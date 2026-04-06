Peugeot Nisan 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi (GÜNCEL)
Peugeot merak edilen Nisan 2026 sıfır araç kampanyasını açıkladı. Kampanyalı fiyatlar eksiksiz liste haberimizde.
Peugeot Nisan 2026 sıfır araç fiyat listesi, markanın elektrikli, hibrit ve dizel motor seçeneklerine sahip güncel modellerini bir araya getiriyor. Nisan 2026 döneminde açıklanan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlara bakıldığında, Peugeot’nun binek otomobilden SUV’a, hafif ticari araçtan elektrikli modellere kadar geniş bir ürün gamı sunduğu görülüyor.
Aşağıda yer alan tabloda listedeki tüm modeller, donanım seviyeleri ve açıklanan fiyatlar eksiksiz şekilde sıralanmıştır.
PEUGEOT NİSAN 2026 SIFIR ARAÇ FİYAT LİSTESİ AÇIKLANDI
Nisan 2026 fiyat listesinde Peugeot’nun elektrikli modelleri arasında E-208, E-308, E-2008, E-3008 ve E-5008 dikkat çekiyor. Hibrit tarafta 2008, 408, 3008 ve Yeni 5008 yer alırken, dizel modellerde Rifter, Partner Van, Expert Van, Traveller ve Boxer ailesi öne çıkıyor.
Listeye göre fiyatlar model, motor tipi, donanım seviyesi ve gövde yapısına göre değişiyor. Bazı modellerde kampanyalı anahtar teslim fiyat bilgisi de ayrıca yer alıyor. Özellikle 3008 Allure ve E-308 için fiyatların kampanyalı olarak ayrıca belirtilmesi dikkat çekiyor.
PEUGEOT NİSAN 2026 GÜNCEL FİYAT LİSTESİ
|Model
|Yakıt / Motor Tipi
|Versiyon
|Model Yılı
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı
|Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı
|E-208
|Elektrik
|GT 100kW
|2026 MY
|1.999.500 TL
|-
|E-308
|Elektrik
|GT 115kW
|2025 MY
|-
|2.381.000 TL
|2008
|Benzin / Hybrid
|ALLURE 1.2 Hybrid 145hp eDCS6
|2026 MY
|2.329.000 TL
|-
|2008
|Benzin / Hybrid
|GT 1.2 Hybrid 145hp eDCS6
|2026 MY
|2.566.500 TL
|-
|E-2008
|Elektrik
|ALLURE 115kW
|2026 MY
|2.201.500 TL
|-
|E-2008
|Elektrik
|GT 115kW
|2026 MY
|2.308.500 TL
|-
|408
|Benzin / Hybrid
|ALLURE 1.2 Hybrid 145hp eDCS6
|2026 MY
|2.374.500 TL
|-
|408
|Benzin / Hybrid
|ALLURE 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 Cam Tavan
|2026 MY
|2.592.000 TL
|-
|408
|Benzin / Hybrid
|GT 1.2 Hybrid 145hp eDCS6
|2026 MY
|2.820.500 TL
|-
|3008
|Hybrid
|Allure 1.2 Hybrid 145hp eDCS6
|2026 MY
|2.851.000 TL
|2.594.500 TL
|3008
|Hybrid
|GT 1.2 Hybrid 145hp eDCS6
|2026 MY
|3.259.000 TL
|-
|E-3008
|Elektrik
|Allure 157kW (210hp)
|2026 MY
|3.318.000 TL
|-
|E-3008
|Elektrik
|GT 157kW (210hp)
|2026 MY
|3.514.500 TL
|-
|Yeni 5008
|Hybrid
|Allure 1.2 Hybrid 145hp eDCS6
|2026 MY
|3.290.000 TL
|-
|Yeni 5008
|Hybrid
|GT 1.2 Hybrid 145hp eDCS6
|2026 MY
|3.493.000 TL
|-
|Yeni E-5008
|Elektrik
|Allure 157kW (210hp)
|-
|3.502.000 TL
|-
|Yeni E-5008
|Elektrik
|GT 157kW (210hp)
|-
|3.644.000 TL
|-
|Rifter
|Dizel
|Allure 1.5 BlueHDi 130hp 6MT
|2026 MY
|1.573.500 TL
|-
|Rifter
|Dizel
|Allure 1.5 BlueHDi 130hp EAT8
|2026 MY
|1.877.000 TL
|-
|Rifter
|Dizel
|GT 1.5 BlueHDi 130hp EAT8
|2026 MY
|2.077.000 TL
|-
|Partner Van
|Dizel
|UZUN COMFORT 1.5 BlueHDi 130hp 6MT
|2026 MY
|1.366.000 TL
|-
|Partner Van
|Dizel
|UZUN COMFORT 1.5 BlueHDi 130hp EAT8
|2026 MY
|1.441.000 TL
|-
|Expert Van
|Dizel
|STANDART (L2) 1.5 BlueHDi 120hp €6eBIS
|2026 MY
|1.494.500 TL
|-
|Expert Van
|Dizel
|STANDART (L2) 2.2 BlueHDi 180hp EAT8 €6eBIS
|2026 MY
|1.654.500 TL
|-
|Expert Van
|Dizel
|UZUN (L3) 2.2 BlueHDi 150hp €6eBIS
