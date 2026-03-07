Pezeşkiyan: Bize saldırmayan komşu ülkelere füze fırlatmama kararı aldık

İsrail ve ABD'nin saldırısı altındaki İran'ın Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, komşu ülkelerle iyi ilişkileri olduğunu belirterek bazı saldırılardan dolayı özür diledi.

Pezeşkiyan, "Geçici Liderlik Konseyi, (saldırı gelmeyen) komşu ülkelere saldırı yapılmaması ve füze fırlatılmaması kararı aldı" dedi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları 1 haftayı geride bırakırken saldırının ilk günlerinden beri İran, Körfez'deki ABD üslerini vuruyordu.

Bu esnada Suudi Arabistan, BAE, Azerbaycan gibi ülkelere de bazı füzeler isabet etmişti.

Gelen tepkilerin ardından Pezeşkiyan, kendilerine saldırmayan komşu ülkelere füze fırlatmayacaklarını söyledi.

TRUMP'A YANIT: HAYALDEN İBARET

Öte yandan dün akşam ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran için koşulsuz teslimiyet dışında anlaşma şansı yok" şeklindeki açıklamasına da yanıt veren Pezeşkiyan, "Öyle bir şey asla olmayacak. Mezara götürmeleri gereken bir hayal" dedi.