Pezeşkiyan: Tüm dünya için kontrol edilemez sonuçlara yol açabilir
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran'daki enerji alt yapısına yönelik ABD-İsrail saldırılarını kınadı ve "Bu durumu daha da karmaşık hale getirecek ve kapsamı tüm dünyayı içine alabilecek kontrol edilemez sonuçlara yol açabilir" dedi.
Pezeşkiyan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"İran’ın enerji altyapısına yönelik saldırıları şiddetle kınıyorum. Bu tür saldırgan eylemler, Siyonist-Amerikan düşman ve onun destekçileri için hiçbir sonuç getirmeyecektir. Bu durumu daha da karmaşık hale getirecek ve kapsamı tüm dünyayı içine alabilecek kontrol edilemez sonuçlara yol açabilir."
حمله به زیرساختهای انرژی ایران را قاطعانه محکوم میکنم. اینگونه اقدامات تجاوزکارانه، دستاوردی برای دشمن صهیونی آمریکایی و حامیانشان نخواهد داشت. بلکه شرایط را پیچیدهتر کرده و میتواند پیامدهایی خارج از کنترل بهدنبال داشته باشد که دامنه آن همه جهان را درگیر میکند. https://t.co/FGtTZZjA6Y— Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) March 18, 2026