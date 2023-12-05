PFDK'dan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'e ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'e 1 maç men ve 39 bin lira para cezası verdi.

PFDK, Süper Lig'in 14’üncü haftasında oynanan Antalyaspor maçındaki müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'e 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 39 bin lira para cezası verildiği açıkladı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun almış olduğu karar şu şekilde:

“ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübü antrenörü VOLKAN DEMİREL’in, 01.12.2023 tarihinde oynanan ATAKAŞ HATAYSPOR-BİTEXEN ANTALYASPOR Trendyol Süper Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 39.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir.”