Pezeşkiyan: Tüm dünya için kontrol edilemez sonuçlara yol açabilir

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran'daki enerji alt yapısına yönelik ABD-İsrail saldırılarını kınadı ve "Kapsamı tüm dünyayı içine alabilecek kontrol edilemez sonuçlara yol açabilir" dedi.

Dünya
  • 18.03.2026 21:31
  • Giriş: 18.03.2026 21:31
  • Güncelleme: 18.03.2026 21:38
Kaynak: Haber Merkezi
FOTOĞRAF: AA (Arşiv)

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran'daki enerji alt yapısına yönelik ABD-İsrail saldırılarını kınadı ve "Bu durumu daha da karmaşık hale getirecek ve kapsamı tüm dünyayı içine alabilecek kontrol edilemez sonuçlara yol açabilir" dedi.

Pezeşkiyan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"İran’ın enerji altyapısına yönelik saldırıları şiddetle kınıyorum. Bu tür saldırgan eylemler, Siyonist-Amerikan düşman ve onun destekçileri için hiçbir sonuç getirmeyecektir. Bu durumu daha da karmaşık hale getirecek ve kapsamı tüm dünyayı içine alabilecek kontrol edilemez sonuçlara yol açabilir."

