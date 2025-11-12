Giriş / Abone Ol
PFDK'den Necip ve Ersin kararı

PFDK Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu hakkkında idari tedbir kararını kaldırıldı. Savcılığa şikâyette bulunan Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu'na bahis sitelerinin gönderdiği rapor ortaya çıktı. Söz konusu raporlar, futbolcuların sistemle organik bir bağlantısı olmadığına işaret etmişti.

Spor
  • 12.11.2025 14:34
  • Giriş: 12.11.2025 14:34
  • Güncelleme: 12.11.2025 14:42
Kaynak: Spor Servisi
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) bahis oynadığı iddia edilen 1024 futbolcu hakkında ismi geçen Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu hakkındaki tedbir kararını kaldırdı. Açıklama şu şekilde:

"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 12.11.2025 tarih ve 26 sayılı olağanüstü toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- Kurulumuza bahis eylemi nedeniyle idari tedbirli olarak sevk edilen ERSİN DESTANOĞLU vekilinin, idari tedbirin kaldırılması talepli dilekçesi incelendi, dosya içindeki bilgi ve belgeler ile dilekçe ekinde sunulan evraklar bir arada değerlendirilerek; idari tedbirin kaldırılmasına ve yargılamanın tedbirsiz olarak devamına,

2- Kurulumuza bahis eylemi nedeniyle idari tedbirli olarak sevk edilen NECİP UYSAL vekilinin, idari tedbirin kaldırılması talepli dilekçesi incelendi, dosya içindeki bilgi ve belgeler ile dilekçe ekinde sunulan evraklar bir arada değerlendirilerek; idari tedbirin kaldırılmasına ve yargılamanın tedbirsiz olarak devamına, Karar verilmiştir."

Raporlar Necip ve Ersini doğruladı
