Pezeşkiyan'dan İran'daki protestolar hakkında açıklama: Sorumluluk bizim, suçluyu başka yerde aramayalım

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran'da 5 gündür devam eden kiltesel protestolar hakkında konuştu.

Çehar Mahal Bahtiyari eyaletini ziyaretinde konuşan Pezeşkiyan, sorunların çözümündeki başarı düzeyinin büyük ölçüde zihniyete ve yaklaşıma bağlı olduğunu söyledi.

"SORUMLULUK BİZİM"

Halkın memnuniyetsizliğini ortadan kaldırmak için hükümetin etkili hizmetler sunması, kaynakları doğru yönetmesi, ekonomik ve sosyal sorunlara pratik çözümler bulması gerektiğini kaydeden Pezeşkiyan, "İnsanlar memnun değilse, bu bizim hatamızdır. Suçu ABD veya başkalarında aramayın. Sorumluluk bizdedir" dedi.

İran Cumhurbaşkanı konuşmasında ayrıca, bazı ürünlerin ithalatı için ithalatçılara devletin belirlediği düşük kur üzerinden döviz sağlanması uygulamasını sonlandırma kararı aldıklarını bildirdi.

İRAN'DA PROTESTOLAR

İran’da derinleşen ekonomik kriz ve devalüasyona karşı protestolar ve grevler sürüyor. Pazar günü, İran’ın ulusal para birimi riyalin dolar karşısındaki sert düşüşünün ardından başkent Tahran’daki büyük çarşı esnafının kepenk kapatmasıyla başlayan protestolar, üniversite öğrencilerinin de katılımıyla rejim karşıtı bir görünüm kazanarak hızla ülke geneline yayıldı.

ÖĞRENCİLER KATILDI

İran’daki protestolar, Karaj, Hemedan, İsfahan, Şiraz, Yezd, Kirmanşah, Keşm ve Malard gibi birçok kente sıçradı. Üniversite öğrencilerinin de katılmasıyla protestolar giderek siyasi bir kimlik kazanırken gösterilerde “Diktatöre ölüm” sloganları atıldı. Bazı yerlerde göstericilerle güvenlik güçleri arasında çatışmalar yaşandığı aktarıldı. İran işçi hareketine yakın ILNA haber ajansı, 7’si Tahran olmak üzere ülke çapında 10 üniversitede protestolar yapıldığını aktardı. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkede ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan protestolara ilişkin ABD yaptırımlarına işaret ederek “Dış baskıların arttığı bir ortamda iç zayıflama, ülkeye ciddi zarar verir” dedi.

Pezeşkiyan, İçişleri Bakanı’na protestocuların temsilcileriyle görüşerek “meşru taleplerinin” dinlenmesi talimatı verdiğini söyledi.

Pezeşkiyan, para ve bankacılık sisteminde reformlar yapılacağını ve halkın alım gücünü korumaya yönelik önlemler alınacağını taahhüt etti. Hükümet Sözcüsü Fatemeh Mohajerani, protestoların “yoğun ekonomik baskının yarattığı toplumsal hayal kırıklığını” yansıttığını kabul ederek, anayasa uyarınca barışçıl gösteri hakkının tanındığını söyledi. İran Başsavcısı Mohammad Movahedi Azad ise “ekonomik sorunlara karşı barışçıl protestoların meşru olduğunu, ancak istikrarsızlık yaratma girişimlerinin sert tepkiyle karşılaşacağını” söyledi.