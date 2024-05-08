PFDK'den Karagümrüklü Feghouli’ye 5 maç ceza

PFDK, Fatih Karagümrük forması giyen Sofiane Feghouli'ye 5 maç ceza verildiğini açıkladı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fatih Karagümrük'te forma giyen Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli'ye 5 maç men ve 65 bin TL para cezası verdi.

Kurulun aldığı karar şöyle;

"VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübü sporcusu SOFIANE FEGHOULI’nin, 04.05.2024 tarihinde oynanan MONDİHOME KAYSERİSPOR-VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Trendyol Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT’nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca ve 12. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübü sporcusu SOFIANE FEGHOULI’nin, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ve 39.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."