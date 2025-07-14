Pezeşkiyan 12 günlük savaşta yaralanmış!

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın İsrail’le 12 gün süren savaş esnasında ölümden döndüğü bildirildi. İran’ın yarı resmî haber ajansı Fars’ın haberine göre İsrail hava kuvvetleri 16 Haziran’da, savaşın başlamasından üç gün sonra Ulusal Güvenlik Konseyi’ne ait bir bina kompleksini bombaladı.

Haberde saldırının ardından elektriklerin kesildiği, söz konusu binada bir acil durum toplantısına katılanların güvenli bir yere ulaşmayı başardığı, ancak Pezeşkiyan’ın da aralarında bulunduğu bazı katılımcıların bacaklarından yaralandığı kaydedildi.

Pezeşkiyan, yaklaşık bir hafta önce yaptığı bir röportajda kendisine yönelik suikast girişimini ve olası bir istihbarat sızıntısını dile getirmişti. İran Cumhurbaşkanı, Carlson’ın İsrail’in kendisini öldürmeye çalışıp çalışmadığına yönelik sorusuna "Evet denediler ve bu yönde hareket ettiler, ama başarısız oldular" yanıtını vermişti. Pezeşkiyan, İsrail güçlerinin casuslardan bilgi aldığını söylemiş ve suikast girişiminin kendisi "ileriye yönelik adımların değerlendirildiği bir toplantıdayken" gerçekleştiğini ifade etmişti. "Toplantı yaptığımız bölgeyi bombalamaya çalıştılar" diyen Pezeşkiyan, saldırının zamanı ve kendisine ne kadar yakın olduğu konusunda ise detay vermemişti.