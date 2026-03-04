Pezeşkiyan'dan bölge ülkelerine mesaj: Egemenliğinize saygı duyuyoruz

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan Mesud Pezeşkiyan, ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına verdikleri karşıkla ilgili açıklama yaptı. Pezeşkiyan, diplomasi yoluyla saldırıdan kaçmaya çalıştıklarını vurguladığı açıklamasında "Ancak Amerikan-Siyonist askeri saldırısı bize kendimizi savunmaktan başka seçenek bırakmadı" dedi.

X hesabından açıklama yapan Pezeşkiyan, bölge liderlerine hitap etti. Pezeşkiyan, liderlere "Egemenliğinize saygı duyuyoruz ve bölgesel barışın bölge ülkeleri tarafından sağlanması gerektiğine inanıyoruz" diye seslendi.

Pezeşikayn şu ifadeleri kullandı:

"Dost ve komşu ülkelerimizin saygıdeğer liderleri, sizin yardımınız ve diplomasi yoluyla savaştan kaçınmaya çalıştık ancak Amerikan-Siyonist askeri saldırısı bize kendimizi savunmaktan başka seçenek bırakmadı."