Pezeşkiyan Kürt halkına teşekkür etti

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan sosyal medya hesabından açıklama yaparak Kürt halkına teşekkür etti.

  06.03.2026 00:55
  • Giriş: 06.03.2026 00:55
  • Güncelleme: 06.03.2026 01:05
Pezeşkiyan Kürt halkına teşekkür etti
Fotoğraf: AA

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan sosyal medya hesabından Kürt halkına yönelik açıklama yayımladı. Açıklamasında "Bu tarihi günlerde İran'ın yanında duran cesur ve onurlu Kürdistan halkına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan tarafından yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

Kürdistan’ın onurlu ve şerefli halkının bu tarihî günlerde İran’ın yanında durduğundan ötürü teşekkür ediyorum. Bu olaylarda şehit olanların ve yaralananların ailelerinin acısını paylaşıyorum. Valilik ve güvenliği koruyan silahlı güçler, her türlü ayrılıkçı hareketle kararlı biçimde mücadele etmekle yükümlüdür.

