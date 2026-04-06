PEUGEOT Rifter Nisan 2026 Sıfır Araç Kampanyası Açıklandı

Peugeot, Nisan 2026 dönemine özel Rifter ailesi için dikkat çeken finansman kampanyalarını duyurdu. “Hayatı Rifter yaşayanlar” sloganıyla öne çıkarılan kampanyada, %0 faiz avantajı başta olmak üzere farklı versiyonlara göre değişen kredi seçenekleri sunuluyor. Özellikle Peugeot Rifter kampanya, Peugeot Rifter kredi kampanyası, Peugeot Rifter faiz oranı, Peugeot Rifter Nisan 2026 sıfır araç kampanyası ve Peugeot Rifter 0 faiz kampanyası aramalarını yapan kullanıcılar için açıklanan detaylar dikkat çekiyor.

Kampanya metninde Yeni PEUGEOT Dijital i-Cockpit, Üstün Sürüş Konforu ve Verimli Dizel Motor öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor. Ayrıca farklı versiyonlar için hem %0 faizli 9 ay vadeli seçenekler hem de daha yüksek kredi tutarları için 12 ay vadeli alternatif finansman paketleri sunuluyor.

PEUGEOT RİFTER NİSAN 2026 KAMPANYASINDA NELER SUNULUYOR?

Peugeot Rifter Nisan 2026 kampanyası, 0 km 2025-2026 model yılı araçlar için hazırlanmış hususi kredi fırsatlarını kapsıyor. Kampanya; Rifter Allure MT, Rifter Allure AT ve Rifter GT versiyonları için ayrı ayrı finansman seçenekleri içeriyor.

Kampanya, 01.04.2026-30.04.2026 tarihleri arasında geçerli olarak açıklandı. Tüm kampanyaların stoklarla sınırlı olduğu da özellikle belirtildi.

Kampanyanın öne çıkan başlıkları

%0 faiz avantajı

0 km 2025-2026 model yılı araçlar

araçlar Yeni PEUGEOT Dijital i-Cockpit

Üstün Sürüş Konforu

Verimli Dizel Motor

Rifter Allure MT , Rifter Allure AT ve Rifter GT için ayrı kredi seçenekleri

PEUGEOT NİSAN 2026 SIFIR ARAÇ FİYAT LİSTESİ (GÜNCEL)

PEUGEOT RİFTER’İN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ NELER?

Kampanya metninde Peugeot Rifter için öne çıkarılan başlıca özellikler, sürüş deneyimi ve motor verimliliğine odaklanıyor. Özellikle dijital kokpit yapısı ve dizel motor vurgusu, modelin öne çıkan yönleri arasında bulunuyor.

Özellik PEUGEOT Rifter Kokpit Yeni PEUGEOT Dijital i-Cockpit Sürüş Özelliği Üstün Sürüş Konforu Motor Özelliği Verimli Dizel Motor Motor / Şanzıman Seçenekleri 1.5 BlueHDi 130hp 6MT ve 1.5 BlueHDi 130hp EAT8

PEUGEOT RİFTER ALLURE MT KAMPANYA DETAYLARI

Rifter Allure MT için açıklanan kampanya, 1.5 BlueHDi 130hp 6MT versiyonunu kapsıyor. Bu versiyon için iki ayrı hususi kredi seçeneği bulunuyor.

Rifter Allure MT için 300.000 TL kredi seçeneği

Versiyon Kredi Tutarı Vade Faiz Oranı Aylık Taksit Tahsis Ücreti Rehin Tesis Ücreti Aylık Toplam Basit Maliyet Oranı Yıllık Toplam Basit Maliyet Oranı Rifter Allure MT 300.000 TL 9 Ay %0 33.333,33 TL 1.725 TL 403,56 TL %0,14 %1,72

Bu seçenekte 300.000 TL kredi, 9 ay vade ve %0 faiz oranı ile aylık 33.333,33 TL ödeme planı sunuluyor. Kredi kullanımında bir defaya mahsus 1.725 TL kredi tahsis ücreti ve 403,56 TL rehin tesis ücreti talep ediliyor.

Rifter Allure MT için 1.000.000 TL kredi seçeneği

Versiyon Kredi Tutarı Vade Faiz Oranı Aylık Taksit Tahsis Ücreti Rehin Tesis Ücreti Aylık Toplam Basit Maliyet Oranı Yıllık Toplam Basit Maliyet Oranı Rifter Allure MT 1.000.000 TL 12 Ay %2,93 105.361,09 TL 5.750 TL 403,56 TL %3,90 %58,33

İkinci seçenekte ise 1.000.000 TL kredi, 12 ay vade ve %2,93 faiz oranı ile aylık 105.361,09 TL ödeme planı bulunuyor. Bu pakette 5.750 TL kredi tahsis ücreti ve 403,56 TL rehin tesis ücreti uygulanıyor.

PEUGEOT RİFTER ALLURE AT KAMPANYA DETAYLARI

Rifter Allure AT için açıklanan kampanya, 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 versiyonunu kapsıyor. Bu versiyon için de iki ayrı hususi kredi seçeneği açıklandı.