|2026 MY
|1.718.000 TL
|-
|Expert Van
|Dizel
|UZUN (L3) 2.2 BlueHDi 180hp EAT8 €6eBIS
|2026 MY
|1.798.000 TL
|-
|Traveller
|Dizel
|ALLURE L3 8+1 2.2 BlueHDi 180hp EAT8 €6eBIS
|2026 MY
|2.490.000 TL
|-
|Boxer Van
|Dizel
|L4H2 2.2 BlueHDi 180hp MT6 S&S (15 m3)
|2026 MY
|1.820.000 TL
|-
|Boxer Van
|Dizel
|L4H3 2.2 BlueHDi 180hp MT6 S&S (17 m3)
|2026 MY
|1.855.000 TL
|-
|Boxer Van
|Dizel
|L4H2 2.2 BlueHDi 140hp MT6 S&S (15 m3) 4,2Ton
|2026 MY
|1.826.500 TL
|-
|Boxer Van
|Dizel
|L4H2 2.2 BlueHDi 180hp EAT8 S&S (15 m3)
|2026 MY
|1.910.000 TL
|-
|Boxer Van
|Dizel
|L4H3 2.2 BlueHDi 180hp EAT8 S&S (17 m3)
|2026 MY
|1.945.000 TL
|-
|Yeni Boxer Minibüs
|Dizel
|Personel (16+1) 2.2 BlueHDi 140hp MT6 S&S
|2026 MY
|2.403.000 TL
|-
|Yeni Boxer Minibüs
|Dizel
|Okul (16+1) 2.2 BlueHDi 140hp MT6 S&S
|2026 MY
|2.473.000 TL
|-
Resmi fiyat listesi broşürü için tıklayın.
ELEKTRİKLİ PEUGEOT MODELLERİ VE FİYATLARI
Elektrikli Peugeot modelleri arasında giriş seviyesinde E-208 GT 100kW yer alırken, daha yüksek fiyat bandında E-3008 ve Yeni E-5008 modelleri bulunuyor. Buna göre E-208’in tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı 1.999.500 TL olarak açıklanırken, E-308 GT 115kW için kampanyalı anahtar teslim fiyat 2.381.000 TL seviyesinde yer alıyor.
Elektrikli SUV tarafında ise E-2008 Allure 2.201.500 TL, E-2008 GT 2.308.500 TL olarak listeleniyor. E-3008 ve Yeni E-5008 ailesi ise daha üst segmentte konumlanıyor.
HİBRİT PEUGEOT MODELLERİ VE FİYATLARI
Hibrit motorlu Peugeot modelleri arasında 2008, 408, 3008 ve Yeni 5008 öne çıkıyor. 2008 Allure 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 için fiyat 2.329.000 TL, 2008 GT için ise 2.566.500 TL olarak açıklanıyor.
408 tarafında üç farklı versiyon dikkat çekiyor. 408 Allure 2.374.500 TL, cam tavanlı Allure versiyonu 2.592.000 TL ve 408 GT 2.820.500 TL fiyatla listeleniyor. 3008 Allure modelinde ayrıca kampanyalı fiyat bilgisi de yer alıyor. Bu versiyonun tavsiye edilen fiyatı 2.851.000 TL, kampanyalı anahtar teslim fiyatı ise 2.594.500 TL olarak belirtiliyor.
PEUGEOT TİCARİ ARAÇ FİYAT LİSTESİ
Peugeot’nun dizel motorlu ticari araç tarafında Rifter, Partner Van, Expert Van, Traveller ve Boxer ailesi yer alıyor. Rifter model gamı 1.573.500 TL’den başlarken, Partner Van fiyatları 1.366.000 TL seviyesinden açılıyor.
Expert Van modelleri 1.494.500 TL ile 1.798.000 TL aralığında sıralanırken, Traveller ALLURE L3 8+1 versiyonu 2.490.000 TL olarak listeleniyor. Boxer Van ailesi ise farklı gövde ve motor seçeneklerine göre 1.820.000 TL ile 1.945.000 TL arasında değişiyor. Yeni Boxer Minibüs Personel ve Okul versiyonları ise 2.403.000 TL ve 2.473.000 TL fiyatla yer alıyor.
Peugeot E-208 fiyatı ne kadar?
Peugeot E-208 GT 100kW modelinin tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı 1.999.500 TL’dir.
Peugeot E-308 fiyatı ne kadar?
Peugeot E-308 GT 115kW için 2025 model yılında kampanyalı anahtar teslim fiyat 2.381.000 TL olarak listelenmiştir.
Peugeot 3008 kampanyalı fiyatı kaç TL?
3008 Allure 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 modelinin kampanyalı anahtar teslim fiyatı 2.594.500 TL’dir.
Peugeot 2008 fiyatları ne kadar?
2008 Allure 2.329.000 TL, 2008 GT ise 2.566.500 TL olarak listelenmiştir.
Peugeot ticari araçlarda en uygun fiyatlı model hangisi?
Listede yer alan modeller arasında en düşük fiyatlı araç Partner Van UZUN COMFORT 1.5 BlueHDi 130hp 6MT olup 1.366.000 TL’dir.