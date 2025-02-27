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PFDK'den Mourinho'ya 4 maç ceza

PFDK, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya 4, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a da 1 maç men cezası verdi.

Spor
  • 27.02.2025 21:55
  • Giriş: 27.02.2025 21:55
  • Güncelleme: 27.02.2025 22:05
Kaynak: AA
PFDK'den Mourinho'ya 4 maç ceza
AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un aldığı cezaları açıkladı.

PFDK, Galatasaray'a yönelik ifadeleri nedeniyle Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’ya 4 maç, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’a ise 1 maç ceza verdi.

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