PFDK'den Mourinho'ya 4 maç ceza
PFDK, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya 4, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a da 1 maç men cezası verdi.
Kaynak: AA
Türkiye Futbol Federasyonu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un aldığı cezaları açıkladı.
PFDK, Galatasaray'a yönelik ifadeleri nedeniyle Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’ya 4 maç, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’a ise 1 maç ceza verdi.