PEUGEOT EXPERT VAN (Dizel)

Model 2026 MY Tavsiye Edilen Anahtar Teslim 2025 MY Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Expert Van STANDART (L2) 1.5 BlueHDi 120hp 1.459.000 TL - Expert Van STANDART (L2) 2.0 BlueHDi 180hp EAT8 1.561.000 TL - Expert Van UZUN (L3) 2.0 BlueHDi 145hp 1.617.000 TL - Expert Van UZUN (L3) 2.0 BlueHDi 180hp EAT8 1.698.500 TL - Expert Van STANDART (L2) 1.5 BlueHDi 120hp €6eBIS 1.494.500 TL 1.459.000 TL Expert Van STANDART (L2) 2.2 BlueHDi 180hp EAT8 €6eBIS 1.654.500 TL 1.621.000 TL Expert Van UZUN (L3) 2.2 BlueHDi 150hp €6eBIS 1.718.000 TL 1.677.000 TL Expert Van UZUN (L3) 2.2 BlueHDi 180hp EAT8 €6eBIS 1.798.000 TL 1.758.500 TL

PEUGEOT EXPERT TRAVELLER (Dizel)

Model 2026 MY Tavsiye Edilen Anahtar Teslim 2025 MY Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Traveller ALLURE L3 8+1 2.0 BlueHDi 180hp EAT8 2.360.500 TL - Traveller ALLURE L3 8+1 2.2 BlueHDi 180hp EAT8 €6eBIS 2.490.000 TL 2.430.500 TL

PEUGEOT BOXER VAN (Dizel)

Model 2026 MY Tavsiye Edilen Anahtar Teslim 2025 MY Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim BOXER VAN L4H2 2.2 BlueHDi 180hp MT6 S&S (15 m3) 1.820.000 TL 1.784.500 TL BOXER VAN L4H3 2.2 BlueHDi 180hp MT6 S&S (17 m3) 1.855.000 TL 1.818.500 TL BOXER VAN L4H2 2.2 BlueHDi 140hp MT6 S&S (15 m3) 4,2Ton 1.826.500 TL 1.791.000 TL BOXER VAN L4H2 2.2 BlueHDi 180hp EAT8 S&S (15 m3) 1.910.000 TL 1.874.500 TL BOXER VAN L4H3 2.2 BlueHDi 180hp EAT8 S&S (17 m3) 1.945.000 TL 1.908.500 TL

Yeni PEUGEOT BOXER Minibüs (Dizel)

Model 2026 MY Tavsiye Edilen Anahtar Teslim 2025 MY Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Yeni BOXER Minibüs Personel (16+1) 2.2 BlueHDi 140hp MT6 S&S 2.391.000 TL 2.344.000 TL Yeni BOXER Minibüs Okul (16+1) 2.2 BlueHDi 140hp MT6 S&S 2.461.000 TL 2.414.000 TL

OPSİYON BİLGİLERİ (SEÇİLİ ÖRNEKLER)

Opsiyon fiyatları, ilgili ÖTV oranına göre değişiklik gösterebilir. Paylaştığınız listede yer alan bazı opsiyon örnekleri şöyledir:

Model / Seri Opsiyon Versiyon Fiyat (Paylaşılan) E-208 Metalik Boya / Özel Metalik Boya GT 4.861 TL / 6.250 TL E-308 Metalik Boya / Özel Metalik Boya GT 6.597 TL 2008 Metalik Boya / Özel Metalik Boya ALLURE, GT %75-%80-%90 ÖTV’ye göre 9.236 TL / 9.500 TL / 10.028 TL E-2008 Metalik Boya / Özel Metalik Boya ALLURE, GT 6.597 TL Traveller Panoramik Cam Tavan ALLURE 70.000 TL

Peugeot Şubat 2026 güncel binek araç fiyat listesinde anahtar teslim fiyatlar neyi ifade eder?

Anahtar teslim fiyatlar, standart donanımlı versiyonlar için tavsiye edilen fiyatları ifade eder. İlave opsiyon talep edilirse opsiyon bedeli ayrıca eklenir ve ÖTV hesaplaması araç+opsiyon toplamı üzerinden yapılır.

2026 MY tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı ile 2025 MY kampanyalı anahtar teslim fiyatı arasındaki fark nedir?

Listede bazı modellerde 2025 MY için bir kampanyalı anahtar teslim fiyatı yer alır. Bu durumda aynı modelin 2026 MY tavsiye edilen fiyatı ile 2025 MY kampanyalı fiyatı yan yana görülebilir; her modelde kampanyalı fiyat bulunmayabilir.

Anahtar teslim fiyatlara tescil masrafları dahil mi?

Hayır. İlk tescil işlemleri için fatura bedeli üzerinden alınması gereken binde 2 harç ve noter tarafından belirlenecek harçlar ile bağlı masraflar anahtar teslim fiyatlara eklenmemiştir. Bu tutarlar yetkili bayi tarafından alıcıya bildirildikten sonra ayrıca ödenir.

Peugeot Şubat 2026 güncel binek araç fiyat listesi kapsamında yer alan tüm modeller; elektrik, benzin, hybrid ve ticari başlıkları altında eksiksiz şekilde toplandı. Anahtar teslim fiyatların standart donanıma ait olduğu, opsiyon ve tescil giderleri gibi kalemlerin ayrıca oluşabileceği unutulmamalıdır.