Peugeot Nisan 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi (GÜNCEL)

Peugeot Nisan 2026 sıfır araç fiyat listesi, markanın elektrikli, hibrit ve dizel motor seçeneklerine sahip güncel modellerini bir araya getiriyor. Nisan 2026 döneminde açıklanan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlara bakıldığında, Peugeot’nun binek otomobilden SUV’a, hafif ticari araçtan elektrikli modellere kadar geniş bir ürün gamı sunduğu görülüyor.

Nisan 2026 fiyat listesinde Peugeot’nun elektrikli modelleri arasında E-208, E-308, E-2008, E-3008 ve E-5008 dikkat çekiyor. Hibrit tarafta 2008, 408, 3008 ve Yeni 5008 yer alırken, dizel modellerde Rifter, Partner Van, Expert Van, Traveller ve Boxer ailesi öne çıkıyor.

Listeye göre fiyatlar model, motor tipi, donanım seviyesi ve gövde yapısına göre değişiyor. Bazı modellerde kampanyalı anahtar teslim fiyat bilgisi de ayrıca yer alıyor. Özellikle 3008 Allure ve E-308 için fiyatların kampanyalı olarak ayrıca belirtilmesi dikkat çekiyor.

Model Yakıt / Motor Tipi Versiyon Model Yılı Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı E-208 Elektrik GT 100kW 2026 MY 1.999.500 TL - E-308 Elektrik GT 115kW 2025 MY - 2.381.000 TL 2008 Benzin / Hybrid ALLURE 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 2026 MY 2.329.000 TL - 2008 Benzin / Hybrid GT 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 2026 MY 2.566.500 TL - E-2008 Elektrik ALLURE 115kW 2026 MY 2.201.500 TL - E-2008 Elektrik GT 115kW 2026 MY 2.308.500 TL - 408 Benzin / Hybrid ALLURE 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 2026 MY 2.374.500 TL - 408 Benzin / Hybrid ALLURE 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 Cam Tavan 2026 MY 2.592.000 TL - 408 Benzin / Hybrid GT 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 2026 MY 2.820.500 TL - 3008 Hybrid Allure 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 2026 MY 2.851.000 TL 2.594.500 TL 3008 Hybrid GT 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 2026 MY 3.259.000 TL - E-3008 Elektrik Allure 157kW (210hp) 2026 MY 3.318.000 TL - E-3008 Elektrik GT 157kW (210hp) 2026 MY 3.514.500 TL - Yeni 5008 Hybrid Allure 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 2026 MY 3.290.000 TL - Yeni 5008 Hybrid GT 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 2026 MY 3.493.000 TL - Yeni E-5008 Elektrik Allure 157kW (210hp) - 3.502.000 TL - Yeni E-5008 Elektrik GT 157kW (210hp) - 3.644.000 TL - Rifter Dizel Allure 1.5 BlueHDi 130hp 6MT 2026 MY 1.573.500 TL - Rifter Dizel Allure 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 2026 MY 1.877.000 TL - Rifter Dizel GT 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 2026 MY 2.077.000 TL - Partner Van Dizel UZUN COMFORT 1.5 BlueHDi 130hp 6MT 2026 MY 1.366.000 TL - Partner Van Dizel UZUN COMFORT 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 2026 MY 1.441.000 TL - Expert Van Dizel STANDART (L2) 1.5 BlueHDi 120hp €6eBIS 2026 MY 1.494.500 TL - Expert Van Dizel STANDART (L2) 2.2 BlueHDi 180hp EAT8 €6eBIS 2026 MY 1.654.500 TL - Expert Van Dizel UZUN (L3) 2.2 BlueHDi 150hp €6eBIS 2026 MY 1.718.000 TL - Expert Van Dizel UZUN (L3) 2.2 BlueHDi 180hp EAT8 €6eBIS 2026 MY 1.798.000 TL - Traveller Dizel ALLURE L3 8+1 2.2 BlueHDi 180hp EAT8 €6eBIS 2026 MY 2.490.000 TL - Boxer Van Dizel L4H2 2.2 BlueHDi 180hp MT6 S&S (15 m3) 2026 MY 1.820.000 TL - Boxer Van Dizel L4H3 2.2 BlueHDi 180hp MT6 S&S (17 m3) 2026 MY 1.855.000 TL - Boxer Van Dizel L4H2 2.2 BlueHDi 140hp MT6 S&S (15 m3) 4,2Ton 2026 MY 1.826.500 TL - Boxer Van Dizel L4H2 2.2 BlueHDi 180hp EAT8 S&S (15 m3) 2026 MY 1.910.000 TL - Boxer Van Dizel L4H3 2.2 BlueHDi 180hp EAT8 S&S (17 m3) 2026 MY 1.945.000 TL - Yeni Boxer Minibüs Dizel Personel (16+1) 2.2 BlueHDi 140hp MT6 S&S 2026 MY 2.403.000 TL - Yeni Boxer Minibüs Dizel Okul (16+1) 2.2 BlueHDi 140hp MT6 S&S 2026 MY 2.473.000 TL -

Resmi fiyat listesi broşürü için tıklayın.

ELEKTRİKLİ PEUGEOT MODELLERİ VE FİYATLARI

Elektrikli Peugeot modelleri arasında giriş seviyesinde E-208 GT 100kW yer alırken, daha yüksek fiyat bandında E-3008 ve Yeni E-5008 modelleri bulunuyor. Buna göre E-208’in tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı 1.999.500 TL olarak açıklanırken, E-308 GT 115kW için kampanyalı anahtar teslim fiyat 2.381.000 TL seviyesinde yer alıyor.

Elektrikli SUV tarafında ise E-2008 Allure 2.201.500 TL, E-2008 GT 2.308.500 TL olarak listeleniyor. E-3008 ve Yeni E-5008 ailesi ise daha üst segmentte konumlanıyor.

HİBRİT PEUGEOT MODELLERİ VE FİYATLARI

Hibrit motorlu Peugeot modelleri arasında 2008, 408, 3008 ve Yeni 5008 öne çıkıyor. 2008 Allure 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 için fiyat 2.329.000 TL, 2008 GT için ise 2.566.500 TL olarak açıklanıyor.

408 tarafında üç farklı versiyon dikkat çekiyor. 408 Allure 2.374.500 TL, cam tavanlı Allure versiyonu 2.592.000 TL ve 408 GT 2.820.500 TL fiyatla listeleniyor. 3008 Allure modelinde ayrıca kampanyalı fiyat bilgisi de yer alıyor. Bu versiyonun tavsiye edilen fiyatı 2.851.000 TL, kampanyalı anahtar teslim fiyatı ise 2.594.500 TL olarak belirtiliyor.

PEUGEOT TİCARİ ARAÇ FİYAT LİSTESİ

Peugeot’nun dizel motorlu ticari araç tarafında Rifter, Partner Van, Expert Van, Traveller ve Boxer ailesi yer alıyor. Rifter model gamı 1.573.500 TL’den başlarken, Partner Van fiyatları 1.366.000 TL seviyesinden açılıyor.

Expert Van modelleri 1.494.500 TL ile 1.798.000 TL aralığında sıralanırken, Traveller ALLURE L3 8+1 versiyonu 2.490.000 TL olarak listeleniyor. Boxer Van ailesi ise farklı gövde ve motor seçeneklerine göre 1.820.000 TL ile 1.945.000 TL arasında değişiyor. Yeni Boxer Minibüs Personel ve Okul versiyonları ise 2.403.000 TL ve 2.473.000 TL fiyatla yer alıyor.

Peugeot E-208 fiyatı ne kadar?

Peugeot E-208 GT 100kW modelinin tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı 1.999.500 TL’dir.

Peugeot E-308 fiyatı ne kadar?

Peugeot E-308 GT 115kW için 2025 model yılında kampanyalı anahtar teslim fiyat 2.381.000 TL olarak listelenmiştir.

Peugeot 3008 kampanyalı fiyatı kaç TL?

3008 Allure 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 modelinin kampanyalı anahtar teslim fiyatı 2.594.500 TL’dir.

Peugeot 2008 fiyatları ne kadar?

2008 Allure 2.329.000 TL, 2008 GT ise 2.566.500 TL olarak listelenmiştir.

Peugeot ticari araçlarda en uygun fiyatlı model hangisi?

Listede yer alan modeller arasında en düşük fiyatlı araç Partner Van UZUN COMFORT 1.5 BlueHDi 130hp 6MT olup 1.366.000 TL’dir.