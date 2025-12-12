PFDK'den dört büyüklere ceza: Adalı ve Kavukcu'ya ek 'hak mahrumiyeti' cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray'ın 3 milyon 200 bin TL, Fenerbahçe'nin 760 bin TL, Beşiktaş'ın 3 milyon 700 bin TL ve Trabzonspor'un ise Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 400 bin TL para cezasına çarptırıldığını açıkladı.

PFDK ayrıca Galatasaray'da Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'nun 45 gün hak mahrumiyeti ve 3 milyon TL'lik cezasına karar verdi.

TFF, 11 Aralık 2025 günü PFDK kararlarını açıkladı. TFF'nin internet sitesinden yapılana açıklamaya göre Beşiktaş 3 milyon 700 bin TL, Galatasaray 3 milyon 200 bin TL, Fenerbahçe 760 bin TL ve Trabzonspor 400 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Aynı kararda Galatasaray Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, 45 gün hak mahrumiyeti cezası ve 3 milyon TL'lik ceza aldı.

Kurul ayrıca Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'ya 15 gün hak mahrumiyeti cezası verildiğini duyurdu.