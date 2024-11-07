Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

PFDK'den Jose Mourinho'ya 1 maç men cezası

PFDK, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’ya rakip takım taraftarlarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç ceza verdi.

Spor
  • 07.11.2024 21:49
  • Giriş: 07.11.2024 21:49
  • Güncelleme: 07.11.2024 21:55
Kaynak: İHA
PFDK'den Jose Mourinho'ya 1 maç men cezası
İHA

TFF, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Trabzonspor mücadelesinde rakip takım taraftarlarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç men cezası ve 58.500 TL para cezası aldığını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"FENERBAHÇE A.Ş. teknik sorumlusu JOSE MARIO DOS SANTOS MOURINHO FELIX’in, rakip takım taraftarlarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 58.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir"

Bu kararın ardından Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında Sivasspor ile oynayacağı mücadeleye Jose Mourinho'dan mahrum çıkacak.

BirGün'e Abone Ol