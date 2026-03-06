Pezeşkiyan Kürt halkına teşekkür etti

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan sosyal medya hesabından Kürt halkına yönelik açıklama yayımladı. Açıklamasında "Bu tarihi günlerde İran'ın yanında duran cesur ve onurlu Kürdistan halkına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan tarafından yapılan açıklamanın tamamı şöyle: