Pezeşkiyan İle Arakçi, İnkılap Meydanı'nda "İslam Cumhuriyeti Günü" kutlamalarına katıldı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, başkent Tahran'da düzenlenen "İslam Cumhuriyeti Günü" kutlamalarına katıldı.

Tahran halkı hem İran yönetime destek olmak hem de İslam Cumhuriyeti Günü'nü kutlamaları için kentin önemli meydanlarında toplandı.

Özellikle İnkılap Meydanı'nda toplanan başkent sakinleri, ellerinde İran bayrakları ile İslam Cumhuriyeti Günü’nü kutlarken ABD ve İsrail aleyhine sloganlar attı.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ve Dışişleri Bakanı Erakçi’nin de katıldığı kutlamalar, yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştirildi.

İSLAM CUMHURİYETİ GÜNÜ

İran’da 11 Şubat 1979’da gerçekleştirilen "İslam Devrimi" sonrasında, ülke yönetimin şeklinin belirlenmesi için 30-31 Mart 1979’da yapılan referandumla ülkenin yönetim şekli "İslam Cumhuriyeti" olarak belirlenmişti. Bu nedenle ülkede 1 Nisan, "İran İslam Cumhuriyeti Günü" olarak kutlanıyor.