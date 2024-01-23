PFDK'den Çaykur Rizespor ve MKE Ankaragücü'ne para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Çaykur Rizespor Kulübü ve başkan İbrahim Turgut'un yanı sıra MKE Ankaragücü'ne para cezası verdi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçı sonrası konuk ekibin sosyal medya paylaşımlarındaki hakem ve müsabaka görevlilerine yönelik açıklamalar nedeniyle, Çaykur Rizespor Kulübüne 400 bin, başkan İbrahim Turgut'a da 400 bin lira olmak üzere toplam 800 bin lira para cezası uygulandı.

Kurul, MKE Ankaragücü'nü ise taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112 bin lira para cezasına çarptırdı.