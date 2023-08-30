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Peynir tenekesinden 1 kilo 711 gram esrar çıktı

Ajans Haberleri
  • 30.08.2023 15:37
  • Giriş: 30.08.2023 15:37
  • Güncelleme: 30.08.2023 15:37
Kaynak: DHA
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Peynir tenekesinden 1 kilo 711 gram esrar çıktı

Muğla'da, son 1 haftada düzenlenen 10 uyuşturucu operasyonunda, 7 şüpheli tutuklandı. Operasyonda çok miktarda uyuşturucunun yanı sıra peynir tenekesine gizlenmiş 1 kilo 711 gram kubar esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 21-28 Ağustos tarihleri arasında kent genelinde teknik ve fiziki takiple belirlenen adreslere 10 operasyon yaptı.

Operasyonlardaki aramada peynir tenekesine gizlenmiş 1 kilo 711 gram kubar esrar, 281 gram metamfetamin, 9,39 gram skunk, 499 sentetik hap, 12 parça sentetik kannabinoid, 83 ecstasy, 2 bin 540 lira, 430 euro, 60 paunt, 3 hassas terazi ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı, 47 şüpheliye ise 'Uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak' suçundan işlem yapıldı.

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