PFDK Bahis Soruşturması: Hakemler Ne Kadar Ceza Aldı? İşte TFF'nin Açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), futbol dünyasında büyük yankı uyandıran bahis soruşturması kapsamında verdiği cezaları açıkladı. Toplamda 149 hakeme ceza verilirken, 3 hakem hakkında ise inceleme süreci devam ediyor. Bu gelişme, son yılların en kapsamlı disiplin soruşturması olarak dikkat çekiyor.

PFDK BAHİS SORUŞTURMASI KARARLARI AÇIKLANDI

TFF tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, 149 hakem hakkında “bahis faaliyetleriyle ilişkili etik ihlalleri” gerekçesiyle 8 ila 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası uygulandı. Kararlar, detaylı incelemelerin ardından PFDK tarafından kesinleştirildi.

Açıklamada ayrıca, bazı üst klasman hakemleriyle ilgili sürecin henüz tamamlanmadığı belirtildi. TFF, sürecin “adil, şeffaf ve disiplin kurallarına uygun” şekilde yürütüldüğünü vurguladı.

İNCELEME SÜRECİ DEVAM EDEN HAKEMLER

PFDK açıklamasında üç hakem için inceleme sürecinin devam ettiği bilgisi paylaşıldı. Bu isimler arasında üst klasman hakemleri ve bir klasman hakemi bulunuyor:

Zorbay Küçük – Üst klasman hakemi

Melih Kurt – Üst klasman hakemi

Mertcan Tubay – Klasman hakemi

Bu hakemlerin dosyalarının henüz kapatılmadığı, yeni delillerin incelendiği ve nihai kararın ilerleyen günlerde açıklanacağı bildirildi.

149 HAKEME VERİLEN CEZALAR

Aşağıda, ceza kapsamına alınan hakemlerin genel durumu tablo halinde özetlenmiştir:

Hakem Sayısı Ceza Süresi Ceza Türü 149 8 - 12 Ay Hak Mahrumiyeti 3 Belirlenmedi İnceleme Devam Ediyor

Bu cezalar, hakemlerin liglerde görev almasını engelleyecek nitelikte. Özellikle Süper Lig ve 1. Lig düzeyinde görev yapan bazı isimlerin de dosyada yer alması dikkat çekti.

TFF’DEN YAPILAN AÇIKLAMA

TFF, kararın ardından yaptığı basın duyurusunda şu ifadeleri kullandı:

“Disiplin kurullarımız, futbolun temizliği ve güvenilirliği için tüm adımları kararlılıkla atmaktadır. Hiçbir kişi veya kurumun futbolda etik dışı davranışlarına müsamaha gösterilmeyecektir.”

Ayrıca federasyon, futbolun itibarı için yürütülen bu tür soruşturmaların devam edeceğini ve benzer durumlarda sıfır tolerans politikası uygulanacağını belirtti.

BAHİS SORUŞTURMASI NEDEN ÖNEMLİ?

Futbolda bahis iddiaları, oyun bütünlüğünü ve sporun güvenilirliğini zedeleyen en ciddi ihlaller arasında yer alıyor. Bu nedenle TFF’nin yürüttüğü soruşturma, yalnızca disiplin yönüyle değil, futbolun geleceği açısından da büyük önem taşıyor. Federasyonun aldığı bu kararlar, diğer futbol paydaşlarına da güçlü bir uyarı niteliğinde değerlendiriliyor.

PFDK hangi hakemlere ceza verdi?

Hakkında inceleme süren hakemler kimler?

Cezalar ne kadar süreyle geçerli?

TFF neden bu soruşturmayı yürüttü?

Yeni kararlar açıklanacak mı?

