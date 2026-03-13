PFDK'den Leroy Sane'ye 2 maç ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), ligde geçen hafta oynanan Beşiktaş-Galatasaray derbisinde kırmızı kartla oyun dışında kalan sarı-kırmızılı oyuncu Leroy Sane'ye "rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü" sebebiyle 2 maç men cezası uyguladı.

Yine geçen hafta oynanan Trabzonspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Zecorner Kayserisporlu futbolcu Dorukhan Toköz de benzer gerekçeyle 2 müsabakadan men edildi.

Beşiktaş Futbol A Takımı Genel Koordinatörü Serkan Reçber, Galatasaray derbisinde "hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti ve 300 bin lira para cezası aldı.

Fenerbahçe-Samsunspor maçında Fenerbahçe görevlisi Emir Hulusi Yolaç ve antrenör Umberto Tedesco'ya ise farklı sebeplerle 1'er maç men ve 80 bin lira para cezası verildi.

BEŞİKTAŞ'A 3 MİLYON 460 BİN LİRA CEZA

PFDK, çeşitli sebeplerle Beşiktaş'a 3 milyon 460 bin, Galatasaray'a 1 milyon 412 bin, Kayserispor'a 1 milyon 180 bin, Trabzonspor'a 880 bin, Kocaelispor'a 760 bin, Samsunspor'a 443 bin, Fenerbahçe ve RAMS Başakşehir'e 220 bin lira para cezası verdi.

Disiplin kurulu, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Kocaelispor, Samsunspor, Zecorner Kayserispor ve Trabzonsporlu bazı taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarını da bir sonraki maç için bloke etti.

Ayrıca, Kayserispor Kulübü görevlisi Mustafa Baki Ersoy ise 40 bin lira ve 3 ay hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldı.

TRENDYOL 1. LİG

Trendyol 1. Lig ekipleri SMS Grup Sarıyer'e 380 bin, Özbelsan Sivasspor'a ise çeşitli sebeplerden dolayı 80 bin lira para cezası uygulandı.

Alagöz Holding Iğdır FK oyuncusu Oğuz Kağan Güçtekin ve Sipay Bodrum FK futbolcusu Dino Hotic, "rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faul" gerekçesiyle 2'şer maçtan men cezası aldı.

Kurul, SMS Grup Sarıyer, Sakaryaspor, Erzurumspor FK, Özbelsan Sivassporlu bazı taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarını da bir sonraki maç için bloke etti.