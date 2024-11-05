Peyk grubunun solisti İrfan Alış hayatını kaybetti

Efsane müzik gruplarından Peyk'in kurucu üyesi, solisti müzisyen İrfan Alış, 53 yaşında hayatını kaybetti.

Acı haber, Peyk grubunun sosyal medya hesabından duyuruldu.

Peyk grubunun sosyal medya hesabından "İrfanımızı bu sabah kaybettik" notu paylaşıldı.

Irfanimizi bu sabah kaybettik — Peyk (@peyk_band) November 5, 2024

BirGün'ün edindiği bilgiye göre İrfan Alış, 2 gün önce İzmir'de beyin kanaması geçirdi ve hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan Alış'ın cenazesinin İstanbul'a getirildiği ve burada defnedileceği öğrenildi.

‘ÖRGÜTLÜLÜK HER ŞEYİ ÇÖZER’

Müzisyen, Gezi Direnişi'ne ve ekoloji ile insan hakları mücadelelerine verdiği destek, savaş karşıtı tavrı ve Kürt sorunundaki tutumu ile de tanınıyordu.

Alış, Youtube hesabında kendisini şöyle tanımlıyor: “Uzun yıllardır müzik yaparım. Şarkı yazarım. Şimdiye kadar hep ‘Peyk’ şarkılarını yazarak ve onlara vokal yaparak sürdürdüm müzik hayatımı. İlk solo şarkımı 30 yıl sonra yayınlıyorum. İsmi ‘Kaybolmam Lazım’ ve diğer solo parçalar da gelecek…”

Sanatçı Alış, Türkiye’de müzisyenler arasında örgütlülüğe dair yöneltilen soruya şöyle yanıt vermişti:

“Örgütlülük şu şekilde aşar: Altı yaşındaki çocuğa tecavüzle ilgili olayda bir gazeteci susmadı, binlerce insan susmadı, sanatçılar destek verdi ve susmayınca tekrar dava açıldı. Yoksa dava yoktu. Duramadılar, kulak kapatamadılar, sansürleri de işe yaramadı. Çünkü artık öyle bir dünya yok. Örgütlülük her şeyi çözer, çünkü biz kalabalığız onlar az. Zenginler az, bir fakirler çoğuz. Zenginlerle fakirlerin mücadelesidir bu, her zaman böyle oldu.”

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PEYK GRUBU HAKKINDA

Grubun geçmişi 1990'ların başına uzanıyor.

İrfan Alış (vokal) ve Serdal Ersoy'un (gitar) İstanbul Üniversitesi Kampüsünde tanışmasıyla grubun temelleri atıldı, sözler ve besteler cepte birikirken 1995 yılında Ertan Çalışkan (davul), Özgür Ulusoy (keman,klavye), 2006'da ise Barış Tokgöz'ün (bas) katılımıyla grup bugün de aynı isimlerin yer aldığı kadrosunu oluşturmuş oldu.