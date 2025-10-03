PFDK duyurdu: Sakaryaspor'a 'hükmen mağlubiyet' cezası

Türkiye Futbol Federasyonu, Sivasspor maçında 7 yabancı futbolu oynatan Sakaryaspor'un hükmen mağlup sayıldığını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesi üzerinden Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları açıklandı.

Trendyol 1. Lig'de 29 Eylül Pazartesi günü oynanan Sakaryaspor-Sivasspor maçında ev sahibi ekip, yabancı oyuncu kuralını ihlal ettiği için PFDK'ya sevk edilmişti.

PFDK, Sakaryaspor'un kural ihlali nedeniyle 3-0 hükmen mağlup sayıldığını duyurdu.

İSTİFA KARARI KABUL EDİLMEDİ

Sakaryaspor'da teknik direktör Serhat Sütlü, bu olayın ardından sorumluluğun kendisinde olduğunu belirtip istifa kararı almıştı.

Sütlü, istifasının kabul edilmediğini ve kongre süreci sebebiyle yönetimin isteği doğrultusunda görevine devam edeceğini açıklamıştı.

Konuya ilişkin Sütlü, "Geçtiğimiz günlerde yaşanan yabancı oyuncu kural hatası nedeniyle sorumluluğu üstlenerek kulübümüze istifamı sundum ancak yönetim kurulumuz bu istifayı kabul etmedi. Sakaryaspor'un içinde bulunduğu kongre sureci nedeniyle yönetimimizin de isteği doğrultusunda görevimin başında olmaya devam edeceğim. Bununla birlikte göreve gelecek yeni yönetimimizin önünü açmak adına 12 Ekim tarihli istifa dilekçemi de yönetime teslim ettiğimi de kamuoyunun bilgisine sunarım." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

1. Lig'de kulüpler, kural olarak sahada müsabakaya devam eden kadroda aynı anda en fazla 6’sının bulundurulması koşulu ile müsabaka isim listesine Futbolcu Uygunluğu başlıklı maddenin 1. fıkrasında belirtilen en fazla 8 futbolcu yazabiliyor.

Jakub Szumski, Kakuta, Kolovetsios ve Vukovic'in ilk 11'de başladığı Sakaryaspor'da daha sonra 62. dakikada Ben Yedder, 75 dakikada da Kobiljar oyuna girmişti.

Maçın 82. dakikasında Burak Çoban'ın yerine Akuazaoku'nun girmesiyle Sakaryaspor'da aynı anda 7 yabancı oyuncu sahada yer almıştı.