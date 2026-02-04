Pezeşkiyan müzakere için talimat verdi

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "tehditten arındırılmış ve ulusal çıkarlar temelinde adil bir müzakere" zemini için Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'ye ABD ile müzakerelerin başlaması için talimat verdiğini söyledi. Pezeşkiyan, yazılı açıklama yaptı. Bölgedeki dost devletlerin, Trump'ın müzakere teklifine yanıt verilmesi yönündeki taleplerini dikkate aldıklarını belirten Pezeşkiyan, "Uygun bir ortamın bulunması, tehditten arındırılmış olması, gayrimeşru ve akıl dışı beklentilerden uzak kalınması şartıyla, izzet, hikmet, maslahat ilkeleri temelinde ve ulusal çıkarlar çerçevesinde adil, hakkaniyetli bir müzakerenin zemininin hazırlanması için Dışişleri Bakanı'na talimat verdim" ifadelerini kullandı. Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un, Dışişleri Bakanı Erakçi ile görüşmek üzere Cuma günü İstanbul'da bir araya gelecek.