Rifter Allure AT için 700.000 TL kredi seçeneği

Versiyon Kredi Tutarı Vade Faiz Oranı Aylık Taksit Tahsis Ücreti Rehin Tesis Ücreti Aylık Toplam Basit Maliyet Oranı Yıllık Toplam Basit Maliyet Oranı Rifter Allure AT 700.000 TL 9 Ay %0 77.777,78 TL 4.025 TL 403,56 TL %0,13 %1,53

Bu pakette 700.000 TL kredi, 9 ay vade ve %0 faiz oranı ile aylık 77.777,78 TL ödeme seçeneği sunuluyor. Ayrıca 4.025 TL kredi tahsis ücreti ve 403,56 TL rehin tesis ücreti talep ediliyor.

Rifter Allure AT için 1.000.000 TL kredi seçeneği

Versiyon Kredi Tutarı Vade Faiz Oranı Aylık Taksit Tahsis Ücreti Rehin Tesis Ücreti Aylık Toplam Basit Maliyet Oranı Yıllık Toplam Basit Maliyet Oranı Rifter Allure AT 1.000.000 TL 12 Ay %1,73 96.026,77 TL 5.750 TL 403,56 TL %2,35 %32,11

İkinci finansman seçeneğinde 1.000.000 TL kredi, 12 ay vade ve %1,73 faiz oranı ile aylık 96.026,77 TL ödeme planı sunuluyor. Bu pakette de 5.750 TL kredi tahsis ücreti ve 403,56 TL rehin tesis ücreti bulunuyor.

PEUGEOT RİFTER GT KAMPANYA DETAYLARI

Rifter GT için açıklanan kampanya, 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 versiyonunu kapsıyor. Bu versiyon için de biri %0 faizli olmak üzere iki ayrı seçenek bulunuyor.

Rifter GT için 500.000 TL kredi seçeneği

Versiyon Kredi Tutarı Vade Faiz Oranı Aylık Taksit Tahsis Ücreti Rehin Tesis Ücreti Aylık Toplam Basit Maliyet Oranı Yıllık Toplam Basit Maliyet Oranı Rifter GT 500.000 TL 9 Ay %0 55.555,56 TL 2.875 TL 403,56 TL %0,13 %1,59

Bu seçenekte 500.000 TL kredi, 9 ay vade ve %0 faiz oranı ile aylık 55.555,56 TL ödeme planı sunuluyor. Ayrıca 2.875 TL kredi tahsis ücreti ve 403,56 TL rehin tesis ücreti talep ediliyor.

Rifter GT için 1.000.000 TL kredi seçeneği

Versiyon Kredi Tutarı Vade Faiz Oranı Aylık Taksit Tahsis Ücreti Rehin Tesis Ücreti Aylık Toplam Basit Maliyet Oranı Yıllık Toplam Basit Maliyet Oranı Rifter GT 1.000.000 TL 12 Ay %2,34 100.693,83 TL 5.750 TL 403,56 TL %3,13 %44,83

İkinci seçenekte ise 1.000.000 TL kredi, 12 ay vade ve %2,34 faiz oranı ile aylık 100.693,83 TL ödeme planı sunuluyor. Bu pakette 5.750 TL kredi tahsis ücreti ve 403,56 TL rehin tesis ücreti uygulanıyor.

PEUGEOT RİFTER KAMPANYASINDA SİGORTA VE ONAY ŞARTI VAR MI?

Evet. Açıklanan kampanya koşullarına göre, kredi kampanyasından yararlanmak isteyen müşterilerin Marka Kasko ile Kredi Koruma Sigortası/Kredili Hayat Sigortası satın alması gerekiyor. Bu şart, tüm finansman seçenekleri için açık şekilde belirtilmiş durumda.

Buna ek olarak kampanyanın geçerlilik kazanması, Peugeot ve Koç Stellantis Finansman onayına bağlı. Dolayısıyla başvurunun onay sürecinden geçmesi gerekiyor.

KAMPANYADAN YARARLANILMAZSA FAİZ ORANI KAÇ OLUYOR?

Kampanya metninde yer alan bilgiye göre, kampanyadan yararlanılmaması durumunda 01.04.2026-30.04.2026 tarihleri arasında Koç Stellantis Finansman kredi kullanımında %3,99 faiz fırsatı sunuluyor. Bu detay, kampanyalı oranlarla standart kredi oranı arasındaki farkı göstermesi açısından önem taşıyor.

PEUGEOT RİFTER KAMPANYA KOŞULLARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

PEUGEOT Rifter Nisan 2026 sıfır araç kampanyası değerlendirilirken yalnızca faiz oranına değil, kredi tahsis ücreti, rehin tesis ücreti ve sigorta şartlarına da dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü toplam maliyet üzerinde bu kalemler de etkili oluyor.

Kampanya tarihleri

Kampanya, 01.04.2026 ile 30.04.2026 tarihleri arasında geçerli.

Stoklarla sınırlı kampanya

Açıklamaya göre tüm kampanyalar stoklarla sınırlıdır.

Şartların değiştirilebilme ihtimali

Peugeot ve Koç Stellantis Finansman’ın, önceden haber vermeksizin kampanya koşullarını değiştirme hakkını saklı tuttuğu belirtiliyor.

