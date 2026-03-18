Pezeşkiyan: Tüm dünya için kontrol edilemez sonuçlara yol açabilir

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran'daki enerji alt yapısına yönelik ABD-İsrail saldırılarını kınadı ve "Bu durumu daha da karmaşık hale getirecek ve kapsamı tüm dünyayı içine alabilecek kontrol edilemez sonuçlara yol açabilir" dedi.

Pezeşkiyan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"İran’ın enerji altyapısına yönelik saldırıları şiddetle kınıyorum. Bu tür saldırgan eylemler, Siyonist-Amerikan düşman ve onun destekçileri için hiçbir sonuç getirmeyecektir. Bu durumu daha da karmaşık hale getirecek ve kapsamı tüm dünyayı içine alabilecek kontrol edilemez sonuçlara yol açabilir